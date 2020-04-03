Homewear: opções confortáveis e estilosas para ficar em casa

Enquanto o clube fitness segue animado, há quem opte por ficar quietinha, assistindo uma série e de pijama. E tá tudo bem. Pra você que tira o pijama, toma banho e coloca outro - afinal, ninguém tá te vendo -, longe de nós te julgar, tem dica também. Se você quer ampliar a sua gama de opções, a loja capixaba de moda íntima Sofisticale conta com uma plataforma de vendas no site e entrega pra todo o Brasil.