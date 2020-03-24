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Literatura

Flip 2020 é adiada para novembro devido a crise do coronavírus

Festival, que homenageia Elizabeth Bishop, ocorreria de 29 de julho a 2 de agosto

Publicado em 24 de Março de 2020 às 15:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mar 2020 às 15:18
A 18ª edição da Flip será realizada de 29 de julho a 02 de agosto de 2020, em Paraty
A 18ª edição da Flip seria realizada de 29 de julho a 02 de agosto de 2020, em Paraty Crédito: Sara de Santis / Flip
A Flip, a Festa Literária Internacional de Paraty, anunciou nesta segunda-feira (23) o adiamento de sua edição deste ano, por causa da pandemia de coronavírus.
Segundo o comunicado da organização, a ideia é realizar o festival em novembro deste ano. O evento antes estava programado para começar em 29 de julho.
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A Festa Literária Internacional de Paraty  Flip sente em anunciar o adiamento da edição 2020. . O agravamento da pandemia global do coronavírus e a necessidade de distanciamento social, com duração ainda bastante incerta, levaram a Flip a tomar as medidas cabíveis para preservar a saúde e a segurança de todos. . Conscientes do impacto no cenário cultural brasileiro e na economia local, estamos trabalhando remotamente para manter a estrutura, a missão e os ideais da Flip em dia para a sua realização em novembro de 2020. . Agradecemos o vital apoio do nosso público, das instituições, patrocinadores, apoiadores, parceiros e colaboradores. Que o espírito coletivo e o senso de comunidade que sempre marcaram a Flip nos ajude a todos a atravessar estes tempos desafiadores.

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"O agravamento da pandemia global do coronavírus e a necessidade de distanciamento social, com duração ainda bastante incerta, levaram a Flip a tomar as medidas cabíveis para preservar a saúde e a segurança de todos", diz a nota, que ainda menciona o impacto da crise no cenário da cultura e na economia local.
O festival deste ano, organizado por Fernanda Diamant, já tinha dois convidados internacionais confirmados - Chigozie Obioma, da Nigéria, e Danez Smith, dos Estados Unidos. Ainda não se sabe se eles continuarão na programação.

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A Flip 2020 fez barulho ao decidir homenagear a poeta Elizabeth Bishop, primeira estrangeira a ter esse reconhecimento nos 18 anos de festival.
Elizabeth Bishop
Elizabeth Bishop foi a selecionada como homenageada para a Flip 2020 Crédito: Reprodução/ Instagram @flip_se
A escolha foi criticada por sua defesa, num primeiro momento, do golpe militar de 1964 e por falas críticas à literatura brasileira. Houve também quem defendesse a escolha de Bishop por sua afinidade com o Brasil, onde morou por décadas e teve um longo relacionamento com a arquiteta Lota de Macedo Soares, e pela divulgação internacional de poetas importantes como Carlos Drummond de Andrade e Manuel Bandeira.

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