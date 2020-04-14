'Gratidão', diz capixaba após conseguir voo para voltar da Tailândia

Luciana Fiel é capixaba, mas atualmente mora na Índia. Ela viajou para a Tailândia junto com outras seis brasileiras para participar de um curso Crédito: Acervo pessoal

Após dias de medo, em meio às incertezas da pandemia do novo coronavírus, a capixaba Luciana Fiel, que viajou para a Tailândia para participar de um curso, vai finalmente retornar ao Brasil. Segundo ela, o retorno acontecerá na próxima sexta-feira (17), em um voo de repatriação organizado pela Embaixada Brasil no país.

O voo com destino a São Paulo vai passar pela Indonésia, pelo Vietnã e Emirados Árabes. A chegada dos brasileiros no Aeroporto de Guarulhos está prevista para a madrugada de sábado (18).

"A sensação foi de alívio e de confiança, primeiro por conseguir sair daqui em um momento em que a Tailândia está fechando cada vez mais as portas, principalmente com relação à alimentação. A gente está tendo dificuldades de encontrar lugares abertos aqui para se alimentar. Estou bancando aqui todas as minhas despesas de aluguel, alimentação. É um sentimento de gratidão, porque estou voltando em um voo da repatriação, o Brasil está vindo me buscar, e eu estou me sentindo acolhida neste momento, não só pela minha família, mas pela minha família brasileira, por todos que estão torcendo por mim, vibrando por mim. Eu estou vivendo um momento de muita felicidade aqui com essa confirmação do voo" Luciana Fiel - Terapeuta

O grupo de sete brasileiras viajaram para a Tailândia onde participaram de um curso de meditação e autoconhecimento Crédito: TV Gazeta/Reprodução

A capixaba, que atualmente mora na Índia, relembra que o motivo inicial da viagem era participar de uma imersão de autoconhecimento e meditação, mas que ao final se tornou uma experiência única de aprendizagem. O propósito inicial foi uma viagem de trabalho, foi uma viagem terapêutica, de autoconhecimento, de meditação, e eu posso dizer que a gente pode colocar, eu especificamente que fui a última a ficar aqui na Tailândia, colocar na prática realmente o que é espiritualidade, o que é meditação. Uma coisa é você falar, é você teorizar e outra coisa é você viver. Estou vivendo aqui durante esses dias tudo isso, aprendendo a lidar com a frustração, com a expectativa, com o medo, com o controle e entendendo que não existe passado, não existe futuro, existe só o aqui e agora, comenta.

Assim que chegar ao Brasil, Luciana disse que vai para Juiz de Fora, em Minas Gerais, onde os filhos moram e, assim que passar a quarentena, pretende vir ao Espírito Santo visitar a família.

Perguntada sobre o maior aprendizado até o momento, a capixaba é enfática: Viva um dia de cada vez. Acho que essa é a maior lição que vim buscar e que estou levando na minha mala, na minha bagagem. É uma lição para vida, reforça.

O QUE DIZ O ITAMARATY

O Ministério das Relações Exteriores foi questionado sobre os detalhes do voo de repatriação, que deve trazer os brasileiros para o país na próxima sexta-feira (17), mas até o início da tarde desta terça-feira não se pronunciou sobre o assunto.

A confirmação do retorno foi divulgada para os amigos e familiares pelas redes sociais Crédito: Acervo pessoal

ENTENDA O CASO

A capixaba Luciana Fiel e os familiares dela, que moram no Espírito Santo, pediram ajuda ao governo federal para garantir o retorno da terapeuta ao Brasil em meio à pandemia do novo coronavírus