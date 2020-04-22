Coronavírus: sobe para 1.351 o número de casos confirmados no ES

Os números relativos ao novo coronavírus continuam crescendo no Espírito Santo, que já possui 1.351 casos confirmados da doença um acréscimo de 38 registros nas últimas 24 horas. Os dados são referentes à atualização desta quarta-feira (22), do Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa).
Além do aumento na quantidade de infectados, o Estado registrou mais três mortes. Ao todo, 37 pessoas já morreram em decorrência da contaminação no Espírito Santo. Único dado positivo, 342 pacientes que contraíram a doença já se recuperaram e são considerados curados.
COMO SE PREVENIR
Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de contrair gripe e outras doenças respiratórias.
- Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;
- Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
- Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
- Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
- Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
- Utilizar máscaras de tecido se precisar sair de casa;
- Manter distância de outras pessoas caso tenha que ir para a rua;
- Não compartilhar objetos de uso pessoal;
- Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.