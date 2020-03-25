Sindicato requisita redução da jornada de trabalho de garis no ES

Prefeitura de Vila Velha realiza limpeza em Coqueiral de Itaparica Crédito: Paulo Borges Filho

O Sindicato dos Trabalhadores e prestadores de serviço do Espírito Santo (Sindilimpe-ES) requisitou às prefeituras e empresas contratantes da Grande Vitória e de outros municípios do Estado a redução da jornada de trabalho dos garis e profissionais da área, como medida de prevenção à Covid-19. O sindicato requisita que não haja redução salarial e nem retirada de benefícios.

O órgão divulgou em seu site oficial que a presidente do Sindilimpe-ES, Evani dos Santos Reis, está realizando reuniões com as secretarias de Educação e Saúde do Estado e dos municípios, assim como com as empresas que atuam para esses órgãos, com o objetivo de definir novas rotinas de trabalho e medidas preventivas que protejam a saúde dos trabalhadores. O sindicato também alerta para que os trabalhadores se atentem às normas de higiene para se protegerem do coronavírus.

VITÓRIA

O Sindilimpe-ES divulgou em seu site oficial que já teceu um acordo com a Vital, empresa terceirizada, que garantiu a redução da jornada de trabalho de garis e encarregados que atuam na limpeza pública de Vitória para seis horas diárias, com a manutenção do salário integral e de todos os benefícios, incluindo o tíquete alimentação. O acordo é válido por três meses.

VILA VELHA

A Prefeitura de Vila Velha informou que ainda não foi procurada pelo sindicato, mas que já está em contato com as empresas responsáveis pelos serviços no município para tomar as medidas cabíveis. Dentre elas, a prefeitura cita redução de carga horária, afastamento por meio de férias de funcionários com mais de 60 anos ou considerados casos de risco e a suspensão temporária de alguns serviços, como o Cata Móveis e a Coleta Seletiva Porta a Porta, oferecidos em 7 bairros da cidade.

A prefeitura informou também que está relizando diariamente o serviço de varrição na cidade que há o reforço da borrifação de cloro diluído em água nas ruas e avenidas, principalmente próximo aos locais onde ocorre a vacinação conta a gripe influenza.

SERRA

A Prefeitura da Serra também comunicou que nem as empresas, nem a prefeitura receberam contato do Sindilimpe-ES até o momentos. O órgão, porém, ressaltou que a Secretaria de Serviços do município iniciou na tarde desta quarta-feira (25) uma força-tarefa para limpeza com utilização de cloro diluído em água nas ruas no entorno das unidades de saúde, Unidades de Pronto Atendimento (Upas), supermercados, farmácias e postos de gasolinas com o objetivo de desinfectar esses locais em que circulam mais pessoas e que podem oferecer mais risco de contágio pelo coronavírus.

O prefeito da Serra, Audifax Barcelos, destacou que a ação soma-se a outras que a prefeitura já desenvolve na cidade. A medida profilática deve-se ao fato desses locais ainda terem concentração de pessoas. Acredito que vamos dar uma resposta importante à população com mais essa iniciativa.

CARIACICA

A Prefeitura de Cariacica foi demanda, mas ainda não enviou resposta. Assim que chegar, esta matéria será atualizada.

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