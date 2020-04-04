Integrantes de igreja frequentada por vítima na Serra estão com Covid-19

Nésio Fernandes aponta que a igreja frequentada por uma das vítimas não tomou os cuidados necessários para evitar a disseminação da doença

O homem começou a apresentar os primeiros sintomas no dia 18 de março e, seis dias depois, deu entrada no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra, já com quadro de prostração e dificuldades respiratórias. Na noite de quarta-feira (1º), ele morreu em decorrência da doença. Na mesma unidade, há outros membros da igreja internados, assim como em um hospital da rede particular do município.