Home office: 6 cuidados para preservar sua coluna na quarentena

Homem trabalhando com notebook no colo em home office: cuidados com a postura Crédito: Freepik

Por causa da pandemia de coronavírus, muita gente teve que se adaptar de um dia para o outro ao home office. A liberdade de trabalhar em casa nem sempre vem acompanhada de conforto. E aí, em poucos dias de quarentena, já tem alguns profissionais com dores diversas no corpo por causa da má postura.

Para que o trabalho em casa não acabe com a coluna de ninguém, aqui vão algumas dicas de especialistas.

O fisioterapeuta Victor Stefanon e Sousa, proprietário do estúdio Biomoviment, na Praia do Canto, admite que as condições nem sempre serão as ideais, mas é possível tornar o home office menos prejudicial ao corpo.

Como estamos em um momento de exceção, em que não é possível comprar equipamentos e móveis ergonômicos, as soluções apresentadas não são as ideais, mas ajudam a minimizar danos e dores nas costas, ressalta ele.

O ortopedista e diretor regional do Estado da Associação Brasileira de Medicina e Cirurgia do Tornozelo e Pé, Dr. Jorge Kriger, alerta para as dores na coluna que são acusadas por má postura e falta das atividades físicas regulares. É importante que exercícios continuem sendo realizados dentro de casa, principalmente voltados para o fortalecimento e alongamento da musculatura diz Jorge.

De acordo com o ortopedista, caso você apresente um quadro com dor na região de trás do pescoço, nas costas, na região mais baixa, é bem provável que possa ser uma lombalgia.

Como a orientação é evitar aglomerações e só procurar os hospitais com caso de sintomas mais sérios do Covid-19, se a dor puder ser aliviada dentro de casa, o médico indica a utilização de bolsa de água quente no local, com aplicações de 20 a 30 minutos. Além disso, se a pessoa não for alérgica, pode utilizar um analgésico à base de dipirona ou paracetamol.

Caso a dor continue, quatro ou cinco dias, Kriger diz que é preciso procurar uma clínica ortopédica para consultar um profissional.

Doenças

A educadora física e bailarina Anninha Martins, especialista em psicomotricidade motora e fisiologia do exercício, explica que problemas posturais podem ocasionar dores e contraturas musculares nos indivíduos ou até mesmo doenças futuras, dentre elas: hiperlordose, escoliose, hipercifose e retificação da cervical e/ou da coluna.

A educadora física aconselha que o profissional levante de três em três horas e realize uma pequena caminhada, até o toilette ou beber água, por exemplo, para evitar dores lombares e/ou torácicas.

Para os que trabalham de maneira integral em frente ao computador, é importante alongar a região lombar e os membros superiores com o auxílio da cadeira, diminuindo a frequência de posturas incorretas, devido ao déficit de exercícios, recomenda ela.

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