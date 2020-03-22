Bate-papo virtual e livros de graça para movimentar a quarentena

Leitura é um bom passatempo nos tempos de quarentena Crédito: pexels

A pandemia mundial do novo coronavírus fez com que pessoas em diversos países encarem a quarentena para não propagar o vírus. Como ficar em casa requer um tremendo esforço, as pessoas e artistas têm procurado alternativas, como fazer festas e festivais on-line. No mundo dos livros, as ações de disseminação da literatura têm mudado de figura.

A editora Intrínseca soltou nota em suas redes sociais afirmando que seus eventos foram cancelados e sorteios também estão suspensos, aconselhou que os leitores ficassem em suas casas. "Os livros são mais que boas companhias", publicaram.

Se antes, eventos literários presenciais e sorteios estavam marcados, agora as opções são bate-papos e palestras virtuais com os autores. Hashtags que promovem a leitura também foram criadas e até contos temáticos sobre a epidemia estão sendo postados.

A hashtag #juntospelolivro, tem sido compartilhada e aderida por diferentes editoras que apoiam a causa do fomento à leitura. Diante da pandeia e do isolamento crescente, um dos posts da campanha traz os dizeres "Desculpe, Netflix. Se é para ficar em casa, prefiro os livros".

Fique por dentro das mudanças no cenário literário em meio ao coronavírus através da nossa lista:

SOBE HASHTAG

A editora Harper Coolins no Brasil lançou a tag #FiqueEmCasaLeiaMais em seu Instagram . Através dela, a empresa afirma querer dar sua contribuição para os que se encontram sitiados em casa. Desde quarta-feira (18), uma programação de incentivo vem sendo feita, contendo live com autores, contação de histórias, leituras on-line e descontos em e-books. Nesta segunda-feira (23), está programada uma transmissão ao vivo com o autor Diogo Lara, que falará sobre como lidar com a ansiedade em tempos de incerteza. Lara é autor de "Imersão". O encontro virtual será às 19h.

DICAS PRECIOSAS

Já a Tag Livros aproveitou o momento para dar dicas aos seus leitores de como ocupar o tempo de isolamento. O post levantou 6 opções de como estar pertinho dos livros nesses tempos. A primeira opção dada foi ler aquele livro de mais de 300 páginas, que você deixou pela metade.

LIVROS DE GRAÇA

Algo que todo bom leitor adora é a possibilidade de obter um livro sem precisar colocar as mãos no bolso. Pois a L&PM Editores passou a encorajar as pessoas com obras virtuais sendo distribuídas sem custar nada ao consumidor. Desde de quarta-feira (17), um e-book está sendo disponibilizado gratuitamente por dia. Além disso, todas as obras digitais estão com 30% de desconto até o final de março no site da L&PM

A empresa de vendas na web Amazon também tem sua cota de livros gratuitos disponíveis, entre os títulos estão clássicos da literatura, como Dom Casmurro, Hamlet e Macunaíma. A seleção conta ainda com livros que trazem temas atuais, como o feminismo, entre eles “Sejamos todos feministas” , de Chimamanda. Por meio do selo Scielo , a Amazon ofertou recentemente diversos títulos que são resultados de pesquisas, ou seja, textos acadêmicos, que abrangem diferentes áreas.

REUNIÃO DE CONTOS

O autor Mauro Paz, escritor do livro "Entre lembrar e esquecer", finalista do prêmio São Paulo de Literatura (2018), está organizando uma antologia de contos para esse momento da saúde mundial. O gaúcho está reunindo autores do cenário literário brasileiro contemporâneo para trazer a leveza das palavras para perto dos confinados. Os contos não serão sobre a pandemia, mas sim de diferentes assuntos. No entanto, o nome relembra o fato: "Contos de Quarentena". Tendo previsão de lançamento para o dia 27 de março, o conjunto de contos estará disponível gratuitamente forma digital na Amazon, a obra também será distribuída em formato PDF em alguns sites de literatura. Entre os inúmeros escritores participantes da obra, se destacam Débora Ferraz, Cris Judar, Maria Fernanda Elias Magno, Walter Moreira Santos e Tobias Carvalho, além do próprio Mauro Paz.

DE GRAÇA PARA A CRIANÇADA

Os áudio livros são opções de distração para os dias de confinamento em casa. Crédito: Freepik

A plataforma de áudio livros, Auti Books , liberou 10 histórias infantis gratuitamente. Para conseguir as versões em áudio e deixar a criançada mais calma nos dias de quarentena, basta usar o cupom 'vamosajudar" na hora de finalizar a compra. O acesso e a aquisição podem ser feitos através do aplicativo para IOS ou Android e do site. Entre os títulos estão os clássicos "O Gato de Botas", "Alibaba e os 40 ladrões" e "O Patinho feio".