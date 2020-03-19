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Empresárias criam rede de apoio para pequenos empreendedores do ES

Alexandra Rediguieri e Marcella Moysés criaram o movimento no Instagram propondo o apoio aos pequenos negócios capixabas

Publicado em 19 de Março de 2020 às 15:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mar 2020 às 15:00
Alexandra Rediguieri e Marcella Moysés criaram movimento para pequenos empreendedores Crédito: Divulgação
Selo para campanha apoie o capixaba - empreendedores
Crédito:
Os pequenos e médios negócios do país começam a sentir os primeiros efeitos da pandemia de coronavírus. No Espírito Santo a situação não é diferente. Pensando nos pequenos produtores e empreendedores capixabas, as empresárias  Alexandra Rediguieri e Marcella Moysés criaram essa semana o @limonada.27, movimento no Instagram que tem como  objetivo gerar uma rede de apoio e de negócios. 
"Mais do que nunca é preciso cuidar da saúde e do comércio local. O pequeno empreendedor, autônomo e prestadores de serviços são muito afetados em tempos de crise e, muitas vezes, não possuem outras fontes de renda para se sustentar. E muito menos capital de giro para sustentar seu negócio em um momento como esse. A proposta do perfil é mostrar que, mesmo não podendo estar muito perto uns dos outros, podemos comprar e apoiar quem esta próximo", explica Alexandra. 

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Ela mesmo, que é dona de uma loja de acessórios, decidiu compartilhar a sua angústia. "Na segunda-feira senti o impacto diretamente no meu negócio, não entrou nenhuma cliente na loja e as ruas estavam vazias. Já estava assustada com as notícias e a sensação de impotência me deixou muito insegura diante desse cenário desconhecido. Na terça-feira resolvi fazer um vídeo para minha rede de contatos, meus familiares, amigos e clientes pedindo ajuda e falando da importância deles na divulgação do meu negócio. A minha principal preocupação é porque não tenho um site com e-commerce ativo e acredito que nesse momento, o digital, será ainda mais importante na comunicação e manutenção da presença das marcas", conta Alexandra.

Rede de apoio

Assim como ela, muitos outros empreendedores se encontram na mesma situação. "Queremos que através das divulgações e conexões, possamos ver parcerias formadas, novos projetos, empresas maiores dispostas a abraçar causas, capacitar pessoas e fomentar cada vez mais o negócio local. Teremos várias ações pra conectar esses empreendedores", diz Marcella Moysés, que é produtora de eventos corporativos .
"Que através das divulgações e conexões, possamos ver parcerias formadas, novos projetos, empresas maiores dispostas a abraçar causas, capacitar pessoas e fomentar cada vez mais o negócio local"
Marcella Moysés - Produtora de eventos corporativos
No perfil estão sendo compartilhados cursos e também serão mostradas histórias. Como a do Reginaldo, que vende água de coco em Vitória. "A barraquinha dele é a principal fonte de renda da família, que é pai de 4 filhos. Em tempos de coronavírus, sua venda caiu pela metade! Vamos espremer esse limão e ajudá-lo, já que ele faz entregas em toda Praia do Canto", diz o post da primeira história compartilhada. 

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