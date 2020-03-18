Coronavírus: veja a situação das escolas municipais de todo o ES

Nesta segunda-feira (16), o Governo do Espírito Santo orientou todas as escolas públicas e privadas a suspenderem as aulas, como medida para evitar a circulação e reunião de pessoas e, consequentemente, tentar impedir a transmissão do novo coronavírus. A definição do que será implantado nos colégios municipais, no entanto, depende de cada prefeitura.
A Gazeta fez um levantamento com os 78 municípios capixabas. A maioria deles adotou as medidas anunciadas pelo Estado, suspendendo as aulas já nesta terça-feira (17) e antecipando 15 dias de férias a partir da próxima semana mas há exceções. A lista abaixo, em ordem alfabética, traz a situação de cada um deles. Confira:
AFONSO CLÁUDIO
Seguindo as orientações do Estado, a prefeitura de Afonso Cláudio suspendeu as aulas já nesta terça-feira (17). Até a sexta-feira (20), as escolas permanecerão abertas para ajudar na adequação de pais e alunos. A partir da próxima semana, haverá a antecipação de 15 dias das férias de julho. Inicialmente, o retorno das atividades está prevista para o dia 6 de abril.
ÁGUA DOCE DO NORTE
Seguindo as orientações do Estado, a prefeitura de Água Doce do Norte suspendeu as aulas já nesta terça-feira (17). Até a sexta-feira (20), as escolas permanecerão abertas para ajudar na adequação de pais e alunos. A partir da próxima semana, haverá a antecipação de 15 dias das férias de julho. Inicialmente, o retorno das atividades está prevista para o dia 6 de abril. A adoção da mesma medida para as creches ainda não é uma certeza. A liberação do corpo docente ainda está sendo avaliada.
ÁGUIA BRANCA
Seguindo as orientações do Estado, a prefeitura de Águia Branca suspendeu as aulas já nesta terça-feira (17). Até a sexta-feira (20), as escolas permanecerão abertas para ajudar na adequação de pais e alunos. A partir da próxima semana, haverá a antecipação de 15 dias das férias de julho. Inicialmente, o retorno das atividades está prevista para o dia 6 de abril. A medida também vale paras as creches do município. O corpo docente será liberado.
ALEGRE
Seguindo as orientações do Estado, a prefeitura de Alegre suspendeu as aulas já nesta terça-feira (17). Até a sexta-feira (20), as escolas permanecerão abertas para ajudar na adequação de pais e alunos. A partir da próxima semana, haverá a antecipação de 15 dias das férias de julho. Inicialmente, o retorno das atividades está prevista para o dia 6 de abril.
ALFREDO CHAVES
Seguindo as orientações do Estado, a prefeitura de Alfredo Chaves suspendeu as aulas já nesta terça-feira (17). Até a sexta-feira (20), as escolas permanecerão abertas para ajudar na adequação de pais e alunos. A partir da próxima semana, haverá a antecipação de 15 dias das férias de julho. Inicialmente, o retorno das atividades está prevista para o dia 6 de abril.
ALTO RIO NOVO
Seguindo as orientações do Estado, a prefeitura de Alto Rio Novo suspendeu as aulas já nesta terça-feira (17). Até a sexta-feira (20), as escolas permanecerão abertas para ajudar na adequação de pais e alunos. A partir da próxima semana, haverá a antecipação de 15 dias das férias de julho. Inicialmente, o retorno das atividades está prevista para o dia 6 de abril. Ainda não há uma definição a respeito das creches e da liberação do corpo docente.
ANCHIETA
Seguindo as orientações do Estado, a prefeitura de Anchieta suspendeu as aulas já nesta terça-feira (17). Até a sexta-feira (20), as escolas permanecerão abertas para ajudar na adequação de pais e alunos. A partir da próxima semana, haverá a antecipação de 15 dias das férias de julho. Inicialmente, o retorno das atividades está prevista para o dia 6 de abril.
APIACÁ
Seguindo as orientações do Estado, a prefeitura de Apiacá suspendeu as aulas já nesta terça-feira (17). Até a sexta-feira (20), as escolas permanecerão abertas para ajudar na adequação de pais e alunos. A partir da próxima semana, haverá a antecipação de 15 dias das férias de julho. Inicialmente, o retorno das atividades está prevista para o dia 6 de abril.
