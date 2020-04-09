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Coronavírus no ES

Governo instala contêineres em hospital na Serra para guardar corpos

As estruturas metálicas estão sendo preparadas de modo a atender ao provável aumento da demanda no Dr Jayme Santos Neves, referência para os casos de Covid-19 no Estado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 abr 2020 às 21:22

Publicado em 08 de Abril de 2020 às 21:22

Contêineres que vão servir como suporte para o necrotério do Hospital Dr Jayme Santos Neves, na Serra
Contêineres que vão servir como suporte para o necrotério do Hospital Dr Jayme Santos Neves, na Serra Crédito: Internauta
A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) está preparando seis contêineres para instalação na área externa do Hospital Dr Jayme Santos Neves, na Serra. Duas dessas estruturas metálicas servirão para guardar corpos e, assim, atender a um possível aumento da demanda decorrente do novo coronavírus (Covid-19), considerando que a unidade é referência no Espírito Santo para os casos da doença. 
Informações obtidas pela reportagem de A Gazeta indicam que os contêineres são revestidos por dentro com um material semelhante ao de geladeiras, garantindo acomodação mais adequada a pacientes do hospital que morrerem, ampliando desta maneira a capacidade do necrotério local. 
As estruturas metálicas, que têm ainda um ar-condicionado na parte superior, estão sendo colocadas nos fundos do hospital, justamente próximo ao necrotério. 

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Ao ser questionada sobre o assunto, a Sesa informou, por nota da assessoria de imprensa, que a crise na saúde exigiu a adoção de algumas medidas emergenciais por parte da direção do Hospital Dr Jayme Santos Neves.
"A unidade não dispõe de área suficiente de almoxarifado que garanta a disponibilidade de materiais nesse período de pandemia e, por isso, destinou um espaço externo para alocação de seis contêineres."
E acrescenta: "A direção do hospital reforça ainda que, para atender à legislação, dois desses contêineres serão usados para armazenar e conservar possíveis corpos de vítimas da Covid-19, seguindo o manual do Ministério da Saúde "Manejo de Corpos no contexto do novo coronavírus COVID-19", datado de 25/03/2020."

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