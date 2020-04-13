Saiba como não descontar emoções na alimentação durante a quarentena

Ao passo que muitas previsões tentam adivinhar quando tudo voltará ao normal após a pandemia do novo coronavírus, a Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Ministério da Saúde continuam reforçando a necessidade de promover o distanciamento social. Nessa nova rotina, envolvendo home office, maior convívio com familiares e a permanência dentro de casa, muita gente se encontra descontando a ansiedade na alimentação.
Segundo a nutricionista e comentarista da Rádio CBN Vitória, Robert Larica, o melhor a ser feito para evitar essa prática é manter uma rotina de alimentação.
"É muita mudança em nossa rotina, nas nossas atividades. Realmente as pessoas estão tendo maior dificuldade em manter uma alimentação saudável. Minha dica é o planejamento. Tentar manter os horários fixos de refeições", comentou a nutricionista.
Assim como antes da quarentena, deve-se priorizar uma alimentação mais saudável durante a semana, com maior liberdade de escolha aos sábados e domingos. Em entrevista nesta segunda-feira (13) ao jornalista Fábio Botacin, durante o quadro Boa Mesa CBN, a nutricionista chamou atenção para o consumo de frutas, verduras e água.
"Evite ter em casa sorvete, biscoito, chocolate. Priorize frutas e verduras. Além disso, beba mais água, o que a gente não costuma fazer em home office. Precisamos tentar manter uma rotina, não estamos de férias. Acho que isso permite que nosso cérebro se adapte melhor"
Um dos reflexos da nova rotina dentro de casa e com menor convívio social pode ser a mudança na alimentação. Além das recomendações relacionando rotina e nutrição saudável, Larica ainda recomenda um exercício de respiração.
"Para que não depositemos nossas emoções na alimentação, precisamos parar, respirar e estar presente no que estamos fazendo. Sempre que se sentir fora do prumo, coloque uma música instrumental e faça um exercício de respiração, isso te traz para o momento presente. Quando formos comer, também devemos fazer o exercício, por exemplo, sentir o bombom derretendo na boca. Fazendo isso, temos mais controle", explicou.
Por fim, ela explica que o pensamento deve estar no presente, devemos evitar a constante avaliação de quando nossa rotina voltará ao normal.