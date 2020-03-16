Pandemia

Grupo que controla Louis Vuitton vai fabricar álcool gel na França

A LVMH quer aumentar a oferta do produto, que será doado para as autoridades de saúde francesa

Publicado em 16 de Março de 2020 às 15:34

Redação de A Gazeta

Álcool gel Crédito: Reprodução
O grupo que controla a Louis Vuitton e outras marcas de luxo, o LVMH, anunciou que vai produzir álcool gel e distribuí-los na França como forma de combater o coronavírus na região. 

O grupo LVMH, que detêm marcas como Dior, Guerlain e Givenchy, anunciou que passará a fabricar álcool gel em suas fábricas de perfumes e cosméticos na França para aumentar a oferta do produto, atualmente escasso por uma eficaz medida de proteção contra o novo coronavírus. O anúncio foi feito no último domingo (15).
"A LVMH usará as linhas de produção de suas marcas de perfumes e cosméticos para produzir grandes quantidades de géis hidroalcoólicos", informou em comunicado. "Esses géis serão entregues gratuitamente às autoridades de saúde".

