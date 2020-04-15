Vacinas de rotina voltam aos postos de saúde da Grande Vitória

Vacinação contra várias doenças voltam a estar disponíveis Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Veja quando e como irá funcionar o serviço nos municípios da Grande Vitória. Como forma de prevenção ao novo coronavírus , as vacinas de rotina, como tetravalente, poliomielite, tríplice viral, hepatite e febre amarela, entre outras, estavam suspensas temporariamente desde o dia 24 de março de 2020. A orientação partiu do Ministério da Saúde , que solicitou que o atendimento só retornasse na próxima quinta-feira (16).

VITÓRIA

A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) de Vitória informou, por nota, que as vacinas de rotina voltarão a ser ofertadas a partir desta quinta-feira (16) em todas as unidades de saúde que possuem sala de vacinação, apenas no período da tarde. Para ter o atendimento, é necessário fazer o agendamento online pelo link do portal da Prefeitura ou pelo aplicativo da PMV.

VILA VELHA

A Prefeitura de Vila Velha confirmou que as vacinas de rotina que estavam suspensas por orientação do Ministério da Saúde serão retomadas a partir desta quinta-feira (16). Para o serviço, a Secretaria Municipal de Saúde pediu que os usuários evitem aglomerações próximas às salas de vacinas para a segurança dos pacientes.

"Serão realizadas as vacinas contra doença meningocócica, tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), febre amarela, difteria, poliomielite e as demais que compõem o Calendário Nacional de Vacinação. Todas estarão disponíveis, de acordo com cronograma próprio de cada sala de vacina", informou a Prefeitura, por nota.

Vacinas contra doença meningocócica, tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), febre amarela, difteria, poliomielite estarão disponíveis Crédito: Freepik

Em Vila Velha a vacinação de rotina será realizada nas 17 unidades da Rede Municipal de Saúde, das 7h às 16h30. Não será necessário agendamento do serviço e basta levar o paciente em uma das unidades mais próxima.

Não estamos em falta de nenhuma vacina. Portanto, caso procure sua Unidade de Saúde e perceba que a demanda está grande, busque voltar outro dia, evitando aglomeração e uma possível contaminação por coronavírus. Reforçamos que a vacina contra gripe (influenza) só será administrada em postos volantes extra muro, conforme orientação do Ministério de Saúde, explica a coordenadora da Vigilância Epidemiológica da Semsa, Giovana Seabra Ramalho.

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CARIACICA

Já a Prefeitura de Cariacica, informou que também seguia a recomendação de suspensão das vacinas de rotina do Ministério da Saúde, mas que o serviço retorna nesta quinta-feira (16). As vacinas serão ofertadas em sete Unidades de Saúde, de 8h às 15h, de segunda a sexta-feira. Nessas unidades só haverá vacinação de rotina, o público da vacinação de influenza será direcionado para outras unidades.

SERRA

Na Serra, a prefeitura informou que nesta quinta-feira (16), as vacinas de rotina voltam a ser aplicadas normalmente nos serviços de saúde municipais. Segundo a Secretaria de Saúde, haverá locais apropriados para que o acesso a esses pontos de vacinação sejam independentes uns dos outros, evitando dessa forma o contato e a aglomeração entre os usuários dos serviços.

"As unidades de saúde que estão realizando a vacinação de influenza fora da unidade vão manter a vacina de rotina dentro da unidade. As unidades de saúde estão orientadas a tomarem os cuidados necessários para evitar possível aglomeração, tais como: manter distanciamento entre os usuários, em caso de fila; e controlar a entrada e saída das pessoas na unidade", informou a prefeitura, por nota.

GUARAPARI