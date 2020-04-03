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Homewear: opções confortáveis e estilosas para ficar em casa

Reunimos 6 marcas e lojas capixabas para você se vestir bem e de maneira confortável durante a quarentena, além de apoiar o comércio local comprando sem sair de casa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 abr 2020 às 16:55

Publicado em 03 de Abril de 2020 às 16:55

Investir em peças atemporais é uma opção econômica e inteligente.
Investir em peças atemporais é uma opção econômica e inteligente. Crédito: Reprodução Instagram / @seja.sense
Vestir-se bem, mesmo em casa, é essencial para manter a autoestima em dia, sentir-se bem consigo é muito importante. Homewear é uma moda pensada para oferecer conforto, funcionalidade e estilo para se usar em casa.  Vale lembrar que especialistas também afirmam que o dress code influencia na produtividade do home office, por exemplo.
Além disso, mais do que nunca, precisamos apoiar o comércio local. Como elo mais frágil da cadeia produtiva, pequenos empreendimentos estão mais expostas a momentos de crise como o que estamos vivendo. Pensando nisso, separamos algumas dicas de marcas e lojinhas capixabas para você garantir o lookinho ideal sem sair de casa.

Comfy

Optar por peças que deixem a vontade - afinal, você está em casa - é muito importante. Escolha peças que permitam o movimento e que te façam sentir leve além de estilosa. Cheia de opções com tecidos fluidos e confortáveis, a marca capixaba Meraki estrela a categoria look comfy e repletos de vida.

Atemporal

Neste momento, investir e peças atemporais e versáteis que nunca saem de moda pode ser uma boa pedida, pois o look do passeio na varanda pode ser o mesmo que irá passear em um parque ou no almoço de família depois que a quarentena acabar. Essa é a especialidade da loja Sense, que intensificou os contatos com os clientes através do Instagram e envia as peças por correios.

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Quarentena: dicas para manter a rotina de beleza sem sair de casa

Fitness

E pra você que não dispensa o momento de treino e escolheu manter a rotina de atividades físicas durante o isolamento, usar a roupa certa, leve e confortável é essencial. A marca capixaba Água Azul atua no ramo de Fitness Design e tem lookinhos lindos, além de muito funcionais. As compras podem ser feitas pelo site, que está a todo vapor.
Ideal pra você acompanhar aquela live do personal.
Ideal pra você acompanhar aquela live do personal. Crédito: Reprodução Instagram / @useaguaazul

Time do pijama

Enquanto o clube fitness segue animado, há quem opte por ficar quietinha, assistindo uma série e de pijama. E tá tudo bem. Pra você que tira o pijama, toma banho e coloca outro - afinal, ninguém tá te vendo -, longe de nós te julgar, tem dica também. Se você quer ampliar a sua gama de opções, a loja capixaba de moda íntima Sofisticale conta com uma plataforma de vendas no site e entrega pra todo o Brasil.
Que mal tem ficar de pijama, né?
Que mal tem ficar de pijama, né? Crédito: Reprodução Instagram / @sofisticale

Handmade Style

Já é outono, mas vários dias de sol permeiam essa quarentena e já que não está liberado curtir um dia de praia, o jeito é apostar em um look fresquinho nos dias quentes. Artesanal, a marca Soul Zen tem várias peças em crochê e em tecidos leves, com um pegada bem good vibes, ela é uma ótima opção para os dias de calor em casa. Por lá, tudo é feito à mão e as vendas são realizadas através do site.

Pra todo mundo

Apostar em uma composição colorida pode dar aquele up no dia, seja em um look básico ou naquele mais elaboradinho para participar de uma reunião online. A loja Maria Capixaba passeia por vários estilos e tem muitas peças cheias de alegria e cores. Os atendimentos estão sendo feitos por telefone e WhatsApp.
Agora que você já tem as dicas, vá as compras -online - e divirta-se. Fique bem, fique em casa.

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