ARACRUZ
A prefeitura de Aracruz determinou a suspensão das aulas por um período de duas semanas a partir desta terça-feira (17). Neste primeiro dia, equipes permaneceram nas escolas para receber os alunos que, por algum motivo, não receberam a informação. Não há detalhes sobre o funcionamento das creches e a liberação do corpo docente.
ATÍLIO VIVÁCQUA
Seguindo as orientações do Estado, a prefeitura de Atílio Vivácqua suspendeu as aulas já nesta terça-feira (17). Até a sexta-feira (20), as escolas permanecerão abertas para ajudar na adequação de pais e alunos. A partir da próxima semana, haverá a antecipação de 15 dias das férias de julho. Inicialmente, o retorno das atividades está prevista para o dia 6 de abril.
BAIXO GUANDU
A suspensão das aulas começa a partir desta quarta-feira (18), mas as escolas permanecerão abertas até a sexta-feira (20), como período de adaptação de professores, pais e alunos. A partir da próxima semana também serão antecipados 15 dias das férias de julho. A mesma regra vale para as creches do município. A Secretaria de Educação de Baixo Guandu ainda vai decidir o que será feito em relação ao corpo docente.
BARRA DE SÃO FRANCISCO
As aulas foram suspensas a partir desta terça-feira (17), data em que os profissionais da educação estiveram nas escolas para orientar os alunos. A suspensão vai até esta sexta-feira (20). Já na próxima semana acontece a antecipação de 15 dias das férias de julho. A medida também vale para as creches municipais. A liberação do corpo docente vai ser acordada conforme a situação averiguada nos próximos dias pela prefeitura de Barra de São Francisco.
BOA ESPERANÇA
Com exceção de que houve aula normalmente nesta terça-feira (17), a prefeitura de Boa Esperança seguirá as orientações do Estado. As escolas permanecerão abertas, com frequência facultativa por parte dos alunos, até a sexta-feira (20). Na próxima semana, haverá a antecipação de 15 dias das férias escolares.
BOM JESUS DO NORTE
Seguindo as orientações do Estado, a prefeitura de Bom Jesus do Norte suspendeu as aulas já nesta terça-feira (17). Até a sexta-feira (20), as escolas permanecerão abertas para ajudar na adequação de pais e alunos. A partir da próxima semana, haverá a antecipação de 15 dias das férias de julho. Inicialmente, o retorno das atividades está prevista para o dia 6 de abril.
BREJETUBA
Seguindo as orientações do Estado, a prefeitura de Brejetuba suspendeu as aulas já nesta terça-feira (17). Até a sexta-feira (20), as escolas permanecerão abertas para ajudar na adequação de pais e alunos. A partir da próxima semana, haverá a antecipação de 15 dias das férias de julho. Inicialmente, o retorno das atividades está prevista para o dia 6 de abril.
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Seguindo as orientações do Estado, a prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim suspendeu as aulas já nesta terça-feira (17). Até a sexta-feira (20), as escolas permanecerão abertas para ajudar na adequação de pais e alunos. A partir da próxima semana, haverá a antecipação de 15 dias das férias de julho. Inicialmente, o retorno das atividades está prevista para o dia 6 de abril.
CARIACICA
As aulas serão suspensas a partir desta quarta-feira (18), pelo prazo de 15 dias período que poderá ser considerado como recesso pela prefeitura de Cariacica. O texto do decreto publicado nesta terça-feira (16) também ressalta que as medidas previstas poderão ser reavaliadas a qualquer momento.
CASTELO
Seguindo as orientações do Estado, a prefeitura de Castelo suspendeu as aulas já nesta terça-feira (17). Até a sexta-feira (20), as escolas permanecerão abertas para ajudar na adequação de pais e alunos. A partir da próxima semana, haverá a antecipação de 15 dias das férias de julho. Inicialmente, o retorno das atividades está prevista para o dia 6 de abril.
COLATINA
As aulas foram suspensas já nesta terça-feira (17), pela prefeitura de Colatina. Até a sexta-feira (20), as escolas ainda estarão abertas para os alunos sejam acolhidos, caso haja necessidade por parte das famílias. Inicialmente, a suspensão seguirá até o dia 4 de abril.
