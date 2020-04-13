Que tal unir conforto e estilo na escolha do calçado para ficar em casa?

"As rasteirinhas coloridas são capazes de transformar o pijama em um look super cool" Crédito: Pinterest

Ficar em casa descalços sabemos que é libertador, não é mesmo? Mas nesse tempo de quarentena a saudade em podermos nos arrumar e sair por aí chega a bater forte, por isso, pra mudar um pouco o estilo mais desleixado desses dias em casa, que tal apostarmos em sapatos que levantam a nossa produção do home office? Vamos ver alguns modelos confortáveis que vão dar um up nos nossos dias em casa.

Aposte em rasteirinhas. Crédito: Pinterest

As rasteirinhas coloridas são capazes de transformar o pijama em um look super cool.

As papetes, que são os sapatos desejo do momento, podem ser trocadas pelas pantufas, te garanto que o conforto é o mesmo.

As mules são opções certeiras e chics para aqueles dias que estamos mais desanimadas e queremos dar uma levantada no astral.

Se precisar de um look sofisticado para entrar no clima de uma reunião de trabalho, tem jeito também. Crédito: Pinterest

A minha escolha pra deixar o meu dia em casa mais animado, foi esse modelo de tela com corrente, além de estiloso ele é super confortável.