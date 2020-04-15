UTIs no ES: taxa de ocupação para coronavírus é de 55%, mas ainda não preocupa

A taxa de ocupação dos leitos de UTI nos seis hospitais públicos de referência para a Covid-19 já é de 55% e vem crescendo ao longo dos últimos dias, mas a situação ainda não é considerada preocupante, de acordo com o subsecretário de Estado da Assistência em Saúde, Fabiano Ribeiro.
Em entrevista ao Bom Dia Espírito Santo, da TV Gazeta, o subsecretário afirmou que a Secretaria de Estado da Saúde vem antecipando as etapas de aumento de leitos de UTIs para garantir o atendimento aos infectados em estado mais grave.
UTIs no ES - taxa de ocupação para coronavírus é de 55 por cento, mas ainda não preocupa
"Estamos preparados. Temos um aumento progressivo nos leitos. Importante registrar que no interior a taxa de ocupação é baixíssima. Se você pegar os hospitais do interior, estão com os leitos praticamente desocupados. Neste momento a taxa de ocupação e o tempo de permanência desses pacientes não nos traz preocupação", afirmou Ribeiro, que destacou, no entanto, que o Estado deve ter um aumento grande de casos nos próximos 15 dias.
O Espírito Santo tem 557 casos confirmados do coronavírus até esta terça-feira (14). O Estado já registra casos de transmissão comunitária da doença, ou seja, quando não há como identificar a origem da contaminação. Dos casos confirmados, 86 pacientes já estão curados, 361 estão em isolamento residencial e 92 estão internados, sendo 58 em Unidades de Terapia Intensiva (UTI). Dezoito mortes foram confirmados e duas seguem em investigação.