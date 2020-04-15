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Número de casos de coronavírus no Sul do ES sobe para 14

Em toda Região Sul do Espírito Santo, seis municípios já registram pacientes com o novo coronavírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 abr 2020 às 10:18

Publicado em 15 de Abril de 2020 às 10:18

A paciente não conseguiu se submeter ao exame do coronavírus e agora está em casa em quarentena
Mais três casos de Covid-19 são confirmados no Sul do ES Crédito: Divulgação
Mais três casos confirmados do novo coronavírus (Covid-19) foram registrados no Sul do Espírito Santo nesta terça-feira (14). Os novos pacientes são de Cachoeiro de ItapemirimItapemirim e Jerônimo Monteiro. Agora, são 14 pessoas em toda a região, que testaram positivo para a doença.
Os dados são da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), que divulga diariamente os números do Covid-19 em todo o Estado. Em Jerônimo Monteiro, este é o primeiro caso confirmado e três continuam sob investigação.

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Em Itapemirim, que fica no litoral, o novo paciente é o segundo a confirmar a doença no município, que já descartou oito suspeitas e continua investigando mais um, que aguarda o resultado de exames.
Já no maior município da região, Cachoeiro de Itapemirim, agora são sete casos confirmados. Outros 12 estão como suspeitos e 43 foram descartados. Segundo a prefeitura, dois pacientes já estão curados.

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CIDADES DA REGIÃO SUL COM CASOS DE COVID-19

  • Cachoeiro de Itapemirim - 7 casos confirmados
  • Castelo - 2 casos confirmados
  • Itapemirim - 2 casos confirmados
  • Jerônimo Monteiro - 1 caso confirmado
  • São José do Calçado - 1 caso confirmado
  • Venda Nova do Imigrante - 1 caso confirmado

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