CONCEIÇÃO DA BARRA
Seguindo as orientações do Estado, a prefeitura de Conceição da Barra suspendeu as aulas já nesta terça-feira (17). Até a sexta-feira (20), as escolas permanecerão abertas para ajudar na adequação de pais e alunos. A partir da próxima semana, haverá a antecipação de 15 dias das férias de julho. Inicialmente, o retorno das atividades está prevista para o dia 6 de abril.
CONCEIÇÃO DO CASTELO
Seguindo as orientações do Estado, a prefeitura de Conceição do Castelo suspendeu as aulas já nesta terça-feira (17). Até a sexta-feira (20), as escolas permanecerão abertas para ajudar na adequação de pais e alunos. A partir da próxima semana, haverá a antecipação de 15 dias das férias de julho. Inicialmente, o retorno das atividades está prevista para o dia 6 de abril.
DIVINO SÃO LOURENÇO
Seguindo as orientações do Estado, a prefeitura de Divino São Lourenço suspendeu as aulas já nesta terça-feira (17). Até a sexta-feira (20), as escolas permanecerão abertas para ajudar na adequação de pais e alunos. A partir da próxima semana, haverá a antecipação de 15 dias das férias de julho. Inicialmente, o retorno das atividades está prevista para o dia 6 de abril.
DOMINGOS MARTINS
Seguindo as orientações do Estado, a prefeitura de Domingos Martins suspendeu as aulas já nesta terça-feira (17). Até a sexta-feira (20), as escolas permanecerão abertas para ajudar na adequação de pais e alunos. Para este período também há a orientação para que as atividades sejam promovidas em ambientes internos. A partir da próxima semana, haverá a antecipação de 15 dias das férias de julho. Inicialmente, o retorno das atividades está prevista para o dia 6 de abril.
DORES DO RIO PRETO
Seguindo as orientações do Estado, a prefeitura de Dores do Rio Preto suspendeu as aulas já nesta terça-feira (17). Até a sexta-feira (20), as escolas permanecerão abertas para ajudar na adequação de pais e alunos. A partir da próxima semana, haverá a antecipação de 15 dias das férias de julho. Inicialmente, o retorno das atividades está prevista para o dia 6 de abril.
ECOPORANGA
Seguindo as orientações do Estado, a prefeitura de Ecoporanga suspendeu as aulas já nesta terça-feira (17). Até a sexta-feira (20), as escolas permanecerão abertas para ajudar na adequação de pais e alunos. A partir da próxima semana, haverá a antecipação de 15 dias das férias de julho. Inicialmente, o retorno das atividades está prevista para o dia 6 de abril.
FUNDÃO
As aulas serão completamente suspensas e as escolas fechadas a partir desta quarta-feira (18). Por causa do feriado do padroeiro de Fundão, esta quinta-feira (19) já não haveria aula e a sexta-feira (20) seria ponto facultativo. Na próxima semana, será dado o início à antecipação de 15 dias das férias de julho. Inicialmente, o retorno das atividades está previsto para o dia 6 de abril. A medida também vale para as creches. O corpo docente está liberado e deve permanecer em casa.
GOVERNADOR LINDENBERG
Seguindo as orientações do Estado, a prefeitura de Governador Lindenberg suspendeu as aulas já nesta terça-feira (17). Até a sexta-feira (20), as escolas permanecerão abertas para ajudar na adequação de pais e alunos. A partir da próxima semana, haverá a antecipação de 15 dias das férias de julho. Inicialmente, o retorno das atividades está prevista para o dia 6 de abril.
GUAÇUÍ
Seguindo as orientações do Estado, a prefeitura de Guaçuí suspendeu as aulas já nesta terça-feira (17). Até a sexta-feira (20), as escolas permanecerão abertas para ajudar na adequação de pais e alunos. A partir da próxima semana, haverá a antecipação de 15 dias das férias de julho. Inicialmente, o retorno das atividades está prevista para o dia 6 de abril.
