Confira 7 contas que usam o Instagram para cuidar da sua saúde mental

Aquele conceito de "vida perfeita" propagado pelo Instagram foi um dos responsáveis pelo resultado da pesquisa realizada pelo instituto britânico Royal Society for Public Health, em 2017, que mostrou que a rede social é considerada a mais nociva de todas. Segundo publicação na Capricho, é como se o Instagram atuasse como um gatilho. Porém, felizmente muitas contas vem na contramão dessa onda, e falam sobre distúrbios mentais sem tabu e de forma bastante poética, mas sem romantização.

Confira 6 contas , selecionadas pela publicação, que cuidam diariamente de espalhar mensagens de carinho, cuidados com o outro e principalmente, cuidados com a sua saúde mental:

@theofficialsadghostclub Crédito: Reprodução/ Instagram

1. The Sad Ghost Club (@theofficialsadghostclub)

O clube virtual tem um fantasminha como personagem principal, que te dá alguns sustos falando algumas verdades, mas te faz ter coragem para ir além.

@thelatestkate Crédito: Reprodução/ Instagram

2. The Latest Kate (@thelatestkate)

Com muita cor e brilho, a artista fala principalmente sobre ansiedade, já que sofre diariamente por ser ansiosa demais. As publicações mixam sempre frases empoderadoras e imagens fofas.

@silviadoesdrawings Crédito: Reprodução/ Instagram

3. Silvia Carrus (@silviadoesdrawings)

Toda semana, uma tirinha bem humorada sobre saúde mental é publicada nessa conta pra lá de sincera.

@sigaosbaloes Crédito: Reprodução/ Instagram

4. Daniel Duarte (@sigaosbaloes)

As publicações enchem os olhos e aquecem o coração de quem vê.

@pseudoplutao Crédito: Reprodução/ Instagram

5. Pseudo Plutão (@pseudoplutao)

“Um ser feito de tentativas” é como o artista brasileiro se define na rede social. Mas por que Plutão? “Planeta frio e solitário com um coração maior que o corpo”

@aqueleeitaoficial Crédito: Reprodução/ Instagram

6. Raquel Segal (@aqueleeitaoficial)

A artista brasileira ilustra textos que lê por aí e acha que, de alguma forma, podem inspirar outras pessoas. O #SetembroAmarelo dura o ano todo na conta do projeto Aquele Eita!

@Ilustragabs Crédito: Reprodução/ Instagram

7. Gabs Martins (@ilustragabs)