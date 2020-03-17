Coronavírus: Tive que estocar água e comida', diz capixaba em Paris

A publicitária Ana Carolina Dalcolmo, 25 anos, mora em Paris desde 2017. Ela conta que a cidade virou fantasma. Nunca vi a cidade tão vazia na vida. Os asiáticos sempre foram a maior parte dos turistas e agora, sem eles, Paris virou uma capital fantasma. Ana diz que a última vez que saiu de casa foi na última segunda-feira (16). Depois houve intervenção militar nas ruas, então precisei estocar comida e água para - pelo menos - os próximos 10 dias em confinamento. Entre os eventos cancelados na cidade estão os ligados a Paris Fashion Week e também o Festival de Cannes. Passei meu aniversário (14/03) sozinha em casa pois mesmo se eu quisesse comemorar, não tinham estabelecimentos abertos.