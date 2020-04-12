Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Sem isolamento, casos no ES chegariam a 6 mil na próxima semana, diz Sesa
Coronavírus

Sem isolamento, casos no ES chegariam a 6 mil na próxima semana, diz Sesa

Projeção foi divulgada pelo subsecretário de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin. Segundo ele, isolamento permite manter atendimento a todos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 abr 2020 às 21:04

Publicado em 11 de Abril de 2020 às 21:04

Data: 05/04/2020 - Ruas e praias da Grande ficam movimentadas mesmo com a orientação de quarentena. Foto: Vitor Jubini
Ruas e praias da Grande ficam movimentadas mesmo com a orientação de quarentena. Foto: Vitor Jubini Crédito: Vitor Jubini
Sem isolamento, casos no ES chegariam a 6 mil na próxima semana, diz Sesa
Em meio ao avanço dos casos do novo coronavírus no Brasil e no mundo e do debate sobre a eficiência do isolamento social, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) divulgou um dado que mostra a importância da medida em terras capixabas. Segundo o subsecretário de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, caso as medidas de isolamento não fossem impostas no Espírito Santo, as projeções da secretaria apontavam que número de casos da doença poderia chegar a 6 mil na próxima semana.
"Nós estamos hoje (11) com 383 casos confirmados. A nossa expectativa era de que, sem o isolamento, teríamos algo em torno de 5 a 6 mil casos já na semana que vem"
Luiz Carlos Reblin - Subsecretário de Estado da Saúde

Veja Também

Coronavírus: sobe de 3 para 8 o número de mortes em investigação no ES

Casagrande decide manter o comércio fechado até o dia 19 no ES

Por isso, Reblin reforça a importância e a necessidade do isolamento social, principalmente para preservar a capacidade de atendimento do sistema de saúde.
O isolamento é a única alternativa para que possamos manter um número em condição de atendimento. Hoje temos 65 pessoas internadas, sendo 43 em UTI. Se desrespeitarmos as regras do isolamento social, com certeza chegaremos ao colapso da rede pública e privada. As pessoas têm que entender que o sistema não vai colapsar apenas na rede pública, mas também na privada, destacou.
O subsecretário afirma que o número de casos ainda vai aumentar nas próximas semanas, mas que se as recomendações forem seguidas, o sistema de saúde terá capacidade de atender a demanda.

Veja Também

Comércio fechado: Representantes do setor falam em aumento de demissões

"Não faço isso porque quero, mas para preservar vidas", diz Casagrande

A nossa curva vai subir, vamos ter mais casos. Mas as análises vão indicar o quanto o isolamento social vai interferir nisso. Se a gente mantiver o isolamento, a curva vai subir de uma forma que a gente continue conseguindo atender com capacidade as pessoas, relatou.
Neste sábado (11), o Espírito Santo registrou 34 novos casos da doença. Agora, são 383 confirmações de Covid-19 no Estado. Deste total, 41 pacientes já estão curados, 268 estão em isolamento residencial e 65 estão internados, sendo 43 em Unidades de Terapia Intensiva (UTI). Nove óbitos foram confirmados e oito seguem em investigação.

Coronavírus: movimento de pessoas na Serra e em Vitória

OS NÚMEROS NO ESTADO

TRANSMISSÃO E SINTOMAS

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Volkswagen Tera 2026
Vendas de grupos automotivos capixabas crescem no mercado regional e nacional
Euclério Sampaio, prefeito de Cariacica
Euclério Sampaio vai tirar licença da Prefeitura de Cariacica por 15 dias
Imagem de destaque
Bolinho de chuva: 3 receitas práticas e deliciosas para o lanche da tarde 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados