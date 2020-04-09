Governo instala contêineres em hospital na Serra para guardar corpos

Contêineres que vão servir como suporte para o necrotério do Hospital Dr Jayme Santos Neves, na Serra Crédito: Internauta

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) está preparando seis contêineres para instalação na área externa do Hospital Dr Jayme Santos Neves, na Serra. Duas dessas estruturas metálicas servirão para guardar corpos e, assim, atender a um possível aumento da demanda decorrente do novo coronavírus (Covid-19) , considerando que a unidade é referência no Espírito Santo para os casos da doença.

Informações obtidas pela reportagem de A Gazeta indicam que os contêineres são revestidos por dentro com um material semelhante ao de geladeiras, garantindo acomodação mais adequada a pacientes do hospital que morrerem, ampliando desta maneira a capacidade do necrotério local.

As estruturas metálicas, que têm ainda um ar-condicionado na parte superior, estão sendo colocadas nos fundos do hospital, justamente próximo ao necrotério.

Ao ser questionada sobre o assunto, a Sesa informou, por nota da assessoria de imprensa, que a crise na saúde exigiu a adoção de algumas medidas emergenciais por parte da direção do Hospital Dr Jayme Santos Neves.

"A unidade não dispõe de área suficiente de almoxarifado que garanta a disponibilidade de materiais nesse período de pandemia e, por isso, destinou um espaço externo para alocação de seis contêineres."