Coronavírus no ES : confira os hospitais que vão receber os pacientes

Há hospitais no interior e na Grande Vitória: Doutor Roberto Arnizaut Silvares, em São Mateus; Sílvio Avidos, em Colatina; Dr Jayme Santos Neves, na Serra; Infantil Nossa Senhora da Glória, em Vitória; Santa Casa da Misericórdia e Infantil Francisco de Assis, em Cachoeiro de Itapemirim.

Outras unidades, como o Dório Silva, na Serra, poderão funcionar como apoio. Neste hospital, inclusive, a Sesa antecipou obras para a oferta de leitos de UTI e de isolamento para também atender pacientes com a Covid-19. A expectativa é criar 90 vagas no local.