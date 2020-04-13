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Alterações na rotina

Saiba como não descontar emoções na alimentação durante a quarentena

Nutricionista e comentarista da Rádio CBN Vitória, Roberta Larica chama atenção para o consumo de frutas, verduras e água; segundo ela, a rotina é a melhor forma de evitar maiores desgastes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 abr 2020 às 18:07

Publicado em 13 de Abril de 2020 às 18:07

homem abrindo geladeira
A nova rotina pode promover maior frequência de "assaltos à geladeira" Crédito: shutterstock
Ao passo que muitas previsões tentam adivinhar quando tudo voltará ao normal após a pandemia do novo coronavírus, a Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Ministério da Saúde continuam reforçando a necessidade de promover o distanciamento social. Nessa nova rotina, envolvendo home office, maior convívio com familiares e a permanência dentro de casa, muita gente se encontra descontando a ansiedade na alimentação.
Segundo a nutricionista e comentarista da Rádio CBN Vitória, Robert Larica, o melhor a ser feito para evitar essa prática é manter uma rotina de alimentação.
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"É muita mudança em nossa rotina, nas nossas atividades. Realmente as pessoas estão tendo maior dificuldade em manter uma alimentação saudável. Minha dica é o planejamento. Tentar manter os horários fixos de refeições", comentou a nutricionista.

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Assim como antes da quarentena, deve-se priorizar uma alimentação mais saudável durante a semana, com maior liberdade de escolha aos sábados e domingos. Em entrevista nesta segunda-feira (13) ao jornalista Fábio Botacin, durante o quadro Boa Mesa CBN, a nutricionista chamou atenção para o consumo de frutas, verduras e água.
"Evite ter em casa sorvete, biscoito, chocolate. Priorize frutas e verduras. Além disso, beba mais água, o que a gente não costuma fazer em home office. Precisamos tentar manter uma rotina, não estamos de férias. Acho que isso permite que nosso cérebro se adapte melhor"
Roberta Larica - Nutricionista
Um dos reflexos da nova rotina dentro de casa e com menor convívio social pode ser a mudança na alimentação. Além das recomendações relacionando rotina e nutrição saudável, Larica ainda recomenda um exercício de respiração.
"Para que não depositemos nossas emoções na alimentação, precisamos parar, respirar e estar presente no que estamos fazendo. Sempre que se sentir fora do prumo, coloque uma música instrumental e faça um exercício de respiração, isso te traz para o momento presente. Quando formos comer, também devemos fazer o exercício, por exemplo, sentir o bombom derretendo na boca. Fazendo isso, temos mais controle", explicou.
Por fim, ela explica que o pensamento deve estar no presente, devemos evitar a constante avaliação de quando nossa rotina voltará ao normal.

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