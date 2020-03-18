Coronavírus: veja a situação das escolas municipais de todo o ES

A maioria dos municípios já está com as aulas suspensas desde esta terça-feira (17)

A Gazeta fez um levantamento com os 78 municípios capixabas. A maioria deles adotou as medidas anunciadas pelo Estado, suspendendo as aulas já nesta terça-feira (17) e antecipando 15 dias de férias a partir da próxima semana  mas há exceções. A lista abaixo, em ordem alfabética, traz a situação de cada um deles. Confira: