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Covid-19

Fator de risco: mortos por coronavírus no ES eram obesos

Subsecretário em vigilância em saúde do Estado disse que todas as quatro pessoas que morreram no Estado até o momento por Covid-19 tinham menos de 60 anos e apresentavam quadro de obesidade
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 abr 2020 às 16:15

Publicado em 03 de Abril de 2020 às 16:15

Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, para onde o paciente está internado
Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, é referência no Estado para o tratamento do coronavírus Crédito: Fernando Madeira
O Espírito Santo contabiliza até o último boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde, quatro mortes por coronavírus. Todas ocorreram na Grande Vitória e as duas últimas foram divulgadas na manhã desta sexta-feira (03). Apesar de nenhuma das vítimas terem mais de 60 anos, todas apresentavam um fator agravante: a obesidade. Foi o que explicou o subsecretário em vigilância em saúde, Luiz Carlos Reblin, em entrevista ao ESTV, da TV Gazeta.

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"A informação preliminar e que chama atenção da Secretaria de Saúde para as quatro mortes registradas no Espírito Santo é o fato de todos as vítimas estarem acima do peso ideal recomendado pela organização Mundial da Saúde e também o Ministério da Saúde. Todos eles tinham um quadro de obesidade", salientou Reblin.
Coordenador do Centro de Operações Estratégicas (COE) da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), Luiz Carlos Reblin
O subsecretário em vigilância em saúde da Sesa, Luiz Carlos Reblin, explicou que todas as mortes registradas até o momento apresentavam quadro de obesidade Crédito: Reprodução/TV Gazeta
O representante da Sesa disse que as quatro pessoas que morreram em decorrência de complicações da Covid-19 receberam atendimento específico para a doença, porém não resistiram.
"De fato são quatro óbitos já confirmados. Todos tiveram assistência hospitalar, as equipes fizeram o possível para que permanecessem vivas, mas infelizmente mais duas pessoas faleceram. Eram jovens, um homem com 29 anos e uma mulher com 36 anos. Ambos residiam na região da Grande Vitória", apontou o subsecretário estadual.
Por fim, Reblin ainda disse que os dois óbitos informados nesta sexta ocorreram no hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra, que foi preparado para receber pessoas com suspeita de coronavírus.
"Os dois foram internados e posteriormente transferidos para o Hospital Jayme. A mulher de 36 anos permaneceu internada por menos dias, já o homem de 29 anos ficou hospitalizado por mais alguns dias. A evolução do caso da mulher foi mais rápida, desde o momento da internação até o óbito", disse o subsecretário - durante a entrevista, o entrevistado disse duas idades para o homem que teve a morte nesta sexta-feira. A reportagem está checando a informação com a Sesa.

MORTES EM INVESTIGAÇÃO

Embora o Espírito Santo tenha registrado quatro óbitos em menos de 24 horas, o subsecretário disse que, no momento, não há novos óbitos em investigação. Esse cenário, contudo, pode ser alterado a qualquer momento.
"Toda morte está sendo investigada, principalmente nas quais se observou um quadro de síndrome respiratória grave. Além de ser analisado outros tipos de vírus, passou a ser incluído também a Covid-19. Então além dos quatro óbitos já confirmados, não temos neste momento, nenhum outro sendo investigado, mas esse quadro é muito dinâmico e rapidamente pode ser alterado", finalizou Reblin.

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