Sobe para quatro o número de mortes por coronavírus no Espírito Santo. A informação foi confirmada pelo secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, em entrevista à jornalista Fernanda Queiroz, no programa CBN Vitória, na manhã desta sexta-feira(03). Um dos dois novos óbitos confirmados seria de uma paciente de 27 anos.
Sobe para 4 número de mortos por Covid-19 no ES, diz secretário da Saúde
"Nós temos novos óbitos que devem ser confirmados no dia de hoje. Tem um óbito de uma paciente mais jovem, no entanto, com comorbidades conhecidas"
Nésio Fernandes, Secretário Estadual de Saúde, informa que há duas novas mortes por coronavírus no ES
Questionado novamente sobre as mortes confirmadas, o secretário confirma que são dois novos óbitos e afirmou que um dos casos é de uma paciente que teria 27 anos. Ainda de acordo com Fernandes, mais informações serão divulgadas em boletim na parte da tarde.
"Mais dois. Aí sobe para quatro óbitos. (Uma das pacientes) se não me engano, tem 27 anos"
Portanto, o número de mortos por Covid-19 no ES sobe de 2 para 4 em menos de 24h. Mais informações serão divulgadas no próximo boletim da Sesa, ainda nesta sexta-feira (03). Até esta quinta (02), o Estado tinha duas mortes confirmadas: um morador da Serra, de 57 anos, e um morador de Vila Velha, de 40 anos.