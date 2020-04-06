Salão Kadi na Praia do Canto. A dona de casa Rebeca Nicolau aproveitou a abertura do salão hoje para cuidar dos cabelos. Crédito: Carlos Alberto Silva

Your browser does not support the audio element. Sesa orienta uso de luvas e máscaras em salões de beleza no ES

Segundo Reblin, uma série de recomendações devem ser seguidas, como evitar aglomerações e esterilizar todo o equipamento a ser utilizado. Além desses cuidados, a utilização de máscara e luvas, tanto pelo profissional quanto pelos clientes, ajuda a evitar a transmissão da doença.

O profissional geralmente está de luva. E utilizando essa luva corretamente com a técnica estabelecida, e uma luva para cada cliente, depois descartando de maneira adequada, a gente reduz muito a possibilidade de transmissão da doença. Além disso, usar a máscara que é uma questão que está sendo muito difundida a nível mundial, disse.

Evitar a aglomeração é outra medida básica e reforçada pelo subsecretário. Atendimentos agendados e realizados de forma isolada são os indicados pela Sesa.

Esse espaço não deve ter aglomeração. Então, que o profissional faça a sua agenda já marcada previamente e que haja um cliente apenas por loja. Esse tipo de estabelecimento já tem uma regra bem definida anteriormente, que é de esterilização de materiais, o cuidado com a higiene pessoal do profissional, e a higiene do cliente. Então, adotando todos esses critérios, a gente diminui bastante a transmissão da doença nesse caso, afirmou.

DISTÂNCIA

O infectologista Lauro Ferreira Pinto afirmou que o uso de máscaras e luvas pode ser uma alternativa desde que seja mantida uma distância entre as pessoas e que a higiene e demais cuidados estejam sendo tomados.