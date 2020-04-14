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Coronavírus

Três profissionais da saúde de Colatina estão com Covid-19, diz prefeito

De acordo com a Secretaria de Saúde do município, os profissionais estão em isolamento domiciliar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 abr 2020 às 19:57

Publicado em 14 de Abril de 2020 às 19:57

Data: 12/03/2020 - Médico com placa do coronavírus alerta para a doença. Freepik
Data: 12/03/2020 - Médico com placa do coronavírus alerta para a doença. Freepik Crédito: Freepik
Atuando de maneira efetiva no combate ao novo coronavírus, profissionais da saúde estão entre os mais expostos à Covid-19. Em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, dos nove infectados pelo vírus, pelo menos três são profissionais da área. A informação foi confirmada, na noite desta terça-feira (14), pelo prefeito do município, Sérgio Meneguelli (PRB).
De acordo com o político, os três profissionais são dois médicos e uma técnica em enfermagem que atuam na cidade. Segundo ele, esses profissionais atuam em mais de uma unidade de saúde e a prefeitura não consegue confirmar a origem da contaminação, nem se os profissionais foram infectados durante trabalho. 
O prefeito manifestou ainda preocupação com o avanço dos casos entre servidores da aréa.
Isso me preocupa, quando começa atingir os profissionais de saúde, porque pode prejudicar o atendimento no município, caso muitos desses profissionais sejam infectados, afirmou o prefeito.
O chefe do executivo afirmou ainda que nas unidades de saúde que são geridas pelo município, os profissionais estão recebendo todo material de proteção adequado. Salientou ainda que o município conta com uma boa quantidade de máscaras.
A Secretaria de Saúde da cidade diz que nenhum infectado na cidade está internado. Dos 9 confirmados, são 4 curados clinicamente e 5 em isolamento domiciliar.

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