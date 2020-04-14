Cachoeiro tem duas pessoas curadas de coronavírus

Mais um paciente diagnosticado com o novo coronavírus (Covid-19), de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, está curado. A cidade tem seis casos confirmados e, destes, dois estão recuperados. A informação foi divulgada pelo prefeito Victor Coelho, na noite desta segunda-feira (13).
No município, também houve alteração no número de casos confirmados, no último domingo (12), a Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) emitiu um boletim onde constavam sete casos em Cachoeiro, mas, nesta segunda (13), o número reduziu para seis.
Segundo Victor Coelho, este sétimo caso foi identificado como não sendo do município e, por isso, foi retirado da lista da cidade. Cachoeiro é maior cidade da Região Sul do Estado e teve o primeiro resultado positivo de Covid-19 no dia 20 de março.
Ainda de acordo com o último boletim da Sesa, 43 casos foram descartados no município e 12 continuam como suspeitos.