Sobe para 4 número de mortos por Covid-19 no ES, diz secretário da Saúde

"Nós temos novos óbitos que devem ser confirmados no dia de hoje. Tem um óbito de uma paciente mais jovem, no entanto, com comorbidades conhecidas"

Questionado novamente sobre as mortes confirmadas, o secretário confirma que são dois novos óbitos e afirmou que um dos casos é de uma paciente que teria 27 anos. Ainda de acordo com Fernandes, mais informações serão divulgadas em boletim na parte da tarde.