Número de casos de coronavírus no Sul do ES sobe para 14

Mais três casos confirmados do novo coronavírus (Covid-19) foram registrados no Sul do Espírito Santo nesta terça-feira (14). Os novos pacientes são de Cachoeiro de Itapemirim, Itapemirim e Jerônimo Monteiro. Agora, são 14 pessoas em toda a região, que testaram positivo para a doença.
Os dados são da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), que divulga diariamente os números do Covid-19 em todo o Estado. Em Jerônimo Monteiro, este é o primeiro caso confirmado e três continuam sob investigação.
Em Itapemirim, que fica no litoral, o novo paciente é o segundo a confirmar a doença no município, que já descartou oito suspeitas e continua investigando mais um, que aguarda o resultado de exames.
Já no maior município da região, Cachoeiro de Itapemirim, agora são sete casos confirmados. Outros 12 estão como suspeitos e 43 foram descartados. Segundo a prefeitura, dois pacientes já estão curados.
CIDADES DA REGIÃO SUL COM CASOS DE COVID-19
- Cachoeiro de Itapemirim - 7 casos confirmados
- Castelo - 2 casos confirmados
- Itapemirim - 2 casos confirmados
- Jerônimo Monteiro - 1 caso confirmado
- São José do Calçado - 1 caso confirmado
- Venda Nova do Imigrante - 1 caso confirmado