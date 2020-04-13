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Dicas da Nanda

Que tal unir conforto e estilo na escolha do calçado para ficar em casa?

Que tal apostarmos em sapatos que levantam a nossa produção do home office? Vamos ver alguns modelos confortáveis que vão dar um up nos nossos dias em casa.

Publicado em 13 de Abril de 2020 às 17:12

Públicado em 

13 abr 2020 às 17:12
Fernanda Trindade

Colunista

Fernanda Trindade

nanda
"As rasteirinhas coloridas são capazes de transformar o pijama em um look super cool" Crédito: Pinterest
Ficar em casa descalços sabemos que é libertador, não é mesmo? Mas nesse tempo de quarentena a saudade em podermos nos arrumar e sair por aí chega a bater forte, por isso, pra mudar um pouco o estilo mais desleixado desses dias em casa, que tal apostarmos em sapatos que levantam a nossa produção do home office? Vamos ver alguns modelos confortáveis que vão dar um up nos nossos dias em casa.
nanda
Aposte em rasteirinhas. Crédito: Pinterest
As rasteirinhas coloridas são capazes de transformar o pijama em um look super cool.
As papetes, que são os sapatos desejo do momento, podem ser trocadas pelas pantufas, te garanto que o conforto é o mesmo.

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nanda
Se precisar de um look sofisticado para entrar no clima de uma reunião de trabalho, tem jeito também. Crédito: Pinterest
A minha escolha pra deixar o meu dia em casa mais animado, foi esse modelo de tela com corrente, além de estiloso ele é super confortável.
Nanda com rasteirinha de tela e corrente. Crédito: Arquivo pessoal

Fernanda Trindade

Fernanda Trindade é formada em Design de Moda com especialização no Instituto Marangoni de Milão.

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