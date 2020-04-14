Três profissionais da saúde de Colatina estão com Covid-19, diz prefeito

Data: 12/03/2020 - Médico com placa do coronavírus alerta para a doença. Freepik Crédito: Freepik

Atuando de maneira efetiva no combate ao novo coronavírus, profissionais da saúde estão entre os mais expostos à Covid-19. Em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, dos nove infectados pelo vírus, pelo menos três são profissionais da área. A informação foi confirmada, na noite desta terça-feira (14), pelo prefeito do município, Sérgio Meneguelli (PRB).

De acordo com o político, os três profissionais são dois médicos e uma técnica em enfermagem que atuam na cidade. Segundo ele, esses profissionais atuam em mais de uma unidade de saúde e a prefeitura não consegue confirmar a origem da contaminação, nem se os profissionais foram infectados durante trabalho.

O prefeito manifestou ainda preocupação com o avanço dos casos entre servidores da aréa.

Isso me preocupa, quando começa atingir os profissionais de saúde, porque pode prejudicar o atendimento no município, caso muitos desses profissionais sejam infectados, afirmou o prefeito.

O chefe do executivo afirmou ainda que nas unidades de saúde que são geridas pelo município, os profissionais estão recebendo todo material de proteção adequado. Salientou ainda que o município conta com uma boa quantidade de máscaras.