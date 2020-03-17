Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Após fala de Casagrande, TJ reafirma que não há mudança para presos do ES
Coronavírus

Após fala de Casagrande, TJ reafirma que não há mudança para presos do ES

Mais de 3 mil detentos poderiam terminar o regime em casa, mas órgão nega adotar tal medida no Estado. A decisão cabe somente ao Judiciário

Publicado em 17 de Março de 2020 às 19:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mar 2020 às 19:50
Possível medida mencionada pelo governador Renato Casagrande (PSB) beneficiaria presos em regime semiaberto Crédito: Divulgação
Em entrevista coletiva concedida nesta terça-feira (17), o governador Renato Casagrande (PSB) afirmou que presos do Espírito Santo poderiam terminar de cumprir a pena em casa  como uma medida para prevenir a transmissão do novo coronavírus (Covid-19). A estimativa seria atender em torno de 3,5 mil detentos. No entanto, a decisão cabe ao Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), que negou, até o momento, que haja avaliação de mudança.
Sugerimos ao Judiciário que os presos do semiaberto migrem para o regime domiciliar. O preso passaria a ser monitorado por tornozeleira. Também seriam atendidos os presos vulneráveis, tudo isso como forma de diminuir o risco de contágio dentro do sistema prisional",  aponta Casagrande.
O governador disse ainda que o sistema prisional é um local que pode facilitar a disseminação do vírus e que, por isso, é recomendável que as famílias não realizem visitas durante esse período mais crítico. "Ainda não é uma determinação, é uma recomendação", ressalta. 
Após fala de Casagrande, TJ reafirma que não há mudança para presos do ES
O secretário estadual da Justiça, Luiz Carlos Cruz, acrescenta que a prisão domiciliar seria monitorada e o detento que, eventualmente, descumprisse as normas retornaria ao regime fechado. No sistema, são 3,5 mil presos no semiaberto ou com vulnerabilidade de saúde,  como tuberculose e HIV, que poderiam cumprir a pena em casa e reduzir os riscos de contaminação nos presídios. 
 > CORONAVÍRUS | A cobertura completa
Procurado por A Gazeta, o TJES garantiu que até o momento, não há nenhuma deliberação nesse sentido. Posicionamento semelhante já havia sido divulgado antes do pronunciamento do governador, em relação à adoção de medidas já previstas em Minas Gerais, que suavizam o cumprimento de penas e pedem a reavaliação de prisões preventivas.
A instituição voltou a afirmar que permanece mobilizada e em estado de alerta para o impacto do novo coronavírus nos presídios. Na noite desta terça-feira (17), a Secretaria Estadual de Justiça (Sejus) também ratificou que segue os protocolos da Secretaria de Saúde (Sesa) e que não há qualquer caso confirmado do Covid-19 no sistema prisional capixaba.

Veja Também

Coronavírus: condomínios do ES proíbem utilização das áreas de lazer

Coronavírus no ES: Casagrande anuncia mais medidas

Coronavírus no ES: 341 casos suspeitos são investigados no Estado

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Suspeito tinha mandado de prisão em aberto por homicídio e reagiu à abordagem, segundo a PM
Jovem morre em confronto com a PM durante cumprimento de mandado de prisão em Jaguaré
Imagem de destaque
Após alerta de tsunami, Japão adverte para novos terremotos de grande magnitude nos próximos dias
Turistas ficaram em topo do morro
Operação policial no Rio deixa turistas 'ilhados' no Morro Dois Irmãos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados