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Covid-19

ES bate novo recorde e registra 103 casos de coronavírus em 24 horas

A informação foi confirmada pelo governador Renato Casagrande
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 abr 2020 às 15:23

Publicado em 15 de Abril de 2020 às 15:23

kit de diagnóstico para coronavírus
kit de diagnóstico para coronavírus Crédito: Bernardo Portella/Fiocruz
Em 24 horas, o Espírito Santo registrou 103 novos casos confirmados de coronavírus. A informação foi divulgada pelo governador Renato Casagrande, na tarde desta quarta-feira (15), através de uma rede social. Com isso, o número total de infectados até o momento é de 660 em todo o Estado. 
Os dados são parciais e o boletim com os números consolidados deve ser divulgado ainda nesta quarta pela Secretaria de Saúde (Sesa). 
Dos casos confirmados até a noite de terça-feira (14), 86 pacientes já estão curados, 361 estão em isolamento residencial e 92 estão internados, sendo 58 em Unidades de Terapia Intensiva (UTI). Dezoito óbitos foram confirmados e dois seguem em investigação.

COMO PREVENIR

Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva e catarro que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de gripe e outras tantas doenças respiratórias.
  • Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;
  • Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
  • Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
  • Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
  • Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
  • Não compartilhar objetos de uso pessoal;
  • Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.

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