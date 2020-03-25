Quarentena: livros capixabas premiados em editais estão disponíveis gratuitamente

Que tal aproveitar o tempo livre para conhecer publicações de autores capixabas? A Secretaria de Cultura do Espírito Santo (Secult) divulgou uma lista de contemplados nos Editais de 2018 que foram disponibilizados em formato digital e podem ajudar no seu entretenimento durante a quarentena.
Para ajudar ainda mais os autores, a pasta garante que vai continuar atualizando a lista em sua página oficial na medida em que mais livros forem disponibilizados. Para colaborar com a difusão envie link do e-book e sinopse para [email protected]
GANHADORES DO EDITAL DE PRODUÇÃO E DIFUSÃO DE OBRAS LITERÁRIAS 2018:
LAMA
- Sinopse: O livro de contos contém 20 história que escancaram questões sociais. Alguns dos temas são a injustiça, a burocracia e a rotina esmagadora.
- Autora: Marília Carreiro
- Editora: Pedregulho
- Disponível: No Issuu da editora Pedregulho
A LENDA DO LAGARTO AZUL
- Sinopse: A obra infantil dá vida ao animal que é lenda de Pedra Azul, ponto turístico capixaba, situado em Domingos Martins. A história conta a origem desse mito que habita o imaginário dos moradores da área montanhosa no sul do Estado.
- Autor: Jonas Reis
- Ilustrador: Valter Ferrari
- Editora: Spitiro Sancto
- Disponível: Na Amazon
LABIRINTO MÍNIMO
- Sinopse: A obra é uma busca pela compreensão do outro e pelo entendimento de si próprio por meio da natureza. Os caminhos e portas que se abrem são como labirintos.
- Autora: Fernanda Tatagiba
- Editora: Pedregulho
- Disponível: No Issuu da editora Pedregulho
GOLO
- Sinopse: Muito baixo, muito fraco, muito roxo… Golo tem um problema para se divertir no seu planeta: ele não se encaixa no perfil ideal para nenhum jogo. Acompanhe Golo em sua jornada repleta de aprendizados pelo espaço em busca do jogo que possa ser jogado por todos, que vai levá-lo até um planetinha azul onde um grupo de amigos se diverte com uma estranha brincadeira onde meninos e meninas tentam fazer pontos chutando uma bola.
- Autores: Gabriel Vogas e Thiago Egg
- Ilustrador: Thiago Egg
- Disponível: No Issuu do autor Thiago Egg
CALOR: OUTRO
- Sinopse: "Na poesia de Getulio, é um "corpo desorganismo" que assume a frente, como que entregue aos outros corpos numa proposta de trocas abertas à vida. Uma troca que alcança momentos de beleza singular em poemas como 'Vou', onde lemos, num diálogo intenso com a avó, os versos: 'Conto-te o caos?/ quando me mostrar a não lembrança'. Assim contando-lhe, conta-nos, dá uma chance ao deslembrar como parte da poesia, pra que a gente não perca aquilo que nos falta. ", descreveu Guilherme Gontijo Flores.
- Autor: Getúlio Souza
- Editora: Pedregulho
- Disponível: o Issuu da editora Pedregulho
CAMINHO PARA O TEXAS
- Sinopse: O livro reúne 33 contos curtos que somam vivências e caminhos do autor. O título da obra é o mesmo de um dos contos, que trata de um pistoleiro que após cometer um crime segue para a cidade de Teixeira de Freitas, conhecida popularmente também como Texas. As histórias e personagens desse livro viajam pelos estados do Brasil.
- Autor: Marciel Cordeiro
- Editora: Cousa
- Disponível: A SECULT ainda não disponibilizou o link para acesso.
LEMBRANÇAS DO RIO MARINHO
- Sinopse: A obra trata da transformação do Rio Marinho, situado entre os municípios de Cariacica e Vila Vlha. Discorre sobre a degradação ambiental, evocando a sua paisagem, memória e esquecimento.
- Autor: Juliano Motta Silva
- Editora: Milfontes
- Disponível: No Issuu do autor.
GANHADORES DE OUTROS EDITAIS
ELAS TRAMAM: DRAMATURGIAS TECIDAS POR MULHERES DO ESPÍRITO SANTO
- Sinopse: Há peso, há música, há vida, sim. Vida desdobrável, numa trama feita a várias mãos. Porque quinze mulheres contando umas para as outras e umas com as outras faz a tecitura deste livro: um coletivo desavergonhado que escancara a realidade e o sonho. Mulher-mãe, mulher-militante, mulher-romântica, mulher-monstro, mulher-invisível, mulher-filha, mulher-expectadora, mulher-lésbica, mulher-música, mulher-tempo, mulher-trauma, mulher-fraca, mulher-forte. Temos. Mulher carregando bandeira, espelho, notícia de jornal, diagnóstico, pele… Temos. Só não espere delicadezas. Este é um livro feito de sangue.
- Organização: Nieve Matos
- Editora: Cousa
- Disponível: Em PDF para download.
ELAS TRAMAM: DRAMATURGIAS TECIDAS POR MULHERES DO ESPÍRITO SANTO 2
- Sinopse: Tramar nossas raízes na terra, nos refazermos a cada estação, germinar novos frutos. Há duas primaveras, nós, as treze autoras do Coletivo Elas Tramam, nos reunimos para escrever dramaturgia. O segundo fruto desses encontros regados a café, afeto e resistência feminista está maduro e pronto para ser colhido. De natureza diversa, o “Elas Tramam Livro dois – Dramaturgias tecidas por mulheres do Espirito Santo” tem o doce sabor de comédias cotidianas, o amargor dos dramas que tratam das relações, a acidez da sociedade e política atual. Elas Tramam é literatura, é teatro, é tronco forte de mulher pronto pra enfrentar a tempestade que se forma.
- Organização: Nieve Matos
- Editora: Cousa
- Disponível: Em PDF para download.
OUTRAS TRAMAS: DRAMATURGIAS ESCRITAS POR E PARA MULHERES
- Sinopse: A obra traz experiências, afetos, dores e histórias femininas. De mulheres para mulheres, o livro foi escrito por muitas mãos.
- Organização: Nieve Matos
- Editora: Maré
- Disponível: Em PDF para download.