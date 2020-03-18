Modelo capixaba em Milão: 'A situação aqui é muito triste'

A modelo Luiza Rodrigues Rangel (Ford Models), de 22 anos, está em Milão para uma temporada de três meses, mas acredita que esse período deva se estender em função da pandemia, já que os aeroportos estão fechados.
Qual a sensação por aí?
Todo mundo com muito receio. Afinal é algo muito novo e desconhecido, e está matando muitas pessoas rapidamente.
Você tem saído de casa?
Não, só em extrema necessidade! O país se encontra em quarentena até para o trabalho, as pessoas não saem de casa para nada, a situação aqui na Itália está muito triste.
Como tem sido em relação ao trabalho/estudo?
No início da presença do vírus no país ainda tínhamos liberação para poder trabalhar fora de casa, mas após o surto o país decretou quarentena, isolando a Itália, limitando a saída de casa somente para mercados e farmácias.
Tem clima de pânico?
As pessoas andam assustadas pelas ruas ou supermercados, se olham com medo. Qualquer espirro ou tosse já é motivo de afastamento.
Você está com medo?
Não. Estou tomando os devidos cuidados. Acho que agora não é momento para se ter medo ou deixar o desespero bater, mas sim manter a consciência de que é um vírus que se propaga muito rápido. Precisamos cuidar da nossa imunidade, do nosso corpo, do nosso bem-estar. Eu estou fazendo uso de álcool em gel direto e sempre lavo as mãos, só saio de casa para ir em farmácia ou supermercado, e estou bebendo muita água para melhor hidratação. A alimentação é a mais saudável possível para melhor imunidade e também faço exercícios. Precisamos ter consciência para evitar que as pessoas que correm grande risco sejam contaminadas.
As ruas estão vazias? E o comércio?
Todo comércio está fechado, com exceção de serviços essenciais (farmácias, supermercados, hospitais...) Quase não se vê pessoas nas ruas.
Algum evento cancelado?
Desde que começou o surto aqui na Itália todos os eventos foram cancelados. A final do Fashion Week, o carnaval de Veneza... Boates foram fechadas, tudo para que se evitasse aglomeração e a propagação do vírus.
O que teria a dizer pra quem está aqui ?
Se protejam com as recomendações da OMS (Organização Mundial da Saúde), pois se trata de algo muito sério pelo seu nível de contaminação. Quarentena não é férias, precisamos ter consciência e nos cuidar. Precisamos reduzir a velocidade do contágio para que haja tempo e espaço para as pessoas doentes se tratarem, assim reduzindo os números de pessoas falecendo. Infelizmente não podemos cancelar o vírus mas podemos ajudar a retardar isso!