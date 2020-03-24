Flip 2020 é adiada para novembro devido a crise do coronavírus

A Flip, a Festa Literária Internacional de Paraty, anunciou nesta segunda-feira (23) o adiamento de sua edição deste ano, por causa da pandemia de coronavírus.
Segundo o comunicado da organização, a ideia é realizar o festival em novembro deste ano. O evento antes estava programado para começar em 29 de julho.
"O agravamento da pandemia global do coronavírus e a necessidade de distanciamento social, com duração ainda bastante incerta, levaram a Flip a tomar as medidas cabíveis para preservar a saúde e a segurança de todos", diz a nota, que ainda menciona o impacto da crise no cenário da cultura e na economia local.
O festival deste ano, organizado por Fernanda Diamant, já tinha dois convidados internacionais confirmados - Chigozie Obioma, da Nigéria, e Danez Smith, dos Estados Unidos. Ainda não se sabe se eles continuarão na programação.
A Flip 2020 fez barulho ao decidir homenagear a poeta Elizabeth Bishop, primeira estrangeira a ter esse reconhecimento nos 18 anos de festival.
A escolha foi criticada por sua defesa, num primeiro momento, do golpe militar de 1964 e por falas críticas à literatura brasileira. Houve também quem defendesse a escolha de Bishop por sua afinidade com o Brasil, onde morou por décadas e teve um longo relacionamento com a arquiteta Lota de Macedo Soares, e pela divulgação internacional de poetas importantes como Carlos Drummond de Andrade e Manuel Bandeira.