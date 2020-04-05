Escova é um dos serviços oferecidos pelos salões Crédito: Arquivo

Your browser does not support the audio element. Médicos pedem cautela sobre abertura de salões de beleza

Uma publicação feita pelas redes sociais do governo do Estado explicando que as atividades industriais e de serviços não estão proibidas de funcionar no Espírito Santo, por conta do coronavírus , gerou diversos questionamentos e debates na internet neste sábado (4). A postagem deixou claro que "fábricas, barbearias, salões de beleza, entre outros tipos de negócio que se enquadram como indústria ou serviços podem funcionar, observando sempre os protocolos de distanciamento social e higiene".

A orientação geral do governo do Estado nas últimas semanas tem sido para que as pessoas fiquem em casa, com a abertura somente dos estabelecimentos que prestam serviços essenciais. O foco da publicação, na verdade, foi explicar que não há uma proibição formal para o funcionamento de atividades de serviço ou industriais.

No entanto, como a própria natureza de algumas dessas atividades exige o contato físico, médicos infectologistas ressaltam que há riscos para o seu funcionamento, e que os empresários devem fazer uma avaliação criteriosa antes de abrir os estabelecimentos.

De acordo com a própria portaria da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), desta sexta-feira (3), que estabeleceu medidas sanitárias de prevenção ao coronavírus, há ponderações sobre o funcionamento de algumas atividades.

"Os serviços que exigem proximidade com o cliente devem ser evitados e só executados juntamente com medidas específicas para minimizar o risco de transmissão do novo Coronavírus (COVID-19)" Portaria da Secretaria Estadual de Saúde, - publicada nesta sexta-feira.

Na avaliação do infectologista e professor da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) Crispim Cerutti, é inadequado o funcionamento de locais como salões de beleza e barbearias, por exemplo.

"Temos que partir do ponto básico que é a transmissão fundamentalmente por contato. Serviços que lidam com contato o tempo todo, como salão, barbearia, que tem instrumentos que entram em contato com as pessoas, tem a manipulação da região de cabeça e pescoço, que são áreas próximas da região de mucosa, são tipos de atividades que trazem muito risco, sim", disse.

"Se você adota o princípio de isolamento social, para uma doença que a principal forma de transmissão é por contato e abre a livre frequência para um local em que o contato se dá entre várias pessoas o tempo todo, há uma contradição", acrescentou o médico.

O infectologista Paulo Peçanha frisou que ainda que o governo não faça a proibição, do ponto de vista de risco de transmissão, há risco de contaminação. "À medida que as pessoas ficam próximas, o risco é real, e não só do coronavírus. As pessoas ficam próximas, em ambientes fechados. Vamos estar diante de duas possibilidades, da transmissão respiratória, pela proximidade, e pelo toque, por contato manual interpessoal, além do contato com as superfícies, instrumentos", avalia.

Cerutti também pontua que mesmo que alguns profissionais utilizem máscaras, o risco não deixa de estar presente. "O uso da máscara é de menor impacto neste processo, porque a questão toda é o contato físico e pelos objetos. Para a liberação de serviços que não têm contato, como foi feito para as lojas de materiais de construção, deve-se impedir a existência da aglomeração. E isso deve partir do posicionamento do empresariado também, privilegiando formas de atendimento que não dependam da relação presencial".

ENTENDA A PROIBIÇÃO

O setor que está com o funcionamento proibido e regulamentado pelo governo do Estado é somente o comércio, medida que contou com a edição de decretos. De acordo com o mais recente, o comércio e shoppings devem ficar fechados até o dia 12 de abril . Há algumas exceções, como restaurantes, farmácias, supermercados, lojas de serviços automotivos, de material de construção e de chocolates.

O procurador-geral do Estado, Rodrigo de Paula, afirmou que não há uma proibição aos serviços, exceto academias e eventos , por exemplo, que foram especificamente vedados. Mas informou que o governo tem contado com a conscientização e o bom senso da população.

Atividades que podem funcionar no Espírito Santo Crédito: Reprodução/Facebook Governo do ES

O entendimento é que esses locais, prestadores de serviços, não geram aglomerações e deverão seguir o protocolo da Sesa, com as práticas de segurança no enfrentamento do coronavírus.

"Para as empresas que exercem atividade econômica, o recomendado é que, tanto quanto possível, pratiquem o isolamento social. Há várias atividades que não estavam proibidas de funcionar, mas por uma questão de consciência, e das orientações, estão se esforçando para fazer o isolamento. O governo está agindo como autoridade sanitária, e os decretos não são para todos os setores, pois aqui não houve uma determinação para fechamento de tudo", explicou.

Ele explicou que hoje a maioria dos prestadores de serviços, como salões de beleza e clínicas, por exemplo, decidiram fechar por conta própria.

"Mesmo para aqueles autorizados a funcionar, foram fixados protocolos a serem seguidos, na portaria da Saúde, editada ontem. Só o governo não dá conta de obrigar as pessoas a cumprir as recomendações. Há a determinação específica para alguns setores, e a orientação geral para cumprir o isolamento. Mas temos visto uma conscientização, de modo geral, e por mais que algumas atividades ainda estejam permitidas, as próprias pessoas têm consciência de que não dá para fazer", acrescentou.

COMPETÊNCIA

Assim como o Estado, a maioria dos municípios também estabeleceu restrições para a abertura de algumas atividades econômicas. A Gazeta procurou as prefeituras da Grande Vitória para saber se há alguma norma ou fiscalização específica com o setor de serviços. Veja o que dizem os municípios:

VITÓRIA

A Prefeitura de Vitória informou que o decreto número 18.047/2020, publicado no dia 20 de março, com medidas que estabeleciam a suspensão do funcionamento de estabelecimentos comerciais, venceu neste sábado (4) e será reavaliado pela Procuradoria Geral do Município (PGM) e pela Secretaria Municipal de Saúde (Semus) na próxima segunda-feira (6).

SERRA

O município possui o Decreto número 5.926/2020 e vem realizando fiscalizações desde o início da situação de emergência pública. Inicialmente orientativa e posteriormente notificando para o comércio fechar. Para os estabelecimentos que podem se manter abertos, há a Portaria número 012/2020, com orientação aos comerciantes. A portaria estabelece procedimentos e normas para operacionalização de comércios que realizem atendimento ao público durante o estado de emergência em saúde pública.

VILA VELHA

A Prefeitura de Vila Velha, por meio da Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito (Semdest), informa que as ações fiscais ordinárias tanto por parte da Guarda Municipal quanto das equipes de fiscalização seguem rigorosamente o que determina os decretos do Governo do Estado, com a restrição de funcionamento de atividades não essenciais; e as recomendações acerca da pandemia de coronavírus emanadas pela Situação de Emergência de Saúde Pública declarada pelo município. As ações fiscalizatórias são realizadas para a orientação e conscientização dos proprietários de estabelecimentos comerciais não essenciais acerca dos riscos da disseminação da Covid -19, apontadas pela Organização Mundial de Saúde, principalmente em locais com grande aglomerações.

CARIACICA