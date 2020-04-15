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Busca por auxílio de R$ 600 forma fila gigante no Norte do ES

As aglomerações foram registradas nas cidades de Linhares, Aracruz e São Mateus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 abr 2020 às 09:49

Publicado em 15 de Abril de 2020 às 09:49

Os capixabas que esperam receber o auxílio emergencial anunciado pelo governo federal enfrentaram filas enormes ao longo desta terça-feira  em frente a bancos em cidades do Norte do Espírito Santo. Além da espera, a aglomeração de pessoas ajuda a aumentar as possibilidades de contaminação pelo novo coronavírus.  
Em Linhares, cidade com confirmação de transmissão comunitária da Covid-19, a fila dava volta no quarteirão. Um exemplo de aglomeração que não estava respeitando as orientações de distanciamento, que é de pelo menos dois metros.
Eu tento me distanciar, mas o pessoal sempre aglomera. Até tento ficar de lado na fila, mas não tem jeito, eles não respeitam esse espaço de dois metros entre as pessoas, conta o produtor rural Antônio Leal.
15/04/20 - Agências bancárias registram filas gigantescas para receber auxílio no Norte do ES
Agência bancária em Linhares Crédito: TV Gazeta Norte/Reprodução
A Lucineide de Jesus, que é cuidadora, disse que tem problemas de saúde, mas que precisava ir até uma agência. Eu tenho diabetes, então é complicado, mas tenho que vir, não tem jeito, argumenta.

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Para tentar evitar as aglomerações, a Guarda Civil Municipal de Linhares tem ficado na frente dos bancos, orientando a população sobre os riscos do novo coronavírus. Até um alto-falante está sendo utilizado para reforçar o pedido.
Em São Mateus, a situação não era diferente. Segundo uma moradora, ao longo do dia, uma fila gigantesca foi vista em frente a uma agência da Caixa Econômica Federal. A cidade já registrou 5 casos confirmados da doença, segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Em Aracruz, a calçada em frente ao banco estava lotada. A Polícia Militar foi acionada, mas a aglomeração de pessoas continuou, segundo os moradores.
15/04/20 - Agências bancárias registram filas gigantescas para receber auxílio no Norte do ES
Em Linhares, a quantidade de pessoas na fila para ter acesso ao banco chamou a atenção Crédito: TV Gazeta Norte/Reprodução

AUXÍLIO EMERGENCIAL

O motivo de tantas pessoas buscarem as agências bancárias é o pagamento do auxílio emergencial oferecido pelo governo federal enquanto durar a pandemia do novo coronavírus. Nesta terça-feira (14), começaram os pagamentos para os cidadãos que estão inscritos no Cadastro Único (CadÚnico), mas não possuem conta em banco ou não recebem Bolsa Família.

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No entanto, as pessoas que vão receber o benefício, mas não possuem conta bancária em nenhuma instituição vão receber por meio de uma conta digital criada exclusivamente para recebimento do auxílio.
Com informações de Ariele Rui, da TV Gazeta Norte

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