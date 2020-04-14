Brasil bate recorde e registra 204 novas mortes por coronavírus em 24h

O Brasil registrou 204 novas mortes pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas Crédito: Vektor Kunst iXimus/Pixabay

O Brasil registrou 204 novas mortes pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas e bateu um novo recorde diário, segundo dados do Ministério da Saúde divulgados nesta terça (14). Ao todo, são 1.532 óbitos.

No dia anterior, foram 105 novas mortes. No fim de semana o número de novos óbitos diários ficou abaixo de cem. O próprio Ministério da Saúde esclarece que os dados coletados durante os fins de semana tendem a ser imprecisos, pois as equipes de saúde nos estados trabalham em número reduzido.