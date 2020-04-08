Quais atividades podem ou não podem abrir no ES?

Abertura da material de construção Coqueiral no Parque das Gaivotas Crédito: Carlos Alberto Silva

Desde que o governador Renato Casagrande começou a decretar o fechamento de espaços públicos e privados em resposta à pandemia de coronavírus , ainda em meados de março, muitas dúvidas surgiram sobre quais estabelecimentos podem abrir as portas e quais estão proibidos.

Além das inúmeras denúncias de claro desrespeito à norma que têm chegado às autoridades e à imprensa, há os casos que geram questionamento, como os salões de beleza, por exemplo.

Com o primeiro decreto de fechamento do comércio, no dia 20 de março, muitos estabelecimentos desse tipo também fecharam as portas. No entanto, no último sábado (4), uma postagem nas redes sociais do governo trouxe a informação de que eles poderiam funcionar.

NOVO DECRETO AMPLIOU ABERTURA DO COMÉRCIO

CONFIRA AS REGRAS DE FUNCIONAMENTO EM VIGOR

Os setores da indústria e serviços podem abrir normalmente, seguindo uma cartilha de recomendação para evitar aglomeração e reforçar a higiene das pessoas, objetos e do espaço físico.

Já o Decreto Nº 4621-R, publicado no último dia 3, estendeu até 12 de abril a proibição de fechamento de estabelecimentos comerciais. A medida, no entanto, contempla várias exceções.

COMÉRCIOS AUTORIZADOS SEM LIMITAÇÃO DE HORÁRIO

farmácias



comércio atacadista



distribuidoras de gás de cozinha e de água



supermercados



padarias



lojas de produtos alimentícios, inclusive de venda de chocolates



lojas de cuidados animais e insumos agrícolas



postos de combustíveis



lojas de conveniência



borracharias



oficinas de reparação de veículos automotores e de bicicletas



estabelecimentos de vendas de materiais hospitalares



restaurantes localizados às margens de rodovias estaduais (com exceção daqueles em áreas urbanas), às margens de rodovias federais e em aeroportos casas lotéricas



COMÉRCIO AUTORIZADO COM LIMITAÇÃO DE HORÁRIO (10H ÀS 16H)

lojas de venda de materiais de construção (incluindo venda de ferragens, ferramentas, material elétrico, materiais hidráulicos, tintas, vernizes e matérias para pintura, mármore, granitos e pedras de revestimento, vidros, espelhos e vitrais, madeira e artefatos e cimento, cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas)



lojas de venda de peças automotivas



lojas de venda de veículos automotores



restaurantes

NÃO PODE FUNCIONAR

comércios em geral (roupas, calçados, eletrodomésticos, móveis, papelaria, eletrônicos, decoração, etc)



centros comerciais e shoppings



academias



escolas, faculdades e universidades (rede pública e privada)



cinemas, teatros e museus



agências bancárias



boates e casas de shows



espaços culturais

MUNICÍPIOS TAMBÉM TÊM REGRAS

Alguns municípios também editaram decretos próprios, reforçando as restrições já estabelecidas pelo governo do Estado e até ampliando-as. Em Vila Velha, por exemplo, o município orientou que os estabelecimentos de prestação de serviço também interrompam voluntariamente as atividades.



Já decreto da Prefeitura de Vitória orienta, por exemplo, que os supermercados apliquem algumas restrições de acesso durante período de funcionamento, como reservar horários para idosos e limitar a entrada de pessoas.