GUARAPARI
Seguindo as orientações do Estado, a prefeitura de Guarapari suspendeu as aulas já nesta terça-feira (17). Até a sexta-feira (20), as escolas permanecerão abertas para ajudar na adequação de pais e alunos. A partir da próxima semana, haverá a antecipação de 15 dias das férias de julho. Inicialmente, o retorno das atividades está prevista para o dia 6 de abril. A mesma medida também é adotada pelas creches do município. O corpo docente será liberado.
IBATIBA
Seguindo as orientações do Estado, a prefeitura de Ibatiba suspendeu as aulas já nesta terça-feira (17). Até a sexta-feira (20), as escolas permanecerão abertas para ajudar na adequação de pais e alunos. A partir da próxima semana, haverá a antecipação de 15 dias das férias de julho. Inicialmente, o retorno das atividades está prevista para o dia 6 de abril.
IBIRAÇU
As aulas foram suspensas por tempo indeterminado a partir desta terça-feira (17). Até a quinta-feira (19), os profissionais da educação acolherão os alunos cujas famílias precisem de apoio para se adaptar à nova rotina. O transporte escolar será suspenso nesta quarta-feira (18). O momento exige de cada um de nós, responsabilidade e compromisso com a prevenção, defendeu a prefeitura de Ibiraçu em comunicado.
IBITIRAMA
Seguindo as orientações do Estado, a prefeitura de Ibitirama suspendeu as aulas já nesta terça-feira (17). Até a sexta-feira (20), as escolas permanecerão abertas para ajudar na adequação de pais e alunos. A partir da próxima semana, haverá a antecipação de 15 dias das férias de julho. Inicialmente, o retorno das atividades está prevista para o dia 6 de abril.
ICONHA
Seguindo as orientações do Estado, a prefeitura de Iconha suspendeu as aulas já nesta terça-feira (17). Até a sexta-feira (20), as escolas permanecerão abertas para ajudar na adequação de pais e alunos. A partir da próxima semana, haverá a antecipação de 15 dias das férias de julho. Inicialmente, o retorno das atividades está prevista para o dia 6 de abril.
IRUPI
Seguindo as orientações do Estado, a prefeitura de Irupi suspendeu as aulas já nesta terça-feira (17). Até a sexta-feira (20), as escolas permanecerão abertas para ajudar na adequação de pais e alunos. A partir da próxima semana, haverá a antecipação de 15 dias das férias de julho. Inicialmente, o retorno das atividades está prevista para o dia 6 de abril.
ITAGUAÇU
Seguindo as orientações do Estado, a prefeitura de Itaguaçu suspendeu as aulas já nesta terça-feira (17). Até a sexta-feira (20), as escolas permanecerão abertas para ajudar na adequação de pais e alunos. A partir da próxima semana, haverá a antecipação de 15 dias das férias de julho. Inicialmente, o retorno das atividades está prevista para o dia 6 de abril.
ITAPEMIRIM
Seguindo as orientações do Estado, a prefeitura de Itapemirim suspendeu as aulas já nesta terça-feira (17). Até a sexta-feira (20), as escolas permanecerão abertas para ajudar na adequação de pais e alunos. A partir da próxima semana, haverá a antecipação de 15 dias das férias de julho. Inicialmente, o retorno das atividades está prevista para o dia 6 de abril.
ITARANA
As aulas foram suspensas a partir da próxima segunda-feira (23) até o dia 3 de abril, uma sexta-feira. Até esta sexta-feira (20), as escolas permanecerão abertas como período de adaptação de pais e alunos. A prefeitura de Itarana ainda ressaltou que "a suspensão das aulas poderá ter sua duração prorrogada pela Secretária Municipal de Educação".
IÚNA
Seguindo as orientações do Estado, a prefeitura de Iúna suspendeu as aulas já nesta terça-feira (17). Até a sexta-feira (20), as escolas permanecerão abertas para ajudar na adequação de pais e alunos. A partir da próxima semana, haverá a antecipação de 15 dias das férias de julho. Inicialmente, o retorno das atividades está prevista para o dia 6 de abril.
JAGUARÉ
Seguindo as orientações do Estado, a prefeitura de Jaguaré suspendeu as aulas já nesta terça-feira (17). Até a sexta-feira (20), as escolas permanecerão abertas para ajudar na adequação de pais e alunos. A partir da próxima semana, haverá a antecipação de 15 dias das férias de julho. Inicialmente, o retorno das atividades está prevista para o dia 6 de abril.
