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Cultura

Coronavírus: quarentena inspira artistas pelo mundo

Em Nova York, fotógrafa faz imagens de casais se beijando com máscaras; no Brasil, Mauricio de Sousa cria cena com Cascão

Publicado em 19 de Março de 2020 às 15:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mar 2020 às 15:34
Na cidade fantasma de Milão, o ilustrador Emiliano Ponzi caminha por ruas vazias. No bairro de Navigli, onde o italiano mora, a região de bares e restaurantes está silenciosa. Uma cena que o faz lembrar do filme Eu Sou a Lenda, com Will Smith. "Eu deveria esperar uma horda de zumbis vindo me atacar", diz ele, em artigo especialmente escrito para o jornal The Washington Post.
O olhar do ilustrador italiano Emiliano Ponzi para os efeitos do isolamento na cidade Crédito: Emiliano Ponzi
Ponzi é um dos artistas que têm retratado cidades impactadas pela quarentena em decorrência do novo coronavírus e partilhado as imagens nas redes sociais.
No Instagram, o ilustrador começou o diário de imagens Itália Vs Covid-19 - Um Filme Que Nós Não Queríamos Assistir, em que narra a nova rotina da principal capital italiana, epicentro da contaminação pelo novo coronavírus na Europa. "Estou no meu estúdio. São 7h34 da manhã e tenho esse impulso de me levantar e ir ao café na esquina. Os hábitos são difíceis de matar, mas todas as cafeterias e restaurantes foram obrigados a fechar ontem", escreveu ele, nesta quarta-feira, 17.
Ver essa foto no Instagram

Dear friends I'm happy to share the collaboration between a group of amazing Italian artists, 2 amazing tireless women @ah.si.irene at @spaziofuoriluogo and @giu_mia at the great independent online newspaper @open_giornaleonline @enricomentanato create COVID Uncovered, a project that involved twenty Italian artists who were asked to portray life in the days of the #coronavirus in their own style. All sketches and works created will be auctioned to support the Italian Red Cross, to show that even in a moment of great uncertainty like this it is possible to send a message of hope, even while remaining at home. We ask all artists to organize similar fundraising campaigns, sharing them with the hashtag # artists_vs_covid19. We started in Italy with #artists_vs_covid19_italy but it would be wonderful to see the initiative "infect" other countries ? Watch the complete videos and the catalog of the works at auction on #openonline ? link in bio Cari amici sono felice di condividere la collaborazione tra un gruppo di incredibili artisti italiani, 2 donne instancabili @ah.si.irene @giu_mia e il grande @open_giornaleonline @enricomentana per dare vita a COVID Uncovered, un progetto che ha coinvolto una ventina di artisti italiani chiamati a interpretare con i propri disegni la vita ai tempi del #coronavirus. Tutti gli schizzi e le opere realizzate verranno battute allasta per supportare la Croce Rossa Italiana, per mostrare che anche in un momento di grande incertezza come questo è possibile lanciare un messaggio di speranza, pur restando a casa propria. Chiediamo a tutti gli artisti di organizzare campagne di raccolta fondi analoghe, condividendole con lhashtag #artists_vs_covid19 .Noi abbiamo iniziato in Italia con #artists_vs_covid19_italy ,ma sarebbe meraviglioso vedere liniziativa contagiare altri paesi Guarda i video completi e il catalogo delle opere allasta su #openonline ? link in bio @bianca_bagnarelli @alessandrobaronciani @canuivan @paolodaltan @manuele_fior @lucafont @beppegiacobbe @gabriellagiandelli @alegiorgini @guascoriccardo @sarahmazzetti @00petronelli @francescoporoli @guido.scarabottolo @davideltofo @arianna_vairo @paolo.ventura #paolotroilo

Uma publicação compartilhada por Emiliano Ponzi (@emilianoponzi) em

O olhar de Ponzi pela cidade é repetido por outros artistas visuais ao redor do mundo. Há os que preferiram registrar os efeitos da quarentena nas cidades, enquanto outros artistas usam suas habilidades para fazer o trabalho de conscientização, informando a população sobre hábitos saudáveis contra o novo coronavírus.
Ilustrador começou o diário de imagens Itália Vs Covid-19 - Um Filme Que Nós Não Queríamos Assistir, em que narra a nova rotina da principal capital italiana, epicentro da contaminação pelo novo coronavírus na Europa Crédito: Emiliano Ponzi
O cartunista brasileiro Mauricio de Sousa entrou nessa campanha com um feito inédito e inusitado. No perfil da Turma da Mônica no Twitter, ele publicou a imagem do Cascão diante de uma pia, pronto para lavar as mãos. O famoso personagem criado pelo cartunista é conhecido por ter pavor de água, de tomar banho e de chuva. "Já lavaram as mãos? Esta é a principal forma de se prevenir contra o novo coronavírus", informa o post.
Campanha da Turma da Mônica contra pandemia do novo coronavírus Crédito: Divulgação/Turma da Mônica

No Reino Unido, os fotógrafos Jamie Beck e Kevin Burg, do Ann Street Studio, começaram a postar imagens diárias, entre elas fotografias de natureza-morta, em sua conta no Twitter sobre a nova rotina de isolamento, com a hashtag #isolationcreation.

Outra publicação que ganhou as redes em prol do isolamento foi feita por duas brasileiras, a artista plástica Rita Wainer e a designer Júlia Gastin. Junto com a imagem de um coração vermelho, há a mensagem: "Fique em casa. Por amor. Por empatia. Não é por um, é por todos".
A fotógrafa Arina Voronova, de Nova York, criou uma campanha de arte de rua que se espalhou pelas ruas da cidade em quarentena. Ela é autora de The Act of Love, um projeto urbano que traz imagens de pessoas usando máscaras respiratórias enquanto se beijam.

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Com a cidade de Nova York perto de um bloqueio total, a fotógrafa tentou trazer uma mensagem de amor em um momento difícil. Caminhando pelas ruas, Arina abordou casais pelas ruas e já fotografou dezenas de pessoas, disse em entrevista ao The Guardian. "É uma campanha de humanização. O objetivo é mostrar amor, positividade e apoio a todos os países."
No Instagram, o projeto traz fotos de bastidores pelas ruas nova-iorquinas. "A tarefa que devemos definir para nós mesmos não é a de nos sentirmos seguros, mas sermos capazes de tolerar a insegurança", descreve a fotógrafa em uma publicação.

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