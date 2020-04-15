O Hospital Estadual Dório Silva, na Serra, passará a atender, nos próximos dias, pacientes com suspeita ou confirmados para Covid-19. Serão 14 leitos de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) e 90 para clínica médica, todos direcionados ao atendimento de infectados pelo novo coronavírus.
O Jayme Santos Neves continua com o atendimento de pacientes de coronavírus e maternidade de alto risco. Com isso, os doentes do setor de trauma e politrauma do Dório Silva serão redirecionados a partir desta quarta-feira (15) para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE). Os demais internados serão transferidos para outras unidades da rede hospitalar.
Hospital Dório Silva vai receber pacientes com coronavírus no ES
A Sesa informou que a alteração de referências hospitalares para atendimento médico tem como objetivo fazer ajustes quanto à ampliação de leitos para Covid-19 e que a mudança atende à Portaria 053-R, de 30 de março de 2020, referente a um redesenho da rede para manutenção dos serviços para a população.