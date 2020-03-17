Possível medida mencionada pelo governador Renato Casagrande (PSB) beneficiaria presos em regime semiaberto Crédito: Divulgação

Em entrevista coletiva concedida nesta terça-feira (17), o governador Renato Casagrande PSB ) afirmou que presos do Espírito Santo poderiam terminar de cumprir a pena em casa  como uma medida para prevenir a transmissão do novo coronavírus (Covid-19) . A estimativa seria atender em torno de 3,5 mil detentos. No entanto, a decisão cabe ao Tribunal de Justiça do Espírito Santo ( TJES ), que negou, até o momento, que haja avaliação de mudança.

Sugerimos ao Judiciário que os presos do semiaberto migrem para o regime domiciliar. O preso passaria a ser monitorado por tornozeleira. Também seriam atendidos os presos vulneráveis, tudo isso como forma de diminuir o risco de contágio dentro do sistema prisional", aponta Casagrande.

O governador disse ainda que o sistema prisional é um local que pode facilitar a disseminação do vírus e que, por isso, é recomendável que as famílias não realizem visitas durante esse período mais crítico. "Ainda não é uma determinação, é uma recomendação", ressalta.

Your browser does not support the audio element. Após fala de Casagrande, TJ reafirma que não há mudança para presos do ES

O secretário estadual da Justiça, Luiz Carlos Cruz, acrescenta que a prisão domiciliar seria monitorada e o detento que, eventualmente, descumprisse as normas retornaria ao regime fechado. No sistema, são 3,5 mil presos no semiaberto ou com vulnerabilidade de saúde, como tuberculose e HIV, que poderiam cumprir a pena em casa e reduzir os riscos de contaminação nos presídios.

A Gazeta, o TJES garantiu que até o momento, não há nenhuma deliberação nesse sentido. Posicionamento semelhante já havia sido divulgado antes do pronunciamento do governador, Procurado por, o TJES garantiu que até o momento, não há nenhuma deliberação nesse sentido. Posicionamento semelhante já havia sido divulgado antes do pronunciamento do governador, em relação à adoção de medidas já previstas em Minas Gerais , que suavizam o cumprimento de penas e pedem a reavaliação de prisões preventivas.