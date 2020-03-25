Coronavírus: ES estuda repassar dinheiro de alimentação para alunos

Diante da invibialidade de fornecimento de merenda, governo estuda repassar dinheiro referente à alimentação Crédito: Bernardo Coutinho

A Secretaria de Educação do Espírito Santo (Sedu) quer fazer um repasse de dinheiro para alimentação de alunos da rede estadual que, durante a pandemia do novo coronavírus, não vão frequentar as escolas.

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O repasse de dinheiro ainda está sendo estudado pela Sedu, mas é apontado pelo secretário de Educação, Vitor de Angelo, como uma das opções mais viáveis para o governo estadual, já que não há possibilidade de reabertura de escolas para fornecer merendas.

O secretário de Educação, Vitor de Angelo, disse que governo ainda estuda como fazer o repasse do recurso Crédito: Carlos Alberto Silva

"Nossa intenção sempre foi continuar com a oferta de alimentação. Inicialmente, propusemos a abertura de escolas-polo para fazer este serviço, mas vimos que seria inviável por causa da aglomeração. Todas as saídas que buscamos acabavam esbarrando nesta questão técnica. Encontramos uma saída, que estamos fechando e já está quase 100% definida, para garantir o fornecimento da alimentação por repasse de recurso para o aluno", declarou o secretário.

De acordo com De Angelo, o caminho mais simples para fazer o repasse do recurso da alimentação escolar, seria utilizar o cartão do Bolsa Família. Contudo, há um impasse com o governo federal que não permite a utilização deste meio.

"Existe um projeto de lei na Câmara para permitir que se use o cartão do Bolsa Família para o repasse, mas não podemos ficar esperando. Quem tem fome, tem pressa. Por hora, estamos fechando uma saída utilizando outro canal. Ainda estamos quebrando cabeça em como fazer o repasse, mas devemos anunciar em breve", afirmou.

COMO FUNCIONARIA O REPASSE

Apesar de sinalizar que fará repasse de recurso para alimentação escolar no Estado, De Angelo explica que a forma que este dinheiro será repassado aos alunos não está definida e depende de ajustes. Contudo, alguns critérios já foram estabelecidos, como quais serão estudantes contemplados.

"O critério seria oferecer o recurso para os estudantes que são considerados vulneráveis, e que presumimos que precisam de alimentação. A gente pegaria as famílias que estão no Cadastro Único do governo federal e olharia quem são os nossos alunos" Vitor De Angelo - Secretário de Educação

De Angelo ressalta que o benefício é por aluno e não por família, e que será feito referente aos 5 dias úteis escolares. O valor ainda não foi definido, mas deve se basear no gasto que é praticado na rede de ensino, que é de R$ 4,22 por dia por aluno.