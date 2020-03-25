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Quarentena: 8 apps e canais para relaxar e ajudar no controle da ansiedade

Confira a lista com dicas de canais e aplicativos gratuitos que vão desde meditação guiada a técnicas terapêuticas musicais para te ajudar a cuidar da saúde mental em casa

Publicado em 25 de Março de 2020 às 17:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mar 2020 às 17:12
Mulher usando o celular
Use a telinha para aliviar a tensão do isolamento. Crédito: shutterstock
Nessas últimas semanas, todos estão sendo bombardeados por notícias preocupantes e orientados a se manter em isolamento social. Este cenário pode favorecer o desenvolvimento ou intensificação da ansiedade. Por isso, reunimos alguns canais e aplicativos que podem te ajudar a relaxar, manter a calma e aliviar a tensão nessa quarentena.
Especialistas recomendam filtrar as informações e fazer atividades que proporcionam prazer e bem estar. Então escolha um ambiente silencioso na sua casa - ou o menos barulhento -, coloque uma roupa confortável e vamos alinhar os chakras.
Confira a lista:
Lojong
O slogan do app é uma academia para a mente, ele conta com um caminho de 10 etapas graduais que ensinam a meditar e treinar a mente. Além disso, nele estão disponíveis práticas guiadas de mindfulness. O termo em português pode ser entendido como Atenção plena que tem a ver com a capacidade humana básica de estar totalmente presente, ciente de onde está, do que faz do que está acontecendo ao redor.
Calm
A proposta do aplicativo de meditação é ajudar a aliviar o estresse e a ansiedade diários. A plataforma conta com exercícios de respiração, programas de meditação guiada, músicas relaxantes e até histórias para ajudar a dormir.
O app 'Calm' disponibilizou sua versão em português no ano passado.
O app 'Calm' disponibilizou sua versão em português no ano passado. Crédito: Divulgação
Roodt
Este app se destaca entre os outros por contar com recursos que ajudam o usuário com ataques de pânico e ansiedade no momento em que eles estão acontecendo. O processo guiado promete alívio imediato e também trabalha o controle destes vilões a longo prazo, através de lições, ferramentas e exercícios.
Meditopia
O app meditopia oferece mais de 250 exercícios de meditação, além de músicas com sons da natureza disponíveis para download. Algumas atividades de relaxamento são propostas pelo aplicativo para momentos específicos, como antes de dormir, ao acordar ou depois do trabalho, por exemplo.
5 minutos
Ideal para quem nunca se aventurou no universo da meditação, como o próprio nome já diz, o app propõe que o usuário destine 5 minutos do seu dia para relaxar. Mas o aplicativo também conta com exercícios mais longos. Além disso, você pode programar a próxima meditação e pedir para o app te enviar um lembrete até criar a própria rotina de relaxamento.

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Canais de meditação

Mova
Com meditações guiadas e também palestras acerca de espiritualidade e energia, a produtora de vídeos Mova atua no YouTube em parceria com pessoas e instituições relacionadas ao bem estar e ao autoconhecimento.
Luz da Serra
Comandado pelo estudioso da espiritualidade Bruno Gimenes, o canal Luz da Serra conta com vídeos de meditações guiadas e de dicas para limpar a mente de pensamentos negativos.
Musicoterapia
Os vídeos do canal Musicoterapia, como o próprio nome sugere, disponibiliza vídeos que orientam técnicas terapêuticas através de músicas relaxantes. Tem conteúdos para auxiliar em diferentes aspectos, como a melhora do sono e o alívio da ansiedade.

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