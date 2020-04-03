Vitória cria força-tarefa na área social para enfrentar o coronavírus

“Nossa meta principal é cuidar das pessoas e não deixar ninguém pelo caminho. A garantia da alimentação para todos passa a ser uma obsessão para nós”, afirma Toledo, que vai coordenar as ações das Secretarias de (Assistência Social, Direitos Humanos, Educação e Saúde), as pastas que estão na linha de enfrentamento da pandemia da Covid-19.
O decreto de criação do Comitê de Gerenciamento das Políticas Sociais de Mitigação dos impactos da Covid-19 foi publicado hoje (3) pelo prefeito Luciano Rezende (Cidadania)
no Diário Oficial da Capital.
Quem assume a pasta de Direitos Humanos é a assistente social Renata Freire, que era a subsecretária de Direitos Humanos de Vitória. Antes da prefeitura, ela coordenou durante 15 anos o Programa de Proteção da Criança e Adolescente em risco no Espírito Santo.