Sem isolamento, casos no ES chegariam a 6 mil na próxima semana, diz Sesa
Em meio ao avanço dos casos do novo coronavírus no Brasil e no mundo e do debate sobre a eficiência do isolamento social, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) divulgou um dado que mostra a importância da medida em terras capixabas. Segundo o subsecretário de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, caso as medidas de isolamento não fossem impostas no Espírito Santo, as projeções da secretaria apontavam que número de casos da doença poderia chegar a 6 mil na próxima semana.
"Nós estamos hoje (11) com 383 casos confirmados. A nossa expectativa era de que, sem o isolamento, teríamos algo em torno de 5 a 6 mil casos já na semana que vem"
Por isso, Reblin reforça a importância e a necessidade do isolamento social, principalmente para preservar a capacidade de atendimento do sistema de saúde.
O isolamento é a única alternativa para que possamos manter um número em condição de atendimento. Hoje temos 65 pessoas internadas, sendo 43 em UTI. Se desrespeitarmos as regras do isolamento social, com certeza chegaremos ao colapso da rede pública e privada. As pessoas têm que entender que o sistema não vai colapsar apenas na rede pública, mas também na privada, destacou.
O subsecretário afirma que o número de casos ainda vai aumentar nas próximas semanas, mas que se as recomendações forem seguidas, o sistema de saúde terá capacidade de atender a demanda.
A nossa curva vai subir, vamos ter mais casos. Mas as análises vão indicar o quanto o isolamento social vai interferir nisso. Se a gente mantiver o isolamento, a curva vai subir de uma forma que a gente continue conseguindo atender com capacidade as pessoas, relatou.
Neste sábado (11), o Espírito Santo registrou 34 novos casos da doença. Agora, são 383 confirmações de Covid-19 no Estado. Deste total, 41 pacientes já estão curados, 268 estão em isolamento residencial e 65 estão internados, sendo 43 em Unidades de Terapia Intensiva (UTI). Nove óbitos foram confirmados e oito seguem em investigação.