JERÔNIMO MONTEIRO
Seguindo as orientações do Estado, a prefeitura de Jerônimo Monteiro suspendeu as aulas já nesta terça-feira (17). Até a sexta-feira (20), as escolas permanecerão abertas para ajudar na adequação de pais e alunos. A partir da próxima semana, haverá a antecipação de 15 dias das férias de julho. Inicialmente, o retorno das atividades está prevista para o dia 6 de abril.
JOÃO NEIVA
Inicialmente, antes da orientação do governo, o município de João Neiva já havia anunciado a suspensão das atividades escolares até o dia 30 de março. No entanto, diante do posicionamento estadual, as escolas permanecerão abertas até essa sexta-feira (20), como período de adaptação. A partir da próxima semana, haverá a antecipação das férias de julho. O retorno está previsto para o dia 6 de abril. O mesmo critério está sendo adotado nas creches. O corpo docente será liberado.
LARANJA DA TERRA
Seguindo as orientações do Estado, a prefeitura de Laranja da Terra suspendeu as aulas já nesta terça-feira (17). Até a sexta-feira (20), as escolas permanecerão abertas para ajudar na adequação de pais e alunos. A partir da próxima semana, haverá a antecipação de 15 dias das férias de julho. Inicialmente, o retorno das atividades está prevista para o dia 6 de abril. "Os ajustes necessários para o cumprimento do calendário escolas serão estabelecidos pela Secretaria Municipal de Educação de Laranja da Terra, após o retorno das aulas", afirmou o município por meio de um comunicado.
LINHARES
Entre as cidades apontadas com transmissão local do novo coronavírus, a prefeitura de Linhares se antecipou ao Estado e divulgou um comunicado no último domingo (15). As aulas estão suspensas deste esta segunda-feira (16), com duração de uma semana. O período será considerado como uma antecipação das férias de julho.
MANTENÓPOLIS
Seguindo as orientações do Estado, a prefeitura de Mantenópolis suspendeu as aulas já nesta terça-feira (17). Até a sexta-feira (20), as escolas permanecerão abertas para ajudar na adequação de pais e alunos. A partir da próxima semana, haverá a antecipação de 15 dias das férias de julho. Inicialmente, o retorno das atividades está prevista para o dia 6 de abril. A medida também vale para as creches e o corpo docente será liberado.
MARATAÍZES
Seguindo as orientações do Estado, a prefeitura de Marataízes suspendeu as aulas já nesta terça-feira (17). Até a sexta-feira (20), as escolas permanecerão abertas para ajudar na adequação de pais e alunos. A partir da próxima semana, haverá a antecipação de 15 dias das férias de julho. Inicialmente, o retorno das atividades está prevista para o dia 6 de abril.
MARECHAL FLORIANO
Seguindo as orientações do Estado, a prefeitura de Marechal Floriano suspendeu as aulas já nesta terça-feira (17). Até a sexta-feira (20), as escolas permanecerão abertas para ajudar na adequação de pais e alunos. A partir da próxima semana, haverá a antecipação de 15 dias das férias de julho. Inicialmente, o retorno das atividades está prevista para o dia 6 de abril. Os ajustes necessários para o cumprimento do calendário escolar serão estabelecidos pela Secretaria Municipal de Educação e Esportes, após o retorno das aulas", garantiu o decreto.
MARILÂNDIA
No município, as aulas serão suspensas a partir desta sexta-feira (20), incluindo nas creches. O período durante o qual não acontecerão as atividades, no entanto, não foi esclarecido. Futuras decisões e atualizações serão tomadas em conjunto com os diretores escolares, a comunidade escolar, pais e responsáveis, garantiu a prefeitura de Marilândia, por meio de um aviso.
MIMOSO DO SUL
Seguindo as orientações do Estado, a prefeitura de Mimoso do Sul suspendeu as aulas já nesta terça-feira (17). Até a sexta-feira (20), as escolas permanecerão abertas para ajudar na adequação de pais e alunos. A partir da próxima semana, haverá a antecipação de 15 dias das férias de julho. Inicialmente, o retorno das atividades está prevista para o dia 6 de abril.
