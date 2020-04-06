'Salões de beleza foram fechados, mas hora nenhuma paramos os serviços e a indústria'

Em live na manhã desta segunda-feira (6), o governador Renato Casagrande disse que o decreto para suspender as atividades de alguns negócios do comércio em nenhum momento atingiu as empresas dos segmentos da indústria e de serviços.
No último sábado (4), uma publicação nas redes sociais do governo trouxe a informação de que esses ramos da economia estavam aptos a funcionar desde que respeitassem alguns protocolos de segurança.
As pessoas fecharam os salões de beleza, mas hora nenhuma paramos o setor de serviços e a indústria, explicou Casagrande que participava de debate com especialista da Apex Partners, Fernando Cinelli.
Segundo ele, ao falar sobre o fechamento do comércio, agora é hora de tomar medidas de segurança para evitar uma ação mais rigorosa, que poderia paralisar ainda mais a economia nas próximas semanas.