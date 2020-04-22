Coronavírus: veja quais são as cidades do ES com maior risco de contágio

Coronavírus - Covid19 Crédito: Gerd Altmann/Pixabay

Todos os municípios receberam uma classificação de acordo com o número de casos confirmados por 100 mil habitantes. A reavaliação da classificação dos municípios será semanal e, caso a cidade mude de patamar, as restrições ficarão mais rígidas.

Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) explicou que foram elaboradas orientações que englobam medidas sociais, medidas para estabelecimentos comerciais, para o transporte público coletivo e para os limites municipais. Dentre outros fatores, o Estado levará em consideração a utilização da rede de saúde.

Se o município tiver poucos casos, mas a rede de saúde que atende a sua região estiver com 90% de uso, esse município passará ao nível de risco alto. Caso a rede de saúde estadual esteja com 90%, todos os municípios da região passarão ao nível de risco extremo, explicou o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes.

Abaixo da cota de 23 casos confirmados a cada 100 mil habitantes: BAIXO

Quando atingir a cota de 23 casos confirmados a cada 100 mil habitantes: MODERADO

Quanto atingir a cota de 35 casos confirmados a cada 100 mil habitantes: ALTO

MUNICÍPIOS COM BAIXO RISCO DE TRANSMISSÃO DE CORONAVÍRUS NO ES

São 63 municípios com risco de transmissão baixo. Para essas cidades, o Estado estipulou que as prefeituras deverão limitar o acesso aos estabelecimentos, permitindo a entrada de uma pessoa por cada 10 metros quadrados de loja e observando o distanciamento social em filas.

O Estado estipulou para os municípios que o horário de funcionamento do comércio nesses locais seja apenas de 10h às 16h. Galerias e centros comerciais devem funcionar com 50% da ocupação (uma pessoa por 14 metros quadrados).

Deverá ser feito um escalonamento de horários de funcionamento por, no mínimo, dois turnos em municípios acima de 70 mil habitantes, com organização a critério das prefeituras. Será obrigatório nessas cidades o uso de máscaras para funcionários do comércio. Para clientes, o uso é recomendado.

MUNICÍPIOS COM RISCO MODERADO DE TRANSMISSÃO DE CORONAVÍRUS NO ES

São nove os municípios com risco moderado: Rio Novo do Sul, Iconha, Vargem Alta, Domingos Martins, Marechal Floriano, Santa Leopoldina, Fundão, Guarapari e Anchieta. Eles foram classificados assim sobretudo por fazerem divisa com cidades com risco alto.

No caso das cidades desse grupo que possuem mais de 70 mil habitantes, deverá ser feito um escalonamento de horário dos trabalhadores em pelo menos dois turnos visando a evitar aglomerações. Já nos municípios menores que isso, o horário de funcionamento terá que ser reduzido, de 10h às 16h.

Será obrigatório o uso de máscaras no comércio, tanto por funcionários como por clientes. Lojas em galerias e centros comerciais devem funcionar em apenas um dos dois turnos previstos.

MUNICÍPIOS COM RISCO ALTO DE TRANSMISSÃO DE CORONAVÍRUS NO ES

São seis as cidades com alto risco de Covid-19: Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Viana e Alfredo Chaves. Para esses locais, permanecem as mesmas proibições de funcionamento do comércio não-essencial.