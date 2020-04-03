Homewear: opções confortáveis e estilosas para ficar em casa

Vestir-se bem, mesmo em casa, é essencial para manter a autoestima em dia, sentir-se bem consigo é muito importante. Homewear é uma moda pensada para oferecer conforto, funcionalidade e estilo para se usar em casa. Vale lembrar que especialistas também afirmam que o dress code influencia na produtividade do home office, por exemplo.
Além disso, mais do que nunca, precisamos apoiar o comércio local. Como elo mais frágil da cadeia produtiva, pequenos empreendimentos estão mais expostas a momentos de crise como o que estamos vivendo. Pensando nisso, separamos algumas dicas de marcas e lojinhas capixabas para você garantir o lookinho ideal sem sair de casa.
Comfy
Optar por peças que deixem a vontade - afinal, você está em casa - é muito importante. Escolha peças que permitam o movimento e que te façam sentir leve além de estilosa. Cheia de opções com tecidos fluidos e confortáveis, a marca capixaba Meraki estrela a categoria look comfy e repletos de vida.
Atemporal
Neste momento, investir e peças atemporais e versáteis que nunca saem de moda pode ser uma boa pedida, pois o look do passeio na varanda pode ser o mesmo que irá passear em um parque ou no almoço de família depois que a quarentena acabar. Essa é a especialidade da loja Sense, que intensificou os contatos com os clientes através do Instagram e envia as peças por correios.
Fitness
E pra você que não dispensa o momento de treino e escolheu manter a rotina de atividades físicas durante o isolamento, usar a roupa certa, leve e confortável é essencial. A marca capixaba Água Azul atua no ramo de Fitness Design e tem lookinhos lindos, além de muito funcionais. As compras podem ser feitas pelo site, que está a todo vapor.
Time do pijama
Enquanto o clube fitness segue animado, há quem opte por ficar quietinha, assistindo uma série e de pijama. E tá tudo bem. Pra você que tira o pijama, toma banho e coloca outro - afinal, ninguém tá te vendo -, longe de nós te julgar, tem dica também. Se você quer ampliar a sua gama de opções, a loja capixaba de moda íntima Sofisticale conta com uma plataforma de vendas no site e entrega pra todo o Brasil.
Handmade Style
Já é outono, mas vários dias de sol permeiam essa quarentena e já que não está liberado curtir um dia de praia, o jeito é apostar em um look fresquinho nos dias quentes. Artesanal, a marca Soul Zen tem várias peças em crochê e em tecidos leves, com um pegada bem good vibes, ela é uma ótima opção para os dias de calor em casa. Por lá, tudo é feito à mão e as vendas são realizadas através do site.
Pra todo mundo
Apostar em uma composição colorida pode dar aquele up no dia, seja em um look básico ou naquele mais elaboradinho para participar de uma reunião online. A loja Maria Capixaba passeia por vários estilos e tem muitas peças cheias de alegria e cores. Os atendimentos estão sendo feitos por telefone e WhatsApp.
Agora que você já tem as dicas, vá as compras -online - e divirta-se. Fique bem, fique em casa.