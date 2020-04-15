ES bate novo recorde e registra 103 casos de coronavírus em 24 horas

Em 24 horas, o Espírito Santo registrou 103 novos casos confirmados de coronavírus. A informação foi divulgada pelo governador Renato Casagrande, na tarde desta quarta-feira (15), através de uma rede social. Com isso, o número total de infectados até o momento é de 660 em todo o Estado.
Os dados são parciais e o boletim com os números consolidados deve ser divulgado ainda nesta quarta pela Secretaria de Saúde (Sesa).
Dos casos confirmados até a noite de terça-feira (14), 86 pacientes já estão curados, 361 estão em isolamento residencial e 92 estão internados, sendo 58 em Unidades de Terapia Intensiva (UTI). Dezoito óbitos foram confirmados e dois seguem em investigação.
COMO PREVENIR
Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva e catarro que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de gripe e outras tantas doenças respiratórias.
- Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;
- Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
- Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
- Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
- Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
- Não compartilhar objetos de uso pessoal;
- Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.