Cachoeiro registra primeiro caso de transmissão comunitária de Covid-19

O município de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, divulgou neste sábado (11) o quinto resultado positivo para o novo coronavírus (Covid-19) e o primeiro por transmissão comunitária, quando não é possível identificar a origem da contaminação. Nesse estágio, a transmissão da doença é facilitada. Outros 14 casos continuam em investigação na cidade.
Os números constam no último boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) e foram reafirmados pelo prefeito de Cachoeiro, Victor Coelho, em suas redes sociais. Segundo ele, o primeiro caso por transmissão comunitária foi confirmado pela Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde.
Agora, conforme boletim oficial da Secretaria Estadual de Saúde, já são 5 casos confirmados, o que aumenta nossa preocupação e reforça a vigilância na transmissão do vírus. Respeite o isolamento. Fique em casa. Quem precisar sair, use máscara. Proteja o seu próximo, diz a postagem.
O primeiro caso de Covid-19 confirmado em Cachoeiro foi no dia 20 de março e o paciente já está curado. No dia 08 de abril, mais duas pessoas foram diagnosticadas com o novo coronavírus e na semana passada, dia 09, o quarto caso foi registrado. O município já descartou 44 casos que estavam sob suspeitas. O estado de saúde dos pacientes não foi divulgado.
O QUE É A TRANSMISSÃO COMUNITÁRIA
A transmissão comunitária é uma modalidade de circulação na qual as autoridades de saúde não conseguem mais rastrear o primeiro paciente que originou as cadeias de infecção, ou quando esta já envolve mais de cinco gerações de pessoas.
Ela é deferente dos casos importados (quando uma pessoa adquire o vírus em viagens ao exterior) e da transmissão local (quando alguém é contaminado por contato com alguém infectado em outro país). As situações de transmissão comunitária significam que o vírus está mais disseminado, demandando cuidados mais efetivos.