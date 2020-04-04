Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Integrantes de igreja frequentada por vítima na Serra estão com Covid-19
Igreja na Serra

Integrantes de igreja frequentada por vítima na Serra estão com Covid-19

O secretário da Saúde destaca que uma das vítimas frequentava uma igreja que manteve as atividades mesmo com a recomendação para evitar aglomerações; outros estão infectados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 abr 2020 às 22:52

Publicado em 03 de Abril de 2020 às 22:52

Nésio Fernandes, secretário estadual da Saúde: as pessoas precisam continuar em casa
Nésio Fernandes aponta que a igreja frequentada por uma das vítimas não tomou os cuidados necessários para evitar a disseminação da doença Crédito: Divulgação/Sesa
O homem de 57 anos que morreu vítima do novo coronavírus (Covid-19) era uma pessoa de fé. Das poucas vezes que saía, o destino era a igreja. E foi nesse ambiente, conforme levantamentos da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), que ele pode ter sido infectado. 
A igreja, situada em um bairro da Serra, manteve suas reuniões presenciais, segundo o secretário, mesmo após as recomendações à população de evitar aglomerações para conter a disseminação da doença. Os templos religiosos não poderiam reunir mais de 50 pessoas em suas celebrações. 
Coronavírus - Integrantes de igreja frequentada por vítima na Serra estão com Covid-19
De denominação evangélica, a igreja resolveu mudar a conduta após vários integrantes aparecerem com sintomas gripais, entre os quais o homem de 57 anos. Como se trata de um caso de transmissão comunitária, não foi possível à Sesa detectar a origem da contaminação. Agora, as celebrações podem ser acompanhadas pela internet. 

Veja Também

"Não teve despedida", diz filho de homem morto por coronavírus no ES

O homem começou a apresentar os primeiros sintomas no dia 18 de março e, seis dias depois, deu entrada no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra, já com quadro de prostração e dificuldades respiratórias. Na noite de quarta-feira (1º), ele morreu em decorrência da doença. Na mesma unidade, há outros membros da igreja internados, assim como em um hospital da rede particular do município.
"Há outros internados da mesma igreja. Tudo isso por uma irresponsabilidade de lideranças religiosas. Tanto é que tentaram esconder o que estava acontecendo, negaram que havia membros contaminados pelo coronavírus", conclui o secretário Nésio Fernandes. 

Veja Também

Fator de risco: mortos por coronavírus no ES eram obesos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Navio da Vale
ES vai receber primeiro navio transoceânico do mundo movido a etanol
Imagem BBC Brasil
Papa Leão 14 critica 'tiranos' que gastam bilhões em guerras, após ataque de Trump
Missa de encerramento da Festa da Penha lotou o Parque da Prainha, em Vila Velha
TV Gazeta inova em transmissão da Festa da Penha e alcança mais de 440 mil capixabas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados