Cachoeiro registra primeiro caso de transmissão comunitária de Covid-19

Cachoeiro de Itapemirim-ES / Vista noturna do Rio Itapemirim Crédito: Prefeitura de Cachoeiro/Divulgação

Os números constam no último boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) e foram reafirmados pelo prefeito de Cachoeiro, Victor Coelho, em suas redes sociais. Segundo ele, o primeiro caso por transmissão comunitária foi confirmado pela Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde.

Agora, conforme boletim oficial da Secretaria Estadual de Saúde, já são 5 casos confirmados, o que aumenta nossa preocupação e reforça a vigilância na transmissão do vírus. Respeite o isolamento. Fique em casa. Quem precisar sair, use máscara. Proteja o seu próximo, diz a postagem.

Confirmado hoje pela nossa Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde o primeiro caso de transmissão... Publicado por Victor Coelho em Sábado, 11 de abril de 2020

O QUE É A TRANSMISSÃO COMUNITÁRIA

A transmissão comunitária é uma modalidade de circulação na qual as autoridades de saúde não conseguem mais rastrear o primeiro paciente que originou as cadeias de infecção, ou quando esta já envolve mais de cinco gerações de pessoas.