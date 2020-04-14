Segunda fase da vacinação contra gripe começa na quinta-feira (16)

A segunda etapa da Campanha Nacional de Vacinação contra Influenza começa nesta quinta-feira (16). Na nova fase, caminhoneiros, motoristas de transporte coletivo e portuários também serão imunizados. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde do Espírito Santo (Sesa), cerca de 85.409 profissionais fazem parte desse grupo no Espírito Santo.
O Ministério da Saúde incluiu esses profissionais na segunda fase da campanha de vacinação na última semana. Eles se juntam ao grupo prioritário estabelecido anteriormente, que são portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, como profissionais das forças de segurança e salvamento; funcionários do sistema prisional e população privada de liberdade. Motoristas de táxi e aplicativos não estão incluídos nesta etapa da campanha.
No Espírito Santo, durante a primeira fase da 22ª Campanha Nacional de Vacinação, foram imunizadas 449.019 pessoas até a última quinta-feira (09). Dessa forma, foi contabilizada a cobertura vacinal de 102,51%, com público-alvo composto por 380.077 idosos vacinados e 68.942 de trabalhadores de saúde imunizados.
A meta do Estado é vacinar 90% das pessoas do público-alvo. Apesar disso, a Sesa reforça que se algum integrante do grupo prioritário apresentar qualquer sintoma respiratório não deve buscar a imunização neste momento. A orientação é permanecer em casa, em isolamento, até os sintomas desaparecerem.
A terceira etapa da Campanha de Vacinação será realizada a partir do dia 9 de maio, junto com o Dia D de mobilização Nacional contra a gripe. Na ocasião, o público-alvo será composto por crianças de 6 meses a menores de 6 anos; professores, gestantes; puérperas (mulheres de resguardo); povos indígenas; adultos de 55 a 59 anos de idade e pessoas com deficiência.