Empresárias criam rede de apoio para pequenos empreendedores do ES

Alexandra Rediguieri e Marcella Moysés criaram movimento para pequenos empreendedores Crédito: Divulgação

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Os pequenos e médios negócios do país começam a sentir os primeiros efeitos da pandemia de coronavírus. No Espírito Santo a situação não é diferente. Pensando nos pequenos produtores e empreendedores capixabas, as empresárias Alexandra Rediguieri e Marcella Moysés criaram essa semana o @limonada.27, movimento no Instagram que tem como objetivo gerar uma rede de apoio e de negócios.

"Mais do que nunca é preciso cuidar da saúde e do comércio local. O pequeno empreendedor, autônomo e prestadores de serviços são muito afetados em tempos de crise e, muitas vezes, não possuem outras fontes de renda para se sustentar. E muito menos capital de giro para sustentar seu negócio em um momento como esse. A proposta do perfil é mostrar que, mesmo não podendo estar muito perto uns dos outros, podemos comprar e apoiar quem esta próximo", explica Alexandra.

Ela mesmo, que é dona de uma loja de acessórios, decidiu compartilhar a sua angústia. "Na segunda-feira senti o impacto diretamente no meu negócio, não entrou nenhuma cliente na loja e as ruas estavam vazias. Já estava assustada com as notícias e a sensação de impotência me deixou muito insegura diante desse cenário desconhecido. Na terça-feira resolvi fazer um vídeo para minha rede de contatos, meus familiares, amigos e clientes pedindo ajuda e falando da importância deles na divulgação do meu negócio. A minha principal preocupação é porque não tenho um site com e-commerce ativo e acredito que nesse momento, o digital, será ainda mais importante na comunicação e manutenção da presença das marcas", conta Alexandra.

Rede de apoio

Assim como ela, muitos outros empreendedores se encontram na mesma situação. "Queremos que através das divulgações e conexões, possamos ver parcerias formadas, novos projetos, empresas maiores dispostas a abraçar causas, capacitar pessoas e fomentar cada vez mais o negócio local. Teremos várias ações pra conectar esses empreendedores", diz Marcella Moysés, que é produtora de eventos corporativos .

"Que através das divulgações e conexões, possamos ver parcerias formadas, novos projetos, empresas maiores dispostas a abraçar causas, capacitar pessoas e fomentar cada vez mais o negócio local" Marcella Moysés - Produtora de eventos corporativos