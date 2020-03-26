Coronavírus no ES : confira os hospitais que vão receber os pacientes

Para garantir o atendimento de pacientes graves do novo coronavírus (Covid-19) no Espírito Santo, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) relacionou seis hospitais para serem referência da rede pública em território capixaba. Veja onde estão todas as unidades para assistência das pessoas com condição clínica agravada pela doença.
Há hospitais no interior e na Grande Vitória: Doutor Roberto Arnizaut Silvares, em São Mateus; Sílvio Avidos, em Colatina; Dr Jayme Santos Neves, na Serra; Infantil Nossa Senhora da Glória, em Vitória; Santa Casa da Misericórdia e Infantil Francisco de Assis, em Cachoeiro de Itapemirim.
Na região metropolitana, o Dr Jayme vai concentrar a assistência, e para assegurar o tratamento adequado a Sesa está promovendo o esvaziamento da unidade, removendo parte dos pacientes para outros hospitais.
Outras unidades, como o Dório Silva, na Serra, poderão funcionar como apoio. Neste hospital, inclusive, a Sesa antecipou obras para a oferta de leitos de UTI e de isolamento para também atender pacientes com a Covid-19. A expectativa é criar 90 vagas no local.
Ao todo, a rede pública deverá dispor de 322 leitos até julho que, segundo o secretário Nésio Fernandes, terão condições de absorver os pacientes críticos, cujo tempo médio de internação tem sido de 20 dias. Portanto, durante os meses em que a curva de contágio estiver crescente, a Sesa poderá acolher cerca de 1,5 mil pessoas em estado de risco - capacidade maior do que a estimativa de casos graves no Espírito Santo.