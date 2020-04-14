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Números no país

Brasil bate recorde e registra 204 novas mortes por coronavírus em 24h

Balanço da pasta também aponta 25.262 casos confirmados da doença, aumento de 8% em um dia. Na semana passada, o país ultrapassou os 20 mil casos confirmados de Covid-19
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 abr 2020 às 17:24

Publicado em 14 de Abril de 2020 às 17:24

Coronavírus - Covid19
O Brasil registrou 204 novas mortes pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas Crédito: Vektor Kunst iXimus/Pixabay
O Brasil registrou 204 novas mortes pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas e bateu um novo recorde diário, segundo dados do Ministério da Saúde divulgados nesta terça (14). Ao todo, são 1.532 óbitos.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
No dia anterior, foram 105 novas mortes. No fim de semana o número de novos óbitos diários ficou abaixo de cem. O próprio Ministério da Saúde esclarece que os dados coletados durante os fins de semana tendem a ser imprecisos, pois as equipes de saúde nos estados trabalham em número reduzido.
Balanço da pasta também aponta 25.262 casos confirmados da doença, aumento de 8% em um dia. Na semana passada, o país ultrapassou os 20 mil casos confirmados de Covid-19.

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