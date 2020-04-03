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Leonel Ximenes

Vitória cria força-tarefa na área social para enfrentar o coronavírus

Bruno Toledo deixou a  Secretaria Municipal de Cidadania e Direitos Humanos para coordenar as ações das secretarias sociais

Públicado em 

03 abr 2020 às 12:44
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Morador de rua na Avenida Princesa Isabel, em Vitória: pandemia aumenta drama social
Morador de rua na Avenida Princesa Isabel, em Vitória: pandemia aumenta drama social Crédito: Fernando Madeira
Vitória criou uma força-tarefa para atender os segmentos mais pobres da população durante a epidemia do coronavírus. O comitê, uma espécie de Centro de Inteligência, vai integrar as ações das secretarias sociais da prefeitura para enfrentar a crise. O comando da operação vai ficar com o advogado Bruno Toledo, que deixou a Secretaria Municipal de Cidadania e Direitos Humanos para assumir a coordenação.
“Nossa meta principal é cuidar das pessoas e não deixar ninguém pelo caminho. A garantia da alimentação para todos passa a ser uma obsessão para nós”, afirma Toledo, que vai coordenar as ações das Secretarias de (Assistência Social, Direitos Humanos, Educação e Saúde), as pastas que estão na linha de enfrentamento da pandemia da Covid-19.
O decreto de criação do Comitê de Gerenciamento das Políticas Sociais de Mitigação dos impactos da Covid-19 foi publicado hoje (3) pelo prefeito Luciano Rezende (Cidadania) no Diário Oficial da Capital.

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Quem assume a pasta de Direitos Humanos é a assistente social Renata Freire, que era a subsecretária de Direitos Humanos de Vitória. Antes da prefeitura, ela coordenou durante 15 anos o Programa de Proteção da Criança e Adolescente em risco no Espírito Santo.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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