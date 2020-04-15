Vacinação contra a gripe em idosos volta em Vila Velha

Vacinação em Vila Velha Crédito: Divulgação / Internauta

A Prefeitura de Vila Velha voltou a realizar a vacinação contra a gripe em idosos e profissionais da saúde nesta quarta-feira (15). Até agora, já foram vacinados 99,03% da população idosa e 89% de trabalhadores da saúde do município. Segundo a administração municipal, esses números correspondem a 55.432 pessoas vacinadas.

Esta quarta (15) foi o último dia de vacinação exclusiva para estes dois grupos. A partir desta quinta-feira (16), mais uma parte do público-alvo passa a ser vacinada. A imunização será ampliada para profissionais das forças de segurança e salvamento , pacientes com doenças crônicas (hipertensão, diabetes, asma ), pessoas privadas de liberdade e caminhoneiros.

ATUALIZAÇÃO

Algumas pessoas que procuraram vacina no município tiveram dificuldades nesta quinta-feira (16). Isso porque a prefeitura informou que serão imunizados, assim também como nesta sexta-feira (17), apenas trabalhadores das forças de segurança e salvamento, como guardas municipais, bombeiros, soldados, policiais.

A vacinação contra a gripe nos demais grupos retorna na quarta-feira da próxima semana, dia 22. Na segunda (20) e na terça (21) são feriados no município. No entanto, a Secretaria Municipal de Saúde ainda está definindo quais segmentos terão a vacina na próxima semana.

VACINAÇÃO DE ROTINA RETORNA NESTA QUINTA (16)

A Prefeitura de Vila Velha também anunciou a retomada da vacinação de rotina para esta quinta-feira (16) no município. Elas haviam sido suspensas temporariamente por orientação do Ministério da Saúde. Serão realizadas as vacinas contra doença meningocócica, tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), febre amarela, difteria, poliomielite e as demais que compõem o Calendário Nacional de Vacinação. De acordo com a administração municipal, todas estarão disponíveis, de acordo com cronograma próprio de cada sala de vacina.

A Secretaria de Saúde do município orienta que os moradores evitem aglomeração nas salas de vacinas. A coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Giovana Ramalho, reforça que é para evitar aglomeração e para a própria segurança do munícipe. Não estamos em falta de nenhuma vacina. Portanto, caso procure sua Unidade de Saúde e perceba que a demanda está grande, busque voltar outro dia, evitando aglomeração e uma possível contaminação por coronavírus, afirmou