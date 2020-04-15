UTIs no ES: taxa de ocupação para coronavírus é de 55%, mas ainda não preocupa

"Estamos preparados. Temos um aumento progressivo nos leitos. Importante registrar que no interior a taxa de ocupação é baixíssima. Se você pegar os hospitais do interior, estão com os leitos praticamente desocupados. Neste momento a taxa de ocupação e o tempo de permanência desses pacientes não nos traz preocupação", afirmou Ribeiro, que destacou, no entanto, que o Estado deve ter um aumento grande de casos nos próximos 15 dias.