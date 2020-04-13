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Ampliação

Hospital de Colatina ganha estrutura para pacientes com coronavírus

A unidade é referência para pacientes infectados na região Noroeste do ES. Além da ampliação, ala pediátrica foi transferida para outra unidade de saúde
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 abr 2020 às 20:20

Publicado em 13 de Abril de 2020 às 20:20

Hospital Silvio Avidos ganha estrutura provisória para atender paciente com Covid-19
Hospital Silvio Avidos ganha estrutura provisória para atender paciente com Covid-19 Crédito: Divulgação
Referência para o tratamento de pacientes contaminados pela Covid-19 no Noroeste do Espírito Santo, o Hospital Estadual Sílvio Avidos, em Colatina, está passando por adequações para aumentar sua capacidade de atendimento no período de pandemia. Nesta segunda-feira (13), o Governador Renato Casagrande (PSB) anunciou em entrevista coletiva algumas dessas medidas.
De acordo com Casagrande, a unidade hospitalar está sendo ampliada e vai ganhar uma estrutura provisória para atender pacientes com a doença. Outra medida é transferência da ala pediátrica do Hospital Sílvio Avidos para o Hospital São José. 
"Estamos fazendo um anexo para ampliar hospital. É uma estrutura provisória para dar mais capacidade ao Hospital Silvio Avidos nesse tratamento de coronavírus. Eu pretendo ir lá essa semana, devo acompanhar esse trabalho"
Renato Casagrande (PSB) - Governador do Espírito Santo
O coordenador do Centro de Operações Estratégicas (COE) da Secretaria da Saúde (Sesa), Luiz Carlos Reblin, reforçou que a nova estrutura  que está sendo montada no Hospital Sílvio Avidos é modular. O espaço está sendo preparada para funcionar como leito de retaguarda do hospital. Vai atender pacientes que saírem da UTI e ainda precisarem permanecer em observação.
Quando a pessoa com Covid-19 sai da UTI, está praticamente de alta, mas algumas podem precisar permanecer mais um ou dois dias e os leitos servirão para elas.Serão 39 desses leitos disponíveis até junho, afirmou Reblin.
A Sesa afirmou, em nota, que também pretende ampliar os leitos de UTI. A previsão é que até o próximo mês, a unidade terá 18 leitos de UTI disponíveis, além das áreas de isolamento. A meta da Sesa é chegar a 33 leitos de UTI no Hospital Sílvio Avidos.

CONTÊINER NÃO É PARA ARMAZENAR CORPOS

Nesta segunda-feira (13), uma imagem do Hospital Sílvio Avidos chamou atenção dos colatinenses. Um contêiner foi instalado nas imediações da unidade de saúde. Procurada, a Sesa afirmou que as estruturas são usadas na obra de ampliação da unidade. Luiz Carlos Reblin reforçou que não há previsão de usar contêiner para acomodar corpos, como no Hospital Dr Jayme Santos Neves, na Serra.
A secretária de saúde de Colatina, Kamila Sales Roldi, confirmou que o container faz parte da obra de ampliação do hospital. O contêiner não tem relação com a colocação de corpos, longe disso, afirmou Roldi.
Um contêiner foi instalado nas imediações da unidade de saúde
Um contêiner foi instalado nas imediações da unidade de saúde Crédito: Leitor

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