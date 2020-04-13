Sobe para sete o número de casos de Covid-19 em Cachoeiro

Mais duas pessoas foram diagnosticadas com o novo coronavírus (Covid-19) em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, nas últimas 24 horas. Em cinco dias, o município pulou de um caso confirmado para sete e já confirmou a transmissão comunitária na cidade, quando não há como identificar a origem da contaminação.
Segundo o último boletim da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), emitido na noite deste domingo (12), Cachoeiro já descartou 43 suspeitas e ainda investiga outros 12 casos que aguardam resultados dos exames.
O município também está sendo mapeado por bairros e, de acordo com o último levantamento da Sesa, feito neste sábado (11), quando Cachoeiro contabilizava cinco casos confirmados, dois são no bairro Amarelo, um no Aquidaban e dois no Independência.
O primeiro caso de Covid-19 confirmado em Cachoeiro foi no dia 20 de março e o paciente já está curado. O estado de saúde dos demais não foi divulgado.
O prefeito Victor Coelho publicou na manhã desta segunda-feira (13) um novo decreto prorrogando a suspensão das atividades do comércio na cidade até 19 de abril. Os serviços que já haviam sido liberados com regras de funcionamento continuam autorizados a funcionar.
O novo decreto também altera o funcionamento dos templos religiosos. As igrejas poderão seguir as recomendações do decreto estadual, que autoriza a abertura, desde que sejam evitadas a aglomeração e exposição de pessoas ao risco de contágio.