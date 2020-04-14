Coronavírus: ES bate recorde de 94 novos casos e mais uma morte

kit de diagnóstico para coronavírus Crédito: Bernardo Portella/Fiocruz

O Espírito Santo bateu um novo recorde de casos confirmados de coronavírus, segundo o governador Renato Casagrande. Em 24 horas, foram registrados 94 testes positivos até a tarde desta terça-feira (14).

O número de casos confirmados no Estado passou de 463 para 557 até o momento. O número de mortes também aumentou, passando para 18. A nova vítima é um paciente, morador de Cariacica, que estava internado no Hospital Jayme Santos Neves.

"De ontem para hoje, testamos em torno de 378 amostras e, até agora, 94 pessoas testaram positivo. Números que vão mostrando para nós a radiografia da Covid-19 no Espírito Santo", ressaltou Casagrande.