MONTANHA
Seguindo as orientações do Estado, a prefeitura de Montanha suspendeu as aulas já nesta terça-feira (17). Até a sexta-feira (20), as escolas permanecerão abertas para ajudar na adequação de pais e alunos. A partir da próxima semana, haverá a antecipação de 15 dias das férias de julho. Inicialmente, o retorno das atividades está prevista para o dia 6 de abril.
MUCURICI
Seguindo as orientações do Estado, a prefeitura de Mucurici suspendeu as aulas já nesta terça-feira (17). Até a sexta-feira (20), as escolas permanecerão abertas para ajudar na adequação de pais e alunos. A partir da próxima semana, haverá a antecipação de 15 dias das férias de julho. Inicialmente, o retorno das atividades está prevista para o dia 6 de abril.
MUNIZ FREIRE
Seguindo as orientações do Estado, a prefeitura de Muniz Freire suspendeu as aulas já nesta terça-feira (17). Até a sexta-feira (20), as escolas permanecerão abertas para ajudar na adequação de pais e alunos. A partir da próxima semana, haverá a antecipação de 15 dias das férias de julho. Inicialmente, o retorno das atividades está prevista para o dia 6 de abril.
MUQUI
Seguindo as orientações do Estado, a prefeitura de Muqui suspendeu as aulas já nesta terça-feira (17). Até a sexta-feira (20), as escolas permanecerão abertas para ajudar na adequação de pais e alunos. A partir da próxima semana, haverá a antecipação de 15 dias das férias de julho. Inicialmente, o retorno das atividades está prevista para o dia 6 de abril.
NOVA VENÉCIA
Seguindo as orientações do Estado, a prefeitura de Nova Venécia suspendeu as aulas já nesta terça-feira (17). Até a sexta-feira (20), as escolas permanecerão abertas para ajudar na adequação de pais e alunos. A partir da próxima semana, haverá a antecipação de 15 dias das férias de julho. Inicialmente, o retorno das atividades está prevista para o dia 6 de abril.
PANCAS
A suspensão das aulas acontece a partir desta quarta-feira (18), mas as escolas permanecerão abertas até a sexta-feira (20), com o intuito de que os servidores dialoguem com os pais ou responsáveis, de acordo com a prefeitura de Pancas. A partir da próxima semana, as escolas serão fechadas e acontecerá a antecipação das férias de julho, até o dia 4 de abril.
PEDRO CANÁRIO
Seguindo as orientações do Estado, a prefeitura de Pedro Canário suspendeu as aulas já nesta terça-feira (17). Até a sexta-feira (20), as escolas permanecerão abertas para ajudar na adequação de pais e alunos. A partir da próxima semana, haverá a antecipação de 15 dias das férias de julho. Inicialmente, o retorno das atividades está prevista para o dia 6 de abril. A medida também vale para as creches municipais. Os docentes serão liberado por uma semana. Depois deste período, a situação será reavaliada.
PINHEIROS
Seguindo as orientações do Estado, a prefeitura de Pinheiros suspendeu as aulas já nesta terça-feira (17). Até a sexta-feira (20), as escolas permanecerão abertas para ajudar na adequação de pais e alunos. A partir da próxima semana, haverá a antecipação de 15 dias das férias de julho. Inicialmente, o retorno das atividades está prevista para o dia 6 de abril. A Secretaria regulamentará acerca da quantidade de dias de paralisação, a frequência dos servidores, o fechamento dos prédios escolares e as medidas para a reposição das aulas não realizadas, adiantou a administração.
PIÚMA
Seguindo as orientações do Estado, a prefeitura de Piúma suspendeu as aulas já nesta terça-feira (17). Até a sexta-feira (20), as escolas permanecerão abertas para ajudar na adequação de pais e alunos. A partir da próxima semana, haverá a antecipação de 15 dias das férias de julho. Inicialmente, o retorno das atividades está prevista para o dia 6 de abril.
PONTO BELO
Seguindo as orientações do Estado, a prefeitura de Ponto Belo suspendeu as aulas já nesta terça-feira (17). Até a sexta-feira (20), as escolas permanecerão abertas para ajudar na adequação de pais e alunos. A partir da próxima semana, haverá a antecipação de 15 dias das férias de julho. Inicialmente, o retorno das atividades está prevista para o dia 6 de abril.
