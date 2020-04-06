'Salões de beleza foram fechados, mas hora nenhuma paramos os serviços e a indústria'

As pessoas fecharam os salões de beleza, mas hora nenhuma paramos o setor de serviços e a indústria, explicou Casagrande que participava de debate com especialista da Apex Partners, Fernando Cinelli.

Segundo ele, ao falar sobre o fechamento do comércio, agora é hora de tomar medidas de segurança para evitar uma ação mais rigorosa, que poderia paralisar ainda mais a economia nas próximas semanas.