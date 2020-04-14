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Coronavírus no ES

Cachoeiro tem duas pessoas curadas de coronavírus

O número de casos no município caiu de 7 para 6. De acordo com o prefeito da cidade, a Secretaria Estadual da Saúde havia notificado um caso de outro local como sendo do município
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 abr 2020 às 10:18

Publicado em 14 de Abril de 2020 às 10:18

Cachoeiro de Itapemirim-ES / Vista noturna do Rio Itapemirim
Cachoeiro de Itapemirim-ES / Vista noturna do Rio Itapemirim Crédito: Prefeitura de Cachoeiro/Divulgação
Mais um paciente diagnosticado com o novo coronavírus (Covid-19), de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, está curado. A cidade tem seis casos confirmados e, destes, dois estão recuperados. A informação foi divulgada pelo prefeito Victor Coelho, na noite desta segunda-feira (13).
Mais um paciente de coronavírus de Cachoeiro está curado
Mais um paciente de coronavírus de Cachoeiro está curado Crédito: Redes Sociais
No município, também houve alteração no número de casos confirmados, no último domingo (12), a Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) emitiu um boletim onde constavam sete casos em Cachoeiro, mas, nesta segunda (13), o número reduziu para seis.
Segundo Victor Coelho, este sétimo caso foi identificado como não sendo do município e, por isso, foi retirado da lista da cidade. Cachoeiro é maior cidade da Região Sul do Estado e teve o primeiro resultado positivo de Covid-19 no dia 20 de março.
Mais um paciente de coronavírus de Cachoeiro está curado
Mais um paciente de coronavírus de Cachoeiro está curado Crédito: Redes Sociais
Ainda de acordo com o último boletim da Sesa, 43 casos foram descartados no município e 12 continuam como suspeitos.

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