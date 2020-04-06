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Coronavírus

'Salões de beleza foram fechados, mas hora nenhuma paramos os serviços e a indústria'

Governador Renato Casagrande disse em live na manhã desta segunda-feira (6) que essas atividades sempre estiveram liberadas para funcionar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 abr 2020 às 10:40

Publicado em 06 de Abril de 2020 às 10:40

Governador Renato Casagrande em entrevista coletiva virtual
Governador Renato Casagrande falou sobre o setor de beleza Crédito: Reprodução/Facebook Renato Casagrande
Em live na manhã desta segunda-feira (6), o governador Renato Casagrande disse que o decreto para suspender as atividades de alguns negócios do comércio em nenhum momento atingiu as empresas dos segmentos da indústria e de serviços.
No último sábado (4), uma publicação nas redes sociais do governo trouxe a informação de que esses ramos da economia estavam aptos a funcionar desde que respeitassem alguns protocolos de segurança.

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As pessoas fecharam os salões de beleza, mas hora nenhuma paramos o setor de serviços e a indústria, explicou Casagrande que participava de debate com especialista da Apex Partners, Fernando Cinelli.
Segundo ele, ao falar sobre o fechamento do comércio, agora é hora de tomar medidas de segurança para evitar uma ação mais rigorosa, que poderia paralisar ainda mais a economia nas próximas semanas.

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