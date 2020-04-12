Ruas e praias da Grande ficam movimentadas mesmo com a orientação de quarentena. Foto: Vitor Jubini Crédito: Vitor Jubini

Your browser does not support the audio element. Sem isolamento, casos no ES chegariam a 6 mil na próxima semana, diz Sesa

"Nós estamos hoje (11) com 383 casos confirmados. A nossa expectativa era de que, sem o isolamento, teríamos algo em torno de 5 a 6 mil casos já na semana que vem" Luiz Carlos Reblin - Subsecretário de Estado da Saúde

Por isso, Reblin reforça a importância e a necessidade do isolamento social, principalmente para preservar a capacidade de atendimento do sistema de saúde.

O isolamento é a única alternativa para que possamos manter um número em condição de atendimento. Hoje temos 65 pessoas internadas, sendo 43 em UTI. Se desrespeitarmos as regras do isolamento social, com certeza chegaremos ao colapso da rede pública e privada. As pessoas têm que entender que o sistema não vai colapsar apenas na rede pública, mas também na privada, destacou.

O subsecretário afirma que o número de casos ainda vai aumentar nas próximas semanas, mas que se as recomendações forem seguidas, o sistema de saúde terá capacidade de atender a demanda.

A nossa curva vai subir, vamos ter mais casos. Mas as análises vão indicar o quanto o isolamento social vai interferir nisso. Se a gente mantiver o isolamento, a curva vai subir de uma forma que a gente continue conseguindo atender com capacidade as pessoas, relatou.

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