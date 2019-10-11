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Consciência na rede social

Confira 7 contas que usam o Instagram para cuidar da sua saúde mental

Artistas do mundo todo usam a rede social, que muitas vezes é tratada como vilã, para falar sobre distúrbios mentais e ajudar pessoas com sua arte

Publicado em 11 de Outubro de 2019 às 10:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 out 2019 às 10:11
Aquele conceito de "vida perfeita" propagado pelo Instagram foi um dos responsáveis pelo resultado da pesquisa realizada pelo instituto britânico Royal Society for Public Health, em 2017, que mostrou que a rede social é considerada a mais nociva de todas. Segundo publicação na Capricho, é como se o Instagram atuasse como um gatilho. Porém, felizmente muitas contas vem na contramão dessa onda, e falam sobre distúrbios mentais sem tabu e de forma bastante poética, mas sem romantização.
Confira 6 contas , selecionadas pela publicação, que cuidam diariamente de espalhar mensagens de carinho, cuidados com o outro e principalmente, cuidados com a sua saúde mental:
@theofficialsadghostclub Crédito: Reprodução/ Instagram
1. The Sad Ghost Club (@theofficialsadghostclub)
O clube virtual tem um fantasminha como personagem principal, que te dá alguns sustos falando algumas verdades, mas te faz ter coragem para ir além.
@thelatestkate Crédito: Reprodução/ Instagram
2. The Latest Kate (@thelatestkate)
Com muita cor e brilho, a artista fala principalmente sobre ansiedade, já que sofre diariamente por ser ansiosa demais. As publicações mixam sempre frases empoderadoras e imagens fofas.
@silviadoesdrawings Crédito: Reprodução/ Instagram
3. Silvia Carrus (@silviadoesdrawings)
Toda semana, uma tirinha bem humorada sobre saúde mental é publicada nessa conta pra lá de sincera.
@sigaosbaloes Crédito: Reprodução/ Instagram
4. Daniel Duarte (@sigaosbaloes)
As publicações enchem os olhos e aquecem o coração de quem vê. 
@pseudoplutao Crédito: Reprodução/ Instagram
5. Pseudo Plutão (@pseudoplutao)
“Um ser feito de tentativas” é como o artista brasileiro se define na rede social. Mas por que Plutão? “Planeta frio e solitário com um coração maior que o corpo”
@aqueleeitaoficial Crédito: Reprodução/ Instagram
6. Raquel Segal (@aqueleeitaoficial)
A artista brasileira ilustra textos que lê por aí e acha que, de alguma forma, podem inspirar outras pessoas. O #SetembroAmarelo dura o ano todo na conta do projeto Aquele Eita!
@Ilustragabs Crédito: Reprodução/ Instagram
7.  Gabs Martins (@ilustragabs)
Através de ilustrações, filtros e gifs a dona desta conta te dá recados sobre autocuidado e empoderamento. 

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