PRESIDENTE KENNEDY
Seguindo as orientações do Estado, a prefeitura de Presidente Kennedy suspendeu as aulas já nesta terça-feira (17). Até a sexta-feira (20), as escolas permanecerão abertas para ajudar na adequação de pais e alunos. A partir da próxima semana, haverá a antecipação de 15 dias das férias de julho. Inicialmente, o retorno das atividades está prevista para o dia 6 de abril.
RIO BANANAL
Seguindo as orientações do Estado, a prefeitura de Rio Bananal suspendeu as aulas já nesta terça-feira (17). Até a sexta-feira (20), as escolas permanecerão abertas para ajudar na adequação de pais e alunos. A partir da próxima semana, haverá a antecipação de 15 dias das férias de julho. Inicialmente, o retorno das atividades está prevista para o dia 6 de abril.
RIO NOVO DO SUL
Seguindo as orientações do Estado, a prefeitura de Rio Novo do Sul suspendeu as aulas já nesta terça-feira (17). Até a sexta-feira (20), as escolas permanecerão abertas para ajudar na adequação de pais e alunos. A partir da próxima semana, haverá a antecipação de 15 dias das férias de julho. Inicialmente, o retorno das atividades está prevista para o dia 6 de abril.
SANTA LEOPOLDINA
Seguindo as orientações do Estado, a prefeitura de Santa Leopoldina suspendeu as aulas já nesta terça-feira (17). Até a sexta-feira (20), as escolas permanecerão abertas para ajudar na adequação de pais e alunos. A partir da próxima semana, haverá a antecipação de 15 dias das férias de julho. Inicialmente, o retorno das atividades está prevista para o dia 6 de abril.
SANTA MARIA DE JETIBÁ
Seguindo as orientações do Estado, a prefeitura de Santa Maria de Jetibá suspendeu as aulas já nesta terça-feira (17). Até a sexta-feira (20), as escolas permanecerão abertas para ajudar na adequação de pais e alunos. A partir da próxima semana, haverá a antecipação de 15 dias das férias de julho. Inicialmente, o retorno das atividades está prevista para o dia 6 de abril.
SANTA TERESA
Seguindo as orientações do Estado, a prefeitura de Santa Teresa suspendeu as aulas já nesta terça-feira (17). Até a sexta-feira (20), as escolas permanecerão abertas para ajudar na adequação de pais e alunos. A partir da próxima semana, haverá a antecipação de 15 dias das férias de julho. Inicialmente, o retorno das atividades está prevista para o dia 6 de abril.
SÃO DOMINGOS DO NORTE
Seguindo as orientações do Estado, a prefeitura de São Domingos do Norte suspendeu as aulas já nesta terça-feira (17). Até a sexta-feira (20), as escolas permanecerão abertas para ajudar na adequação de pais e alunos. A partir da próxima semana, haverá a antecipação de 15 dias das férias de julho. Inicialmente, o retorno das atividades está prevista para o dia 6 de abril. O mesmo vale para as creches. O corpo docente será liberado.
SÃO GABRIEL DA PALHA
As aulas serão suspensas por tempo indeterminado a partir desta quarta-feira (18) em São Gabriel da Palha. O município garantiu que nenhum estudante terá prejuízo em conteúdo programático.
SÃO JOSÉ DO CALÇADO
Seguindo as orientações do Estado, a prefeitura de São José do Calçado suspendeu as aulas já nesta terça-feira (17). Até a sexta-feira (20), as escolas permanecerão abertas para ajudar na adequação de pais e alunos. A partir da próxima semana, haverá a antecipação de 15 dias das férias de julho. Inicialmente, o retorno das atividades está prevista para o dia 6 de abril.
SÃO MATEUS
Antes mesmo da orientação do Governo do Estado, a prefeitura de São Mateus divulgou comunicado informando a suspensão das aulas nas escolas por causa do coronavírus. As atividades escolares foram canceladas a partir desta terça-feira (17), até que os ambientes coletivos sejam considerados seguros pelos órgãos de saúde. Na segunda-feira (16), houve um trabalho de conscientização para pais e alunos.
