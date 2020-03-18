Modelo capixaba em Milão: 'A situação aqui é muito triste'

Não. Estou tomando os devidos cuidados. Acho que agora não é momento para se ter medo ou deixar o desespero bater, mas sim manter a consciência de que é um vírus que se propaga muito rápido. Precisamos cuidar da nossa imunidade, do nosso corpo, do nosso bem-estar. Eu estou fazendo uso de álcool em gel direto e sempre lavo as mãos, só saio de casa para ir em farmácia ou supermercado, e estou bebendo muita água para melhor hidratação. A alimentação é a mais saudável possível para melhor imunidade e também faço exercícios. Precisamos ter consciência para evitar que as pessoas que correm grande risco sejam contaminadas.