Grupo que controla Louis Vuitton vai fabricar álcool gel na França

O grupo que controla a Louis Vuitton e outras marcas de luxo, o LVMH, anunciou que vai produzir álcool gel e distribuí-los na França como forma de combater o coronavírus na região.
O grupo LVMH, que detêm marcas como Dior, Guerlain e Givenchy, anunciou que passará a fabricar álcool gel em suas fábricas de perfumes e cosméticos na França para aumentar a oferta do produto, atualmente escasso por uma eficaz medida de proteção contra o novo coronavírus. O anúncio foi feito no último domingo (15).
"A LVMH usará as linhas de produção de suas marcas de perfumes e cosméticos para produzir grandes quantidades de géis hidroalcoólicos", informou em comunicado. "Esses géis serão entregues gratuitamente às autoridades de saúde".