Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Mais 2 em 24h

Sobe para sete o número de casos de Covid-19 em Cachoeiro

O município já confirmou a transmissão comunitária na cidade, quando não há como identificar a origem da contaminação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 abr 2020 às 07:33

Publicado em 13 de Abril de 2020 às 07:33

Cachoeiro de Itapemirim-ES / Vista da cidade do Morro das Andorinhas
Cachoeiro de Itapemirim-ES / Vista da cidade do Morro das Andorinhas Crédito: Prefeitura de Cachoeiro/Divulgação
Mais duas pessoas foram diagnosticadas com o novo coronavírus (Covid-19) em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, nas últimas 24 horas. Em cinco dias, o município pulou de um caso confirmado para sete e já confirmou a transmissão comunitária na cidade, quando não há como identificar a origem da contaminação.
Segundo o último boletim da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), emitido na noite deste domingo (12), Cachoeiro já descartou 43 suspeitas e ainda investiga outros 12 casos que aguardam resultados dos exames.
O município também está sendo mapeado por bairros e, de acordo com o último levantamento da Sesa, feito neste sábado (11), quando Cachoeiro contabilizava cinco casos confirmados, dois são no bairro Amarelo, um no Aquidaban e dois no Independência.

Veja Também

Serra e Vila Velha têm mais bairros com Covid-19; veja a lista completa

O primeiro caso de Covid-19 confirmado em Cachoeiro foi no dia 20 de março e o paciente já está curado. O estado de saúde dos demais não foi divulgado.
O prefeito Victor Coelho publicou na manhã desta segunda-feira (13) um novo decreto prorrogando a suspensão das atividades do comércio na cidade até 19 de abril. Os serviços que já haviam sido liberados com regras de funcionamento continuam autorizados a funcionar.

Veja Também

Cachoeiro decreta calamidade pública para mudar metas fiscais de 2020

Cachoeiro libera realização de feiras livres com novas regras

Coronavírus: mais de 200 comerciantes foram notificados em Cachoeiro

O novo decreto também altera o funcionamento dos templos religiosos. As igrejas poderão seguir as recomendações do decreto estadual, que autoriza a abertura, desde que sejam evitadas a aglomeração e exposição de pessoas ao risco de contágio.

Veja Também

MPF recebeu mais de 400 denúncias sobre igrejas e bares abertos no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 16/04/2026
Câmera corporal na farda
Casal morto por PM em Cariacica: câmeras corporais na farda continuam fazendo falta
Imagem BBC Brasil
Por que Gilmar Mendes pediu à PGR para investigar relator da CPI do Crime Organizado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados