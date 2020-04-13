Saiba como não descontar emoções na alimentação durante a quarentena

A nova rotina pode promover maior frequência de "assaltos à geladeira" Crédito: shutterstock

Segundo a nutricionista e comentarista da Rádio CBN Vitória , Robert Larica, o melhor a ser feito para evitar essa prática é manter uma rotina de alimentação.

"É muita mudança em nossa rotina, nas nossas atividades. Realmente as pessoas estão tendo maior dificuldade em manter uma alimentação saudável. Minha dica é o planejamento. Tentar manter os horários fixos de refeições", comentou a nutricionista.

Assim como antes da quarentena, deve-se priorizar uma alimentação mais saudável durante a semana, com maior liberdade de escolha aos sábados e domingos. Em entrevista nesta segunda-feira (13) ao jornalista Fábio Botacin, durante o quadro Boa Mesa CBN, a nutricionista chamou atenção para o consumo de frutas, verduras e água.

"Evite ter em casa sorvete, biscoito, chocolate. Priorize frutas e verduras. Além disso, beba mais água, o que a gente não costuma fazer em home office. Precisamos tentar manter uma rotina, não estamos de férias. Acho que isso permite que nosso cérebro se adapte melhor" Roberta Larica - Nutricionista

Um dos reflexos da nova rotina dentro de casa e com menor convívio social pode ser a mudança na alimentação. Além das recomendações relacionando rotina e nutrição saudável, Larica ainda recomenda um exercício de respiração.

"Para que não depositemos nossas emoções na alimentação, precisamos parar, respirar e estar presente no que estamos fazendo. Sempre que se sentir fora do prumo, coloque uma música instrumental e faça um exercício de respiração, isso te traz para o momento presente. Quando formos comer, também devemos fazer o exercício, por exemplo, sentir o bombom derretendo na boca. Fazendo isso, temos mais controle", explicou.