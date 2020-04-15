Busca por auxílio de R$ 600 forma fila gigante no Norte do ES

Os capixabas que esperam receber o auxílio emergencial anunciado pelo governo federal enfrentaram filas enormes ao longo desta terça-feira em frente a bancos em cidades do Norte do Espírito Santo. Além da espera, a aglomeração de pessoas ajuda a aumentar as possibilidades de contaminação pelo novo coronavírus

Eu tento me distanciar, mas o pessoal sempre aglomera. Até tento ficar de lado na fila, mas não tem jeito, eles não respeitam esse espaço de dois metros entre as pessoas, conta o produtor rural Antônio Leal.

Agência bancária em Linhares Crédito: TV Gazeta Norte/Reprodução

A Lucineide de Jesus, que é cuidadora, disse que tem problemas de saúde, mas que precisava ir até uma agência. Eu tenho diabetes, então é complicado, mas tenho que vir, não tem jeito, argumenta.

Para tentar evitar as aglomerações, a Guarda Civil Municipal de Linhares tem ficado na frente dos bancos, orientando a população sobre os riscos do novo coronavírus. Até um alto-falante está sendo utilizado para reforçar o pedido.

Em São Mateus , a situação não era diferente. Segundo uma moradora, ao longo do dia, uma fila gigantesca foi vista em frente a uma agência da Caixa Econômica Federal. A cidade já registrou 5 casos confirmados da doença, segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

Em Aracruz , a calçada em frente ao banco estava lotada. A Polícia Militar foi acionada, mas a aglomeração de pessoas continuou, segundo os moradores.

Em Linhares, a quantidade de pessoas na fila para ter acesso ao banco chamou a atenção Crédito: TV Gazeta Norte/Reprodução

AUXÍLIO EMERGENCIAL

O motivo de tantas pessoas buscarem as agências bancárias é o pagamento do auxílio emergencial oferecido pelo governo federal enquanto durar a pandemia do novo coronavírus. Nesta terça-feira (14), começaram os pagamentos para os cidadãos que estão inscritos no Cadastro Único (CadÚnico), mas não possuem conta em banco ou não recebem Bolsa Família.

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No entanto, as pessoas que vão receber o benefício, mas não possuem conta bancária em nenhuma instituição vão receber por meio de uma conta digital criada exclusivamente para recebimento do auxílio.