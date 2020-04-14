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Túnel Para Vida

Empresa cria túnel para proteger funcionários da Covid-19 no ES

A invenção lança sobre as roupas e objetos dos colaboradores produtos que ajudam a eliminar o coronavírus, evitando as possibilidades de contaminação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 abr 2020 às 09:33

Publicado em 14 de Abril de 2020 às 09:33

14/04/20 - Aracruz - Empresa de Aracruz cria túnel com produtos para proteger funcionários da covid-19
A iniciativa foi criada com o objetivo de aumentar as medidas de prevenção entre os funcionários Crédito: TV Gazeta/Reprodução
Diante da pandemia do novo coronavírus, empresas que prestam serviços considerados essenciais estão se reinventando para proteger seus colaboradores. Em Aracruz, Região Norte do Espírito Santo, funcionários que fazem a coleta de lixo urbano e hospitalar agora passam por um túnel para fazer a descontaminação e evitar as possibilidades de proliferação do vírus.
Chamado de Túnel Para Vida, a ideia consiste em um caminho que deve ser feito pelos colaboradores sempre que chegam à sede da empresa. Dentro do túnel é lançado um produto capaz de descontaminar o corpo, uniforme e também objetos dos funcionários.
Nós exercemos uma atividade essencial e indispensável na cidade de Aracruz. Nós efetuamos a coleta domiciliar, coleta hospitalar, então não tinha como ficar sem esse serviço na cidade. Para enfrentar esses riscos de contágio dos nossos colaboradores, fizemos muitas pesquisas e descobrimos que a Coreia do Sul e a China implementaram um túnel parecido com este e colocamos a cabeça para funcionar. Elaboramos esse túnel para evitar que os nossos colaboradores sofram com os microrganismos, explica o diretor de operações da empresa, Renato Antunes.

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Segundo ele, a invenção foi desenvolvida após pesquisas e adequações para a realidade da empresa. Nós temos um recipiente de mil litros, uma bomba, dois sensores de presença de modo que todo funcionário, após bater o ponto, ele se desloca para a cidade para executar o seu trabalho e, no retorno, também passa por esse túnel para que possa ser eliminado todo e qualquer microrganismo que esteja grudado no seu corpo ou no seu uniforme. Pesquisamos e vimos que na China e na Coreia do Sul eles utilizam o quaternário de amônia, um produto que não ataca as vias respiratórias nem a pele, nem a epiderme, ou seja, nenhum efeito colateral com bastante sucesso, reforça.
As medidas de prevenção e combate ao novo coronavírus têm movimentado as equipes que já fizeram, inclusive, a limpeza das ruas com produtos capazes de eliminar o vírus. A gente já está há uma semana funcionando com esse Túnel Para Vida, além disso, a nossa empresa foi a primeira empresa no Espírito Santo a fazer a desinfecção de todas as ruas, tanto da sede do município como dos distritos, pontua.

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Túnel Para Vida Crédito: TV Gazeta/Reprodução

DOAÇÕES 

A ideia do Túnel Para Vida deu tão certo que um hospital e duas Unidades de Pronto Atendimento do município vão receber, de graça, a invenção para proteger os colaboradores e evitar os riscos de contaminação. Cada local vai ganhar um túnel. 
Nós tomamos a iniciativa de doar três túneis desse para o Hospital São Camilo, para a UPA 24 horas de Vila Rica e para UPA 24 horas de Guaxindiba e vamos instalar nos próximos dias nesses hospitais, finaliza.
Com informações de Diego Araújo, da TV Gazeta

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