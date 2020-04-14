Segunda fase da vacinação contra gripe começa na quinta-feira (16)

A terceira etapa da Campanha de Vacinação será realizada a partir do dia 9 de maio, junto com o Dia D de mobilização Nacional contra a gripe. Na ocasião, o público-alvo será composto por crianças de 6 meses a menores de 6 anos; professores, gestantes; puérperas (mulheres de resguardo); povos indígenas; adultos de 55 a 59 anos de idade e pessoas com deficiência.