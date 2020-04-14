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Covid-19

Coronavírus: ES bate recorde de 94 novos casos e mais uma morte

A informação foi passada, na tarde desta terça-feira (14), pelo governador Renato Casagrande
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 abr 2020 às 17:24

Publicado em 14 de Abril de 2020 às 17:24

kit de diagnóstico para coronavírus
kit de diagnóstico para coronavírus Crédito: Bernardo Portella/Fiocruz
O Espírito Santo bateu um novo recorde de casos confirmados de coronavírus, segundo o governador Renato Casagrande. Em 24 horas, foram registrados 94 testes positivos até a tarde desta  terça-feira (14). 
O número de casos confirmados no Estado passou de 463 para 557 até o momento. O número de mortes também aumentou, passando para 18. A nova vítima é um paciente, morador de Cariacica, que estava internado no Hospital Jayme Santos Neves. 
"De ontem para hoje, testamos em torno de 378 amostras e, até agora,  94 pessoas testaram positivo. Números que vão mostrando para nós a radiografia da Covid-19 no Espírito Santo", ressaltou Casagrande. 
O boletim com os dados consolidados deve ser divulgado pela Secretaria de Saúde (Sesa) ainda nesta terça-feira. 

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