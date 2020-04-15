ES bate novo recorde e registra 103 casos de coronavírus em 24 horas

Os dados são parciais e o boletim com os números consolidados deve ser divulgado ainda nesta quarta pela Secretaria de Saúde (Sesa).

Nesta quarta-feira, parcialmente, são 103 novos casos confirmados de #Coronavírus no ES. Neste momento de grande crescimento, é preciso redobrar a atenção para as recomendações de distanciamento social.

Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva e catarro que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de gripe e outras tantas doenças respiratórias.