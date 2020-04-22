Sesa redefine atuação de hospitais do ES durante estado de emergência

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) publicou no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (22) uma portaria que redefine os serviços oferecidos em hospitais do Espírito Santo durante o Estado de Emergência, decretado durante a pandemia do novo coronavírus.
Na publicação, que tem efeito retroativo a partir do dia 06/04, constam os hospitais já definidos como referência no tratamento de pacientes com Covid-19 e também unidades que estão oferecendo outros serviços para que a rede estadual de saúde atenda em todas as frentes.
O QUE DIZ A SESA
A reportagem entrou em contato com a Secretaria de Estado da Saúde, às 10h46 desta quarta, para explicar a publicação da portaria, como a diferença para "serviço referenciado" e "serviço referenciado para acolhimento", além da transferência de serviços para outros hospitais, e quais unidades pacientes com sintomas leves ou graves do novo coronavírus devem procurar. A Sesa não respondeu aos questionamentos específicos, mas enviou uma publicação do próprio site, às 18h33.
A Sesa informou que são unidades da rede própria e também filantrópicos, que receberam mudanças em relação às referências hospitalares para o atendimento médico tanto para a COVID-19 quanto para demais serviços, de forma a não desassistir a população que demanda o atendimento médico para demais enfermidades, como explica o subsecretário de Regulação, Controle e Avaliação em Saúde, Gleikson Barbosa.
Temos a necessidade mantermos os atendimentos que já eram realizados antes da pandemia, assim como também viabilizar e garantir a assistência aos pacientes em potencial da Covid-19. Diante disso, o Estado tem organizado mudanças de perfis hospitalares, em busca de manter a população capixaba assistida nos serviços de saúde, disse.
MAIS TRÊS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA
A secretaria disse ainda que na nova atualização, o Hospital Estadual Dório Silva, na Serra; o Hospital Universitário Cassiano Antonio Moraes, em Vitória; e o Hospital Maternidade São José, em Colatina, passam a ser as referências estaduais no atendimento a pacientes com Covid-19 junto a outras seis unidades já referenciadas inicialmente, como Hospital Estaduais Dr. Jayme Santos Neves; Roberto Arnizaut Silvares; Infantil de Vitória; Maternidade Sílvio Avidos; Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim e Hospital Infantil Francisco de Assis.
Além disso, a Sesa explicou que foi redefinido o perfil assistencial de outras unidades hospitalares, tais como os Hospitais Estaduais Central, de Urgência e Emergência e Antônio Bezerra de Faria, todos localizados na Grande Vitória, que irão prestar o atendimento aos pacientes que necessitam de serviços por outras razões que não a Covid-19.
Confira abaixo a redefinição estabelecida nos serviços hospitalares:
Hospital Evangélico de Itapemirim (HEI)
Serviço referenciado para acolhimento aos pacientes graves/ potencialmente graves com suspeita e diagnóstico para COVID-19, incluindo gestantes e recém-nascidos (nascidos no HJSN). Manutenção dos serviços de referência de maternidade de alto risco, unidade de terapia intensiva neonatal geral e do serviço de centro de terapia para queimados;
Serviço referenciado de urgência e emergência para clínica médica (SAMU-192); serviço referenciado para acolhimento aos pacientes graves/ potencialmente graves com suspeita e diagnóstico para COVID-19. Manutenção do serviço de urgências dialíticas;
Serviço referenciado para urgência e emergência de neurologia/AVC e neurocirurgia não trauma, a toda Região Metropolitana e arredores. Incluem-se nesse atendimento os acidentes vasculares cerebrais isquêmicos e hemorrágicos, aneurismas cerebrais, tumores cerebrais e de coluna. Avaliações de apoio (pareceres) as instituições sem esse serviço (incluindo Unidade de Pronto Atendimento - UPA, Pronto Atendimento - PA e Hospitais de Pequeno Porte - HPP). Manutenção dos outros serviços já desempenhados;
Serviço de referência (porta aberta) ao trauma, grande trauma e cirurgia vascular da Região Metropolitana e arredores. Avaliações de apoio (pareceres) a instituições sem esse serviço (incluindo UPA, PA e HPP). Manutenção dos outros serviços já desempenhados;
Serviço de referência (porta aberta) para atendimento ao trauma menor ortopédico; serviço de referenciado para pacientes clínicos gerais graves e retaguarda para internação clínica de UPA/PA regulados. Serviço referenciado para pacientes graves/ potencialmente graves com suspeita e diagnóstico para COVID-19. Manutenção dos demais serviços já desempenhados para urgência e emergência;
Serviço de referência (porta aberta) para atendimento de pacientes pediátricos graves/potencialmente graves com suspeita e/ou diagnóstico para COVID-19. Manutenção dos demais serviços já desempenhados para urgência e emergência;
Serviço de apoio ao atendimento do paciente crônico e de alta dependência de cuidados. Serviço de apoio aos pacientes estáveis e de baixo risco clínico com diagnóstico de COVID-19 - como contingência;
Serviço de referência para intoxicação por dicloreto de paraquate, acidentes com animais peçonhentos e profilaxia de anti-rábica; serviço de referenciado para hemorragia digestiva alta e baixa; serviço referenciado para acolhimento aos pacientes graves/ potencialmente graves com suspeita e diagnóstico para COVID-19. Manutenção dos demais serviços já desempenhados para urgência e emergência;
Serviço de referência (porta aberta) para cirurgia de mão. Manutenção dos demais serviços já desempenhados para urgência e emergência;
Serviço de apoio para pacientes clínicos gerais graves e retaguarda para internação clínica de UPA/PA regulados. Serviço referenciado para pacientes graves/ potencialmente graves com suspeita e diagnóstico para COVID-19. Manutenção dos demais serviços já desempenhados para urgência e emergência;
Serviço de apoio para pacientes clínicos gerais graves e retaguarda para internação clínica de UPA/PA regulados. Serviço referenciado para pacientes graves/ potencialmente graves com suspeita e diagnóstico para COVID-19. Manutenção dos demais serviços já desempenhados para urgência e emergência;
Serviço de referência para acolhimento aos pacientes graves/potencialmente graves com suspeita e diagnóstico para COVID-19. Manutenção dos serviços já desempenhados para urgência e emergência;
Serviço de referência para acolhimento aos pacientes graves/ potencialmente graves com suspeita e diagnóstico para COVID-19. Manutenção dos serviços já desempenhados para urgência e emergência, exceto pediatria;
Serviço de referência (porta aberta) para atendimento de pacientes pediátricos graves/ potencialmente graves com suspeita e/ou diagnóstico para COVID-19. Manutenção dos demais serviços já desempenhados para urgência e emergência;
Serviço de referência para acolhimento aos pacientes graves/potencialmente graves com suspeita e diagnóstico para COVID-19. Manutenção dos serviços já desempenhados para urgência e emergência;
Serviço de referência para acolhimento aos pacientes graves/ potencialmente graves com suspeita e diagnóstico para COVID-19 Manutenção dos serviços já desempenhados para urgência e emergência;
Serviço de apoio para pacientes clínicos gerais graves e retaguarda para internação clínica de UPA/PA regulados. Serviço referenciado para pacientes graves/ potencialmente graves com suspeita e diagnóstico para COVID-19. Manutenção dos demais serviços já desempenhados para urgência e emergência.