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Comércio segue fechado

'Não faço isso porque quero, mas para preservar vidas', diz Casagrande

O governador decidiu manter o comércio fechado no Espírito Santo. O decreto anterior tinha validade até este domingo (12) e agora a proibição passa a valer até o dia 19 de abril
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 abr 2020 às 18:38

Publicado em 11 de Abril de 2020 às 18:38

Governador Renato Casagrande em live no Facebook
Governador Renato Casagrande em live no Facebook Crédito: Reprodução
O governador Renato Casagrande disse em pronunciamento na tarde deste sábado (11) que tomou a decisão de manter o comércio fechado no Espírito Santo para "preservar vidas".
O decreto anterior tinha validade até este domingo (12) e agora a proibição passa a valer até o dia 19 de abril, conforme anunciou o governador do Estado.
A medida é para tentar conter o avanço do coronavírus no Estado, já que o isolamento social é recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS). "Estamos muito equilibrados, sabendo das responsabilidades que a gente tem. Eu, como governador, tenho a minha responsabilidade de tomar decisões que afetam a vida de todo mundo. Não faço isso porque quero fazer. Faço isso porque quero preservar vidas", justificou Casagrande.

DIA DE REUNIÕES COM ESPECIALISTAS E ENTIDADES DO COMÉRCIO

Este sábado (11) de aleluia foi um dia de reuniões para o governador. Casagrande se reuniu com a equipe de trabalho durante a manhã e, à tarde, conversou por videoconferência com as federações do comércio antes de divulgar a prorrogação do decreto.
Continua permitida a abertura de estabelecimentos considerados essenciais. São eles farmácias, supermercados, padarias, alimentação e cuidados com animais, postos de combustível, lojas de conveniência, lojas que vendem chocolates, comércio atacadista, distribuidoras de gás de cozinha e água e feiras livres. Lojas de materiais de construção e de serviços automotivos também podem abrir, mas com horário reduzido, de 10h às 16h.

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OS NÚMEROS NO ESTADO

Já chega a 349 o número de pessoas diagnosticadas com a Covid-19 no Espírito Santo. De acordo com o boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) na noite de sexta-feira (10), 95 casos foram confirmados no Estado só nas últimas 48 horas.
Vila Velha é o município com maior número de casos, com 100 pessoas infectadas. O Estado também já registra nove mortes pela Covid-19: duas em Vitória, duas em Vila Velha, três na Serra, uma em Linhares e uma em São Mateus.

CORONAVÍRUS: TRANSMISSÃO E SINTOMAS

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