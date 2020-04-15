Hospital Dório Silva vai receber pacientes com coronavírus no ES

O Jayme Santos Neves continua com o atendimento de pacientes de coronavírus e maternidade de alto risco. Com isso, os doentes do setor de trauma e politrauma do Dório Silva serão redirecionados a partir desta quarta-feira (15) para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE). Os demais internados serão transferidos para outras unidades da rede hospitalar.