SÃO ROQUE DO CANAÃ
Seguindo as orientações do Estado, a prefeitura de São Roque do Canaã suspendeu as aulas já nesta terça-feira (17). Até a sexta-feira (20), as escolas permanecerão abertas para ajudar na adequação de pais e alunos. A partir da próxima semana, haverá a antecipação de 15 dias das férias de julho. Inicialmente, o retorno das atividades está prevista para o dia 6 de abril. A mesma medida vale para a creche municipal. O corpo docente será liberado a partir do dia 23 de março.
SERRA
Desta terça-feira (17) até a sexta-feira (20), a prefeitura de Serra estabeleceu um período de adaptação, no qual as escolas estarão abertas para receber os alunos que precisarem. Já entre os dias 23 de março e 4 de abril haverá a suspensão total das aulas, com a liberação do corpo docente. A mesma medida é válida para as creches do município.
SOORETAMA
As aulas previstas para o período entre esta segunda-feira (16) e sexta-feira (20) foram suspensas, antes da orientação feita pelo Governo Estadual. A prefeitura de Sooretama garantiu que o conteúdo escolar será reposto e que o aprendizado não será prejudicado.
VARGEM ALTA
Seguindo as orientações do Estado, a prefeitura de Vargem Alta suspendeu as aulas já nesta terça-feira (17). Até a sexta-feira (20), as escolas permanecerão abertas para ajudar na adequação de pais e alunos. A partir da próxima semana, haverá a antecipação de 15 dias das férias de julho. Inicialmente, o retorno das atividades está prevista para o dia 6 de abril.
VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Seguindo as orientações do Estado, a prefeitura de Venda Nova do Imigrante suspendeu as aulas já nesta terça-feira (17). Até a sexta-feira (20), as escolas permanecerão abertas para ajudar na adequação de pais e alunos. A partir da próxima semana, haverá a antecipação de 15 dias das férias de julho. Inicialmente, o retorno das atividades está prevista para o dia 6 de abril.
VIANA
Seguindo as orientações do Estado, a prefeitura de Viana suspendeu as aulas já nesta terça-feira (17). Até a sexta-feira (20), as escolas permanecerão abertas para ajudar na adequação de pais e alunos. A partir da próxima semana, haverá a antecipação de 15 dias das férias de julho. Inicialmente, o retorno das atividades está prevista para o dia 6 de abril.
VILA PAVÃO
Seguindo as orientações do Estado, a prefeitura de Vila Pavão suspendeu as aulas já nesta terça-feira (17). Até a sexta-feira (20), as escolas permanecerão abertas para ajudar na adequação de pais e alunos. A partir da próxima semana, haverá a antecipação de 15 dias das férias de julho. Inicialmente, o retorno das atividades está prevista para o dia 6 de abril.
VILA VALÉRIO
Seguindo as orientações do Estado, a prefeitura de Vila Valério suspendeu as aulas já nesta terça-feira (17). Até a sexta-feira (20), as escolas permanecerão abertas para ajudar na adequação de pais e alunos. A partir da próxima semana, haverá a antecipação de 15 dias das férias de julho. Inicialmente, o retorno das atividades está prevista para o dia 6 de abril.
VILA VELHA
Seguindo as orientações do Estado, a prefeitura de Vila Velha suspendeu as aulas já nesta terça-feira (17). Até a sexta-feira (20), as escolas permanecerão abertas para ajudar na adequação de pais e alunos. A partir da próxima semana, haverá a antecipação de 15 dias das férias de julho. Inicialmente, o retorno das atividades está prevista para o dia 6 de abril.
VITÓRIA
Seguindo as orientações do Estado, a prefeitura de Vitória suspendeu as aulas já nesta terça-feira (17). Até a sexta-feira (20), as escolas permanecerão abertas para ajudar na adequação de pais e alunos. A partir da próxima semana, haverá a antecipação de 15 dias das férias de julho. Inicialmente, o retorno das atividades está prevista para o dia 6 de abril. "A medida tem o intuito de preservar a saúde e o bem-estar de estudantes, profissionais, familiares e toda a comunidade escolar, sem prejuízo algum para o calendário escolar", afirmou a administração, em nota.