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Pandemia

Coronavírus: sobe para 1.351 o número de casos confirmados no ES

Estado também registra 37 óbitos; dados foram divulgados na tarde desta quarta-feira (22) através do Painel Covid-19
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 abr 2020 às 16:47

Publicado em 22 de Abril de 2020 às 16:47

Data: 12/03/2020 - Profissional em laboratório realiza teste de coronavírus. Freepik
Centenas de pessoas já testaram positivo para o novo coronavírus no Espírito Santo Crédito: Freepik
Os números relativos ao novo coronavírus continuam crescendo no Espírito Santo, que já possui 1.351 casos confirmados da doença  um acréscimo de 38 registros nas últimas 24 horas. Os dados são referentes à atualização desta quarta-feira (22), do Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa).
Além do aumento na quantidade de infectados, o Estado registrou mais três mortes. Ao todo, 37 pessoas já morreram em decorrência da contaminação no Espírito Santo. Único dado positivo, 342 pacientes que contraíram a doença já se recuperaram e são considerados curados.

COMO SE PREVENIR

Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de contrair gripe e outras doenças respiratórias.
  • Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;
  • Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
  • Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
  • Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
  • Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
  • Utilizar máscaras de tecido se precisar sair de casa;
  • Manter distância de outras pessoas caso tenha que ir para a rua;
  • Não compartilhar objetos de uso pessoal;
